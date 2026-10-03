"Escaseará más en 2027 y 2028 que hoy". El demoledor aviso del CEO de Micron sobre la RAM tras firmar un trimestre récord

La crisis de la memoria se ha convertido en el cuello de botella de la era de la IA también en la culpable de que la toda tecnología de consumo esté mucho más cara o de la extinción de los móviles chollo. Y cuando digo todo, no exagero: desde las consolas (que históricamente van abaratándose con el paso de los años) hasta los coches. Y en este escenario en el que nos va tocar pagar más y a todos y a todas, hay gente que sale ganando.

El ejemplo más claro es NVIDIA, pero en general los fabricantes de componentes viven días de vino y rosas y sino, que se lo digan a Micron. La empresa estadounidense acaba de presentar sus resultados del ejercicio 2026 y la noticia no es que gane mucho dinero (que también), sino que su CEO no ve fin a la escasez ni a la subida de precios.

Hasta 2028 (por lo menos). Sanjay Mehrotra, presidente y CEO, anunció unos ingresos anuales de 133.188 millones de dólares frente a 37.378 millones del ejercicio anterior, y avisó de que la escasez de RAM no tiene fecha de fin a la vista. De momento y como recoge The Register, ya tienen vendida la mayor parte de su producción de 2027.

"De hecho, observamos una mayor escasez en el sector en 2027 y 2028 en comparación con 2026", explicaba a sus inversores, y que no sabe cuándo volverá el equilibrio. Lo que sí sabe es que los clientes pagarán "precios mucho más altos" que este año.

Por qué pasa. No es una cuestión de falta de materiales, interrupciones o problemas productivos o productivos, es que simplemente los fabricantes han priorizado su producción hacia la memoria de alto ancho de banda HBM (High Bandwidth Memory o memoria de alto ancho de banda), la que necesita la IA. Eso deja menos memoria disponible y más cara para todo lo demás.

Además, como los proveedores de servicios de la nube tienen acuerdos de compra anticipada a medio plazo, empeoran la situación. ¿El resultado? Precios que superan todas las expectativas y bolsillos: TrendForce previó aumentos de precios del 90 al 95% para la DRAM convencional en el primer trimestre de 2026.

Días de vino y rosas para Micron. Además de un margen bruto consolidado del 87% en el cuarto trimestre, donde tuvo unos ingresos de 54.230 millones y un beneficio neto de 37.700 millones y un brutal un aumento del 343 % interanual en los ingresos de DRAM, Micron planea abrir nuevas fábricas.

Será en 2028 y un gasto de capital de 25.000 millones de dólares previsto solo para el primer semestre de su nuevo ejercicio.. Una expansión con la que seguir ganando más dinero y además tratar de aliviar esa escasez aumentando la disponibilidad y reduciendo precios, si bien por calendario obviamente no será algo inmediato.

Las consecuencias. Esta crisis afecta a quien compra o diseña hardware porque sí, ya hemos visto que la consecuencia directa es la subida de precio y que ni todopoderosas como Apple o Amazon se escapan, pero es que no se puede repercutir toda la subida a los clientes. Además de absorber parcialmente los costes y subir precios, los fabricantes de hardware tienen que adoptar otras estrategias como recortar producción, simplificar gamas o el estancamiento técnico.

El mejor ejemplo lo tenemos en los móviles: matar el modelo base para forzar el salto al siguiente escalón de precios, catálogos reducidos o dispositivos que dan un paso atrás, con hardware viejo (chips del año anterior, uso de memorias más lentas y antiguas como laLPDDR4X) o la vuelta de los teléfonos con 4GB de RAM.

Pon una velita. Vaya por delante algo: estas son las previsiones de Micron para 2027 y 2028 y hay que tener en cuenta algo: la compañía gana con que el mercado crea que va a haber escasez y carestía, lo que invita a comprar cuanto antes y cuanto más, mejor. Pero estamos hablando de dos años vista y eso es mucho tiempo, tiempo en el que la demanda de la IA podría moderarse o que otros fabricantes como Samsung, SK hynix o China añada capacidad antes de lo esperado.

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