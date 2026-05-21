El Corte Inglés liquida en su Ahórrate el IVA todas estas teles LG, Samsung y Sony en su outlet online con precios desde 495 euros

El Corte Inglés vuelve con su Ahórrate el IVA, una campaña donde podemos encontrar ofertas en algunos productos de la tienda durante unos pocos días. Finalizará el próximo 24 de mayo, por lo que no hay mucho tiempo para elegir entre tantos dispositivos. No obstante, si estás buscando una buena tele, mucho ojo porque en su outlet hay muy buenos precios en marcas como LG, Samsung y Sony.

Sony Bravia XR-65A84L por 635,50 euros, un televisor con pantalla OLED de 65 pulgadas.

por 635,50 euros, un televisor con pantalla OLED de 65 pulgadas. LG 75QNED876QB por 660,29 euros, una tele ideal si buscas un tamaño incluso más grande.

por 660,29 euros, una tele ideal si buscas un tamaño incluso más grande. Sony Bravia 7 65XR70 por 495,01 euros, una smart TV con panel MiniLED de 65 pulgadas.

por 495,01 euros, una smart TV con panel MiniLED de 65 pulgadas. Samsung TQ65QN800DTXXC por 528,07 euros, un televisor con resolución 8K.

por 528,07 euros, un televisor con resolución 8K. Samsung TQ48S93FAEXXC por 495,01 euros, una tele con tecnología de panel OLED.

Sony Bravia XR-65A84L

Si sueles ver muchas películas y series en casa y estás buscando un buen televisor con tecnología de panel OLED, el modelo Sony Bravia XR-65A84L se encuentra en El Corte Inglés por un precio de 635,50 euros. Incorpora una pantalla de 65 pulgadas, su sistema operativo es Google TV y cuenta con HDMI 2.1. Además, su tasa de refresco es de hasta 120 Hz (ideal para gaming) y es compatible tanto con Dolby Vision como con Dolby Atmos.

LG 75QNED876QB

Si prefieres un televisor que esté más orientado al gaming y que además sea más grande, pero no mucho más caro, El Corte Inglés tiene la smart TV LG 75QNED876QB por un precio de 660,29 euros. Se trata de un televisor con tecnología MiniLED, lo que resulta interesante también para disfrutar al máximo de los deportes. Su pantalla es de 75 pulgadas, la tasa de refresco alcanza los 120 Hz e incorpora un puerto HDMI 2.1.

Sony Bravia 7 65XR70

En cambio, si buscas un buen televisor que sea incluso más barato que los anteriores, la tienda ahora mismo tiene por 495,01 euros el modelo Sony Bravia 7 65XR70. Hablamos de una tele que también cuenta con tecnología MiniLED, aunque en este caso su pantalla es de 65 pulgadas. Su tasa de refresco también es de 120 Hz, es compatible con Dolby Atmos y su sistema operativo es Google TV.

Sony Bravia 7 65XR70 Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 495,01 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung TQ65QN800DTXXC

El Samsung TQ65QN800DTXXC fue uno de aquellos televisores que se lanzaron apostando por una resolución 8K, y actualmente se puede encontrar en el outlet de El Corte Inglés a un precio de 528,07 euros. Incluye una pantalla con tecnología Neo QLED de 65 pulgadas, su tasa de refresco alcanza hasta los 165 Hz, tiene tratamiento antirreflejos, sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos e integra el asistente de voz Alexa.

Samsung TQ48S93FAEXXC

Por último, si quieres un televisor para ver mucho contenido de cine y series, pero quieres que su tamaño sea más pequeño que el del resto de modelos que hemos comentado, El Corte Inglés tiene el Samsung TQ48S93FAEXXC por un precio de 495,01 euros. Se trata de un televisor con panel OLED y diagonal de 48 pulgadas. También cuenta con tratamiento antirreflejos, su tasa de refresco alcanza los 144 Hz, es compatible con Dolby Atmos e incluye un modo gaming.

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Imagen | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), Sony, Samsung, LG

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