Buscar cupones de descuento en ChatGPT: cómo hacerlo para tener ofertas para tiendas online

Vamos a explicarte cómo buscar cupones de descuento usando ChatGPT y una de sus funciones menos conocidas. No se trata de preguntarle y ya, tienes que activar primero una función para que pueda buscar en Internet y analizar los resultados de la búsqueda antes de ofrecerte los resultados.

De esta manera, te vas a ahorrar estar mirando en varias páginas específica para los cupones, y podrás saberlo directamente con la IA. Nosotros lo vamos a hacer en la versión para escritorio, pero esto puedes hacerlo en cualquiera de sus versiones, incluso la aplicación móvil.

Los códigos no van a funcionar siempre, porque aunque te encuentre los del mes en el que estás algunos pueden haber caducado, o no poder usarlos porque son específicos para productos concretos o se solapan con otra oferta. Además, también es posible que busques cupones para una tienda que no haya lanzado ninguno recientemente.

En cualquier caso, es una herramienta a tener en cuenta, y a mi me ha funcionado para encontrar algunos válidos. Eso sí, también debes tener en cuenta que el proceso de búsqueda durará varios minutos por la función concreta de ChatGPT que vamos a utilizar.

Cómo buscar cupones en ChatGPT

Lo primero que tienes que hacer es activar la opción de Investigación en profundidad. Con ella, ChatGPT no solo buscará lo que pidas en Internet, sino que irá cotejando la información y revisando que lo que te va a responder sea válido y contrastado con múltiples fuentes.

Ahora, tienes que usar el siguiente prompt:

"Busca todos los cupones de descuento que estén actualmente activos en [Nombre del comercio]"

Cuando escribas este prompt, es posible que ChatGPT te pida especificar el tipo de cupón que quieres pedirle. Puede que te pregunte por la tienda específica en el caso de que tenga versiones para otros países, o puede que te pregunte para qué categoría lo quieres. Así, podrás pedirle solo para móviles o música, por ejemplo, o simplemente decirle que te diga todos.

Cuando respondas a la pregunta intermedia, ChatGPT empezará su investigación, y verás una barra de progreso. Este proceso puede tardar varios minutos, o sea que debes tener paciencia.

Tras unos minutos, ChatGPT te mostrará una tabla con los resultados. En ella te dirá la fecha de expiración de los cupones y los detalles del descuento, además de la categoría aplicable.

No todos los cupones funcionarán aunque ponga que sí lo hacen, o sea que ahora puedes ir probándolos todos en el apartado correspondiente de la tienda que hayas elegido para ver cuáles de ellos se te activan.

