Grabar un vídeo con la cámara trasera de un móvil tiene un inconveniente bastante evidente: no puedes verte mientras lo haces. Parece una tontería, pero para quienes nos dedicamos a crear contenido puede ser un problema, especialmente cuando queremos aprovechar la mejor calidad posible sin depender de otra persona que nos ayude a encuadrar. Xiaomi lleva tiempo experimentando con las pantallas secundarias, pero con su nuevo Xiaomi 18 Pro Max parece haber encontrado una aplicación que, al menos en mi caso, tiene muchísimo sentido.

He tenido la oportunidad de probar el Xiaomi 18 Pro Max en París, coincidiendo con su presentación oficial y, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas, hay varias cosas que me han llamado especialmente la atención. Su pantalla trasera es la novedad más evidente, pero después de utilizar sus cámaras, especialmente de noche, tengo claro que este teléfono es mucho más que una simple pantalla para llamar la atención.

La pantalla trasera es mucho más útil de lo que parece, aunque tiene un problema

Evidentemente, lo primero que llama la atención del Xiaomi 18 Pro Max es el enorme módulo fotográfico que encontramos en su parte trasera. En él, además de las cámaras desarrolladas junto a Leica, Xiaomi ha integrado una pantalla AMOLED completamente táctil que permite consultar información, interactuar con determinadas funciones e incluso utilizarla como visor cuando hacemos fotografías o grabamos vídeos. Y precisamente esto último es lo que más me ha gustado.

La posibilidad de grabarme con las cámaras principales mientras veo exactamente cómo estoy encuadrando me parece una auténtica maravilla. La pantalla tiene un tamaño más que suficiente para comprobar que todo está correctamente colocado, responde perfectamente a las pulsaciones y permite tanto iniciar grabaciones como hacer fotografías. Incluso incorpora controles por gestos para disparar sin tocar el teléfono, algo especialmente práctico cuando queremos colocarlo sobre una superficie y grabarnos a cierta distancia.

Para quienes creamos contenido, esto puede suponer una diferencia importante. Hasta ahora, lo habitual era recurrir a la cámara frontal para comprobar el encuadre, sacrificando parte de la calidad que ofrecen los sensores traseros. Con esta solución podemos aprovechar el sensor principal de 200 megapíxeles sin renunciar a vernos durante la grabación. Además, la pantalla tiene muchísimo brillo y no he tenido ningún problema para utilizarla en exteriores, incluso en las condiciones de luz que hemos tenido estos días en París.

Pero Xiaomi quiere que esta pantalla sirva para algo más. Podemos personalizar su apariencia, consultar el calendario, utilizar cuentas regresivas o crear tarjetas mediante inteligencia artificial para determinadas tareas. Por ejemplo, es posible configurar recordatorios para beber agua o temporizadores Pomodoro, entre otras muchas cosas.

Son funciones interesantes y todavía tengo que dedicarles más tiempo, aunque aquí aparece mi principal duda: ¿hasta qué punto vamos a acostumbrarnos a utilizar una segunda pantalla cuando ya tenemos una principal que funciona perfectamente? Creo que ese será uno de los mayores retos para Xiaomi.

Más allá de estas funciones, la pantalla trasera también permite controlar la reproducción de música en aplicaciones como Spotify, además de consultar las notificaciones que recibimos. Eso sí, por ahora sus posibilidades son bastante limitadas, ya que podemos ver que hemos recibido un mensaje, pero no responderlo directamente desde esta pantalla.

Tampoco es posible visualizar las fotografías que nos envían, únicamente aparece el aviso de que hemos recibido una imagen. Xiaomi también tiene previsto incorporar la navegación con mapas, aunque esta función todavía no está disponible. Por tanto, creo que aún tiene bastante margen de mejora para convertirse en algo realmente útil en el día a día.

También hay un pequeño detalle que conviene tener en cuenta. Las cámaras están integradas prácticamente al mismo nivel que la superficie trasera, por lo que al interactuar con la pantalla resulta relativamente fácil tocar alguna de las lentes sin querer. No es ningún drama, pero habrá que acostumbrarse a mantenerlas limpias para evitar que una simple huella termine afectando a nuestras fotografías.

Por lo demás, el diseño me ha convencido bastante. Estoy utilizando la versión en color negro, con un acabado mate que apenas retiene las huellas y que también se extiende al marco de aluminio. El resultado es un teléfono elegante, limpio y agradable al tacto, aunque debo reconocer que el acabado rojo, que también he podido ver en persona, me parece todavía más bonito. Eso sí, con sus 235 gramos, estamos ante un dispositivo grande y pesado, algo que conviene tener presente.

Hay otros detalles curiosos, como la integración de una de las salidas de sonido en el propio módulo de cámaras o la reubicación del emisor de infrarrojos en la parte trasera, dos decisiones que ayudan a mantener un diseño más limpio. También encontramos un botón dedicado a funciones de inteligencia artificial en el lateral izquierdo que, si bien puede resultar útil para acceder rápidamente a herramientas como las notas de voz, al menos por ahora, me parece más una curiosidad que una característica realmente determinante.

Sus cámaras Leica me han sorprendido especialmente de noche

Si hay algo que me ha dejado especialmente buenas sensaciones durante estos primeros días, ha sido el apartado fotográfico. Xiaomi ha apostado por una cámara principal Leica de 200 megapíxeles con sensor Light Fusion 960L y tecnología HDR LOFIC, acompañada de un teleobjetivo, también de 200 megapíxeles, con una distancia focal equivalente a 75 mm. Sobre el papel ya estamos hablando de un sistema al nivel de los mejores dispositivos del mercado, pero lo interesante es comprobar cómo responde fuera de las condiciones ideales.

Y precisamente las condiciones no han sido las mejores. Durante mi estancia en París hemos tenido cielos bastante nublados, lluvia y muy pocas oportunidades de fotografiar con buena iluminación. Sin embargo, esto me ha permitido comprobar algo que me ha sorprendido muchísimo: el comportamiento de la cámara principal por la noche. El nivel de detalle es fantástico, el ruido está extraordinariamente controlado y las fotografías mantienen un contraste que, personalmente, me ha encantado.

Foto sacada con el angular (x1, automático) | Imagen: Xataka

Foto sacada con zoom x6.4 (automático) | Imagen: Xataka

De hecho, hay una cosa bastante curiosa que he observado durante las pruebas. La imagen que aparece en el visor antes de disparar no tiene demasiado que ver con el resultado final que encontramos después en la galería. El procesado marca una diferencia considerable, especialmente cuando hay poca luz, y consigue fotografías con un aspecto muy cuidado. Evidentemente, no estamos hablando de sustituir una cámara profesional de objetivos intercambiables, pero los resultados que he conseguido hasta ahora me parecen excelentes.

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Foto sacada con el angular (x1, automático) | Imagen: Xataka

Foto sacada con zoom x2 (automático) | Imagen: Xataka

También me gusta mucho el tratamiento del color que Xiaomi sigue desarrollando junto a Leica. Podemos elegir entre diferentes estilos, como Leica Vibrant, Leica Authentic o el perfil Original, pero personalmente me quedo con el segundo. Ese contraste más marcado y el ligero oscurecimiento de los bordes le dan a las fotografías una personalidad que me resulta especialmente atractiva. Incluso en días grises como los que hemos tenido en París, creo que el resultado tiene muchísimo encanto.

Foto sacada con zoom x6.4 (automático) | Imagen: Xataka

Foto sacada con zoom x6.4 (automático) | Imagen: Xataka

El teleobjetivo tampoco se queda atrás. Sus 200 megapíxeles permiten conseguir fotografías con un nivel de detalle muy alto y, lo que más me ha sorprendido, es que mantiene una calidad estupenda incluso cuando cae la noche. Además, permite enfocar a distancias bastante cortas, de hasta 12 centímetros según Xiaomi, por lo que también podemos utilizarlo para fotografía telemacro. Es una de esas funciones que pueden pasar desapercibidas, pero que ofrecen bastante juego cuando queremos fotografiar objetos pequeños o capturar detalles sin acercarnos demasiado.

Foto sacada con el gran angular (x0,5) | Imagen: Xataka

Foto sacada con el gran angular (x0,5) | Imagen: Xataka

No todo es perfecto, eso sí. El ultra gran angular es claramente la cámara que menos me ha convencido. Aunque sus 50 megapíxeles cumplen razonablemente bien durante el día, hay una diferencia apreciable respecto al sensor principal y al teleobjetivo. Por la noche esa distancia se hace todavía más evidente y tengo la sensación de que Xiaomi necesita apoyarse bastante en el procesado para conseguir fotografías aceptables. No diría que es una mala cámara, pero está un escalón por debajo de las otras dos, especialmente cuando hablamos de grabación de vídeo.

Foto sacada con zoom x6.4 (automático) | Imagen: Xataka

Foto sacada con zoom x6.4 (automático) | Imagen: Xataka

Foto sacada con el angular (x1, automático) | Imagen: Xataka

Y hablando de vídeo, todavía no he podido exprimir todas sus posibilidades, aunque las primeras pruebas también han sido positivas. El Xiaomi 18 Pro Max permite grabar hasta en 8K a 30 fps, además de ofrecer