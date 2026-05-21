Guillermo del Toro y James Cameron llevan décadas obsesionados con adaptar una obra "maldita": 'En las montañas de la locura'

En marzo de 2011, Guillermo del Toro claudicó. Envió un correo a su equipo en el que anunciaba que el proyecto al que habían dedicado años de trabajo quedaba definitivamente cancelado. Detrás quedaban más de trescientas piezas de arte conceptual, un guión en el que habían trabajado durante casi una década, James Cameron como productor y Tom Cruise como protagonista. La novela en la que se iba a inspirar, un clásico del horror literario, sigue esperando a ser adaptada noventa años después de su publicación original.

Texto fundacional. H.P. Lovecraft publicó 'En las montañas de la locura' en 1936 por entregas en la revista 'Weird Tales'. La historia sigue a un equipo de investigadores que viaja a la Antártida y descubre, en el interior de un sistema montañoso colosal, los restos de una civilización anterior a la humanidad. Sus constructores, conocidos como "los Antiguos" son organismos cuya existencia deja en evidencia que la humanidad no ocupa ningún lugar especial en el universo, como pasa en tantos otros relatos del autor. Es un esquema que sentó las bases (después de múltiples experimentos en forma de relatos) del horror cósmico, y su influencia en el cine es obvia en películas como 'Alien' o 'La cosa'.

Marcado a los once años. Guillermo del Toro descubrió la breve novela siendo un niño en México y se convirtió en una obsesión que lo acompañó durante décadas. En 2002 empezó a trabajar en una adaptación con Matthew Robbins, guionista y colaborador habitual del director en proyectos como 'Mimic' o 'Pinocho'. Completaron un guión pero las dificultades comenzaron cuando intentaron financiarlo: Warner Bros. rechazó el proyecto, y Del Toro fue encadenando películas mientras el proyecto volvía una y otra vez al cajón: 'Hellboy', 'El laberinto del fauno', 'El Hobbit'...

A punto. En 2010 el proyecto tomó algo más de forma, por primera vez en su accidentada carrera. James Cameron, recién salido del éxito de 'Avatar', entró como productor y Tom Cruise inició conversaciones para interpretar al protagonista. La película se rodaría en 3D nativo y Universal la distribuiría. En 2011, Del Toro trabajaba a toda prisa en una nueva versión del guión para rodar ese verano, pero antes de eso, en marzo, Universal archivó el proyecto. La razón fue, principalmente, el desorbitado presupuesto de 150 millones para una película de terror para adultos a la que Del Toro no quería rebajar la violencia.

Curiosamente, Universal le financió a continuación 'Pacific Rim', que costó 190 millones de dólares pero, eso sí, tenía una violencia mucho menos exacerbada.

El golpe de gracia: 'Prometheus'. En abril de 2012, del Toro publicó en los foros de su web oficial un texto que relacionaba 'En las montañas de la locura' con 'Prometheus', el largometraje de Ridley Scott. Según el director, tenían una premisa idéntica, escenas muy parecidas y una revelación final absolutamente paralela. Esto es: exploradores de parajes desconocidos descubren una civilización alienígena ancestral y comprenden algo devastador sobre su propio origen.

Más intentos. Pese a la decepción de 'Prometheus', Del Toro no abandonó del todo el proyecto. Cuando entró en Legendary Pictures, acarició la posibilidad de hacer una película PG-13, es decir, con menos violencia. Cuando más adelante firmó un contrato con Netflix en 2020, presentó el proyecto a la plataforma, pero no fue aceptado. En noviembre de 2022, publicó en Instagram 25 segundos de metraje CGI preparado por Industrial Light & Magic para la versión de 2011. El clip mostraba a los Antiguos con una fidelidad espectacular a la descripción de Lovecraft. Más tarde reconocería que un largometraje en stop-motion podría ser un formato viable para el proyecto.

A finales de 2025, del Toro estrenó 'Frankenstein' en Netflix, otro proyecto que llevaba décadas queriendo hacer. La película fue un éxito en la temporada de premios (nominada a nueve Oscars y ganó tres), de audiencia y de crítica. Quizás sea también, sin que lo sepamos, una puerta abierta para uno de los proyectos más merecidamente legendarios del cine fantástico moderno.

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