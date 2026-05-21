¡Últimas horas para participar en el sorteo de un Roborock Qrevo Curv 2 Pro! Solo para miembros de Xataka Xtra

¡Se acaba el tiempo, xatakeros! Mañana, día 22 de mayo a las 9:00, acaba el sorteo de un robot aspirador Roborock Qrevo Curv 2 Pro, un dispositivo de limpieza todoterreno valorado en 1.200 euros. Nos gustó mucho cuando lo analizamos, yéndose directamente al top de los probados en 2026, y ahora un afortunado xatakero o xatakera se lo puede llevar a casa.

El ganador se desvelará el mismo viernes a las 11:00, será notificado por correo electrónico y se anunciará tanto en el artículo original como en nuestro servidor exclusivo de Discord. Esta es, por cierto, otra de las ventajas incluidas en Xataka Xtra, comunidad a la que puedes sumarte por tan solo 30 euros al año.

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Cómo participar en el sorteo de un Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Este sorteo está reservado a los suscriptores de Xataka Xtra. Si ya formas parte de ella, solo tienes que acceder a tu área de suscriptor y asegurarte de que tienes marcada la casilla correspondiente (bordeada en rojo en la imagen bajo estas líneas). Si ya lo hiciste para sorteos anteriores, no tienes que hacer nada: participarás automáticamente en este y en todos los que están por venir.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si todavía no conoces Xataka Xtra, puedes sumarte por solo 30 euros al año (o desde dos euros al mes) y podrás acceder a más sorteos exclusivos como este, El Consultorio, el ya mencionado servidor privado de Discord, descuentos en un creciente catálogo de servicios digitales y encuentros mensuales con los editores.

El ganador se elegirá al azar entre todos los suscriptores participantes, junto con dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo indicado en las bases legales, se contactará al primer suplente, y si este tampoco responde, al segundo. Ganar un sorteo no te excluye de participar en los siguientes. Puedes consultar las bases legales completas aquí.

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