Han encontrado una película de vampiros de 1968 que creían destruida por ser demasiado terrorífica. Ahora podemos comprobarlo

Un proyeccionista de un cine del condado británico de Dorset abrió una lata de película oxidada en un almacén. Era un episodio de una serie que llevaba años desaparecido y sobre el que se había extendido la leyenda de que era demasiado aterrador. Sin embargo, la explicación para su desaparición era mucho más mundana: se había esfumado (o eso se creía) las mismas razones por las que desapareció el setenta por ciento de la programación televisiva británica de la época.

Qué encontraron. El pasado 23 de mayo, la organización de preservación cinematográfica Film is Fabulous! anunció el hallazgo. Darren Payne, proyeccionista y técnico que dirige el colectivo de exhibición de películas en 35 mm 'Dirt in the Gate Movies', revisó por encargo una pequeña colección de rollos de película que estaba a punto de ser destruida. Una de las latas tenía escrito a mano, sin más detalle, 'Late Night Horror'. "Soy un apasionado del terror y el título me sonaba", explicó Payne. Llevó el rollo a casa, lo proyectó en su propio equipo y lo que vio lo dejó sin palabras: el primer episodio de una serie que se creía destruido desde hacía más de medio siglo.

Nada como un vampiro. 'No Such Thing as a Vampire' es el episodio piloto de 'Late Night Horror', una serie de seis episodios de 25 minutos que BBC2 emitió en la primavera de 1968. Fue la primera producción de terror en color de la cadena, aunque la copia recuperada es en blanco y negro: un tiraje secundario de 16 mm fabricado para distribución internacional antes de que los másters en color fueran eliminados.

De qué va. El guion partía de un cuento del gran Richard Matheson, escritor al que el fantástico anglosajón debe, entre otras cosas, la fundacional novela 'Soy leyenda' y 16 episodios de la serie original de 'The Twilight Zone'. La trama sigue a una mujer que aparece cada mañana más pálida y más débil, con marcas en el cuello, mientras su marido y el médico de la familia discuten si existe o no un vampiro en el pueblo. La respuesta es el tipo de giro en el que Matheson era experto: racional, perturbador y con un regusto amargo.

Quién está detrás. La dirección corrió, asombrosamente, a cargo de una mujer: Paddy Russell, que en aquel momento ya era una figura excepcional en la BBC. Fue la primera jefa de planta femenina del ente y una de las dos primeras directoras de la cadena, en una época en que los equipos técnicos estaban dominados por hombres hasta el punto de que el nombre con el que figuraba en los informes (Paddy es un diminutivo de Patricia, pero puede ser percibido como apócope de Patrick) funcionaba también como una especie de protección.

Russell dirigió dos de los seis episodios de 'Late Night Horror': el primero, ahora recuperado, y 'The Corpse Can't Play', el único que ya se conocía. Con este hallazgo, su obra completa en la serie vuelve a existir. El episodio se emitió el 19 de abril de 1968 a las 22:55 y atrajo 1,8 millones de espectadores, la audiencia más alta de la serie y una de las más elevadas que había registrado BBC2 desde su lanzamiento en 1964.

La leyenda. Aquí es donde hay que aclarar la leyenda del "el episodio que fue destruido por ser demasiado terrorífico", un rumor que se ha ido extendiendo en internet sobre todo a causa de los espeluznantes créditos de la serie. En realidad, entre mediados de los años cincuenta y mediados de los setenta, la BBC eliminó entre el 60 y el 70% de su producción televisiva por política de empresa: los másters en cinta de dos pulgadas eran carísimos, los contratos sindicales prohibían más de una o dos reemisiones, y no existía ninguna obligación legal de archivar el material.

Hasta 1981, la BBC no empezó a conservar sus archivos. 'Dr. Who' es el caso de serie más famosa con episodios perdidos por esta política. 'Late Night Horror' desapareció, exactamente igual a como desaparecieron otros tantos centenares de programas. Por eso se ha encontrado una copia de 16 mm: no ha sido, desde luego, en almacenes de la BBC. Con ese material internacional es también como se han recuperado episodios perdidos de 'Doctor Who'.

Se verá. De momento BBC está investigando si es técnicamente posible recuperar el color original mediante procesos de restauración cromática, ya que el episodio fue grabado en color pero solo sobrevivió en blanco y negro. Y habrá estreno por todo lo alto: el 20 de septiembre de 2026, como parte de Grindfest. Será la primera vez que el episodio se vea desde su único pase de 1969. Quien sabe si aparecerán en algún almacén olvidado. Como de película de terror.

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