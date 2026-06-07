Cómo configurar tu Smart TV para ver el Mundial 2026 de la mejor manera posible

Vamos a decirte cómo configurar tu Smart TV para ver mejor el Mundial de Fútbol de 2026. El campeonato empieza el 11 de junio, está casi aquí, y esta edición se diferenciará de las anteriores porque, por primera vez en España, RTVE emitirá todos sus partidos en 4K y HDR de forma gratuita en la TDT.

Por eso, vamos a decirte qué necesitas para poder ver el mundial a la máxima calidad, y cómo configurar tu televisor para poder hacerlo. Esto va desde cómo disfrutar las emisiones en 4K hasta cómo calibrar la calidad de la imagen.





Qué necesitas para ver el mundial en 4K

Antes de empezar a tocar ninguna configuración, conviene conocer si tu tele cumple con los requisitos para poder ver el fútbol en 4K. Vamos, si puedes ver el canal de La1 UHD. Para eso, necesitarás que su resolución sea UHD o 4K, los dos términos que se usan para ello. También necesitarás que la tele tenga un sintonizador DVB-T2, que es el estándar que usa la TDT para emitir en estas resoluciones.

Si tu tele cumple con ambos requisitos, entonces podrás ver los partidos en máxima resolución usando el canal La 1 UHD. Eso sí, ahora tendrás que buscar este canal en tu tele, y en el caso de no tenerlo sintonizado, también tendrás que resintonizar tu TDT. El canal fue lanzado en 2024, o sea que si has resintonizado tu TDT en algún momento desde entonces deberías tenerlo.

Si tu tele es 4K pero no tiene el sintonizador DVB-T2 dentro, también puedes optar por el estándar DVB-I, un modelo híbrido TDT-IPTV. Además, también podrías comprar un sintonizador DVB-T2 para el televisor.

Si tu tele no es 4K no tiene ese sintonizador también podrás ver el mundial, aunque no en esta máxima calidad. Simplemente, tendrás que ver el canal convencional de La1 donde también emitirán el fútbol, aunque con una resolución menos espectacular.

Calibra tu tele para ver el fútbol

Independientemente de si vas a ver el mundial en 4K o en FullHD en La1 o en otras plataformas, hay otras cosas más allá de la resolución que debes tener en cuenta. Por eso, ahora vamos a decirte cómo calibrar tu televisor para que el fútbol se vea lo mejor posible.

Primero, mira los modos predefinidos de tu tele

Antes de empezar con la calibración, primero es importante que sepas que tu televisor puede tener algunos modos de imagen predefinidos con los que adaptar la imagen a distintos escenarios. En el caso de que haya uno para fútbol o deportes podría ahorrarte tiempo, aunque no siempre están bien afinados.

Las teles de gama alta tendrán más y mejores modos, que pueden servir como punto de partida o para no perder demasiado tiempo. En estos casos, siempre va a depender de cada televisor, pero puedes empezar comprobando si hay algún modo de deportes como calibración predefinida, y comprobar qué tal funciona con él.

Aquí, dependiendo del fabricante puedes encontrarte con que algunas marcas incluso te piden indicar el tipo de contenido a ver al activar el modo deportes. En este caso todo será mejor todavía, ya que puedes seleccionar que quieres ver fútbol para que el televisor modifique los parámetros teniendo en cuenta los colores predominantes durante un partido.

Esta sería la configuración más fácil para la mayoría de personas. Tu tele se adaptará de forma genérica a ver desportes o fútbol, y tendrás una buena experiencia. Pero si no es suficiente y quieres sacarle el máximo provecho podrás pasar a calibrarlo la tele de forma manual.

Antes de calibrar en el modo manual

Partiendo de la base de que la mayoría de televisores modernos suele venir muy bien calibrados, y que si tu tele tiene un modo de deportes posiblemente no notes mucha diferencia con respecto a hacer la calibración manual, también es posible que quieras intentarlo o simplemente cacharrear.

