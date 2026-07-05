La nueva sensación editorial en el mundo de los puzles mezcla sudokus y Cluedo. Y está arrasando: ya va por la 17 edición

El sudoku llegó a la prensa occidental en noviembre de 2004 y desde entonces ningún formato nuevo de papel-y-lápiz ha replicado su alcance global. Manuel Garand, creador de puzzles de Montreal cuyos acertijos han llegado a aparecer en el 'Financial Times', lo intentó combinando la lógica de las cuadrículas matemáticas con los asesinatos tipo 'Cluedo'. El resultado, publicado en España en octubre de 2025 (y con una segunda entrega a la venta desde el 1 de julio) por Temas de Hoy es 'Murdoku' y se ha convertido, según la propia editorial, en el libro de no ficción en castellano más vendido del momento.

De dónde viene. El sudoku, pese a sus dos décadas de dominación mundial desde que 'The Times' empezó a publicarlo en 2004, sigue encaramado a lo más alto del trono de los puzles, y no tiene rival a la vista. El juego matemático ha colonizado periódicos, aplicaciones y libros de bolsillo con una eficiencia avasalladora. Su gran atractivo es su abstracción: sin narrativa, sin personajes, sin escenarios. Y ahí puede estar la clave del éxito de 'Murdoku': brindarnos todo lo que le falta al sudoku original.

Qué es 'Murdoku'. Este puzle toma la mecánica de la cuadrícula de los sudokus, y abraza la idea de que solo puede haber un elemento de cada en cada fila y columna. Pero no son números, son sospechosos. Si le sumamos escenarios y pistas, cada puzzle se convierte en una investigación en miniatura: cuando descubres qué personaje estaba en la misma habitación que la víctima, ese es el asesino. Como nos ha contado Sergi Álvarez, director editorial de Temas de Hoy, "no solo resuelves: investigas. Hay una dimensión más inmersiva y narrativa". Haber encontrado una intersección atractiva entre puzles y narrativa criminal es lo que le ha dado el atractivo comercial a 'Murdoku'.

Las cifras. 300.000 ejemplares vendidos, 17 ediciones, número uno en ventas en no ficción en castellano. Fue uno de los libros más vendidos del Sant Jordi de 2026. En EE.UU. y Reino Unido también está arrasando, y Hachette ya tiene publicados dos volúmenes de la serie, con un tercero, 'Around the World', previsto para otoño. Con respecto a estas cifras, Álvarez nos cuenta que "por cómo ha crecido, creemos que no estamos ante un fenómeno pasajero, sino ante una categoría con mucho recorrido dentro del catálogo editorial".

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Cómo nació. Murdoku fue creado por Manuel Garand, diseñador de puzzles canadiense residente en Montreal. El libro se publicó originalmente en octubre de 2025 y la edición española, fue editada por Temas de Hoy ese mismo mes. La editorial llevaba meses con otro libro de la misma familia en su catálogo: 'Murdle', una serie de puzles de temática criminal (con elementos más propios de un puzle narrativo de deducciones convencional) que había superado los tres millones de ejemplares vendidos en 30 países.

'Murdle' combina misterio y deducción, pero con una mecánica más textual, más cercana al acertijo de pista-a-pista. Álvarez nos cuenta que "los mercados se saturan con ofertas indiferenciadas y crecen gracias a propuestas originales e innovadoras como 'Murdoku', que tiene personalidad propia, aporta una mecánica distinta, muy fácil de entender y muy adictiva". El éxito de 'Murdle', eso sí, es lo que les confirmó que la demanda de este tipo de entretenimiento tenía todavía recorrido.

La importancia de TikTok. Las 208 páginas a todo color, con ilustraciones detalladas de cada escena del crimen, sospechosos y objetos del entorno convierten el libro en un objeto visualmente más llamativo que los tradicionales cuadernos de pasatiempos. Desde luego, más que las áridas cuadrículas llenas de números de los sudokus. Toda una tentación para los booktubers: el hashtag #murdoku acumula millones de visualizaciones, con vídeos individuales que han superado los 254.000 likes.

Todo empezó cuando creadores de contenido de habla hispana empezaron a resolver los puzles en directo, aunque Murdoku no sea una novela ni un contenido habitual de los booktubers. Álvarez matiza, más allá del empujón puntual gracias a redes sociales: "Hablamos de una conversación que fue creciendo semana a semana, el libro fue cocinando su éxito a fuego lento". Una sorpresa a muchos niveles que esconde algo más que un gancho comercial: puzles de una solidez muy notable.

En Xataka | El Campeonato de España de Puzzles existe, participan auténticos profesionales y hay premios de hasta 1.000 euros







