Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp

Vamos a explicarte cómo saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp, de forma que puedas salir de dudas entre si no ha tenido tiempo a responderte o simplemente ya no quiere saber más de ti. Hay varios indicios que nos pueden ayudar a salir de dudas, y te los vamos a decir

Lo que haremos será darte varias pistas sobre en qué cosas debes fijarte. El hecho de que te pasen una o dos cosas de las que mencionamos no significa que te hayan bloqueado, pero si todas se combinan puede ser algo bastante definitivo, sobre todo las del final.

No ves su última hora de conexión

Por lo general WhatsApp suele decirte a qué hora se conectó por última vez a la aplicación tu contacto. Esta información la podemos ocultar en los ajustes de privacidad, por lo que el hecho de que no aparezca tampoco significa nada.

Sin embargo, si es algo que te aparecía hasta ahora y ha dejado de hacerlo, quizá pueda levantar sospechas, sobre todo si se combina con otros de los puntos que mencionamos. Aun así, recuerda que puede ser que simplemente haya cambiado la configuración.

Deja de salir su foto de perfil

Si hasta ahora veías la foto de perfil de un contacto y de repente dejas de hacerlo, también puede ser una pista. Esto puede deberse también a la configuración de privacidad o a que simplemente haya borrado tu contacto, pero en algunos casos también puede indicar bloqueo. Aun así, no es algo concluyente.

No recibe tus mensajes

Esta es una de las primeras pistas que de verdad pueden apuntar a un bloqueo. Si los mensajes que envías solo reciben un check o tick, significa que el mensaje ha salido de tu móvil pero no ha llegado al otro. , Vamos, que si no aparece el segundo tick el mensaje no le ha llegado a la otra persona.

Esto también puede deberse a que su móvil está apagado o fuera de cobertura, pero si pasan los días y el mensaje sigue sin llegarle, puedes empezar a pensar que algo está mal.

No puedes hacer una llamada de voz

Vamos a empezar ahora con unas señales más definitivas. Una de las maneras más directas de saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp es intentar realizar una llamada de voz. Esto no es llamar con la app del teléfono de tu móvil, sino usar las llamadas de voz dentro de WhatsApp.

Que te sea imposible establecer conexión con esa persona es una prueba bastante firme de que te puede haber bloqueado. Sin embargo sigue cabiendo la posibilidad de que haya dado la casualidad de que siempre que le has intentado llamar coincida con que tenga el dispositivo apagado o fuera de cobertura.

Verificación del cifrado de extremo a extremo

Abre el chat con esta persona, toca en su nombre y pulsa en la opción Cifrado. Esto iniciará una comprobación del cifrado de extremo a extremo con la otra persona.

Si el cifrado se verifica automáticamente o te muestra un código QR, entonces esta persona no te ha bloqueado. En cambio, si la verificación no carga y te pide completar la verificación de otra manera, estarás ante un fuerte indicio de bloqueo. Sí, puede fallar por otros motivos, pero es una prueba bastante importante.

En Basics también tenemos otras guías de WhatsApp como la de recuperar mensajes borrados o recuperar tu cuenta, desactivar el WhatsApp del móvil perdido, cómo saber si te lo están espiando o qué es WhatsApp Web y diferencias con la versión móvil.

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