Entonces, si te vas a poner a calibrar la tele lo primero es saber que hay varias maneras para hacer una calibración de tu tele. La más complicada es utilizando un hardware o software profesional, aunque esto va a requerir que hagas una inversión extra y que tengas conocimientos avanzados en la materia para poder hacerlo correctamente.

Luego está el de usar software comercial de calibración, que es algo más accesible. Sin embargo, también puede ser un poco demasiado complicado para los usuarios convencionales, sobre todo si solo queremos mejorar un poco la imagen para ver mejor el partido de fútbol y no solucionar problemas serios en el televisor.

Por eso, nosotros nos vamos a centrar en un tercer método, el de usar herramientas gratuitas que puedes encontrar en Internet. Estas herramientas te permiten tener un punto de partida para no calibrar "a ojo" el televisor. Esto es algo que ya no requiere una inversión, y las herramientas suelen tener algunas indicaciones para ayudarte.

Nosotros vamos a utilizar EIZO monitor test, una herramienta online, pero en YouTube y buscando un poco en Internet, puedes encontrar otras. Estas herramientas tendrás que tenerlas abiertas en la tele, ya sea conectando tu portátil por HDMI o abriéndolas en el navegador del televisor. Así, con ellas de fondo, podrás ver las diferencias al hacer cambios.

Para calibrar tu televisor vamos a cambiar 5 parámetros de los ajustes del televisor:

Brillo : La cantidad de luz que emite nuestro televisor.

: La cantidad de luz que emite nuestro televisor. Contraste : El nivel de blanco de la imagen y la luminosidad global.

: El nivel de blanco de la imagen y la luminosidad global. Temperatura de color : El tono de los colores.

: El tono de los colores. Saturación de color : La intensidad con la que el televisor reproduce los colores.

: La intensidad con la que el televisor reproduce los colores. Nitidez: el nivel de detalle que tienen las imágenes. Si está bajo la imagen puede estar borrosa, y si está alto, puede aparecer ruido.

Por lo tanto, si vas a querer empezar a calibrar tu tele de forma manual, el primer paso es buscar en el menú de tu tele cómo cambiar estos parámetros, y luego utilizar el programa gratuito y abrirlo en tu televisor para utilizarlo como base para calibrar la pantalla.

Calibra tu tele para ver fútbol

Si empezamos calibrando el televisor aparte de un modo predefinido, lo que debes saber es que los modos de deporte suelen otorgar una temperatura de color demasiado fría, por lo que deberías darle un poco de calor para tener una temperatura de color más nivelada. Si partes desde cero y no se toca la temperatura, puedes dejarla a mitad.

Otro consejo es el de reducir ligeramente la saturación de color. A algunas personas puede gustarles una saturación alta que le de un tono intenso a algunas personas, pero no refleja con fidelidad el mundo real, por lo que reducirla puede ayudar a que la imagen sea más real en cuanto a los colores.

También conviene subir el suavizado de movimientos, un algoritmo que se llama MotionFlow en las teles Sony, Motion Plus en las Samsung, AquoMotion en las Sharp, y TruMotion en televisores LG. Subiendo este parámetro conseguirás ver con mayor nitidez objetos que se mueven rápido, un balón en el caso de que estés viendo un partido de fútbol.

De la misma manera, es aconsejable poner la corrección gamma a un nivel relativamente alta, que condiciona la capacidad del televisor para recuperar información de las zonas oscuras y claras. Y si tienes una tele con panel LCD, puedes retocar la atenuación de la retroiluminación o "Atenuación local LED" para elegir la opción más baja y que así tengamos un nivel de brillo más uniforme.

Y por último tenemos la nitidez o definición, que los modos deportes del televisor aumentan demasiado, lo que hace que la imagen sea más nítida en sus bordes pero aparezca ruido y se pierdan detalles. Por lo tanto, en un partido de fútbol lo recomendable es reducir su valor tanto como se pueda hasta que el nivel de ruido parezca imperceptible.

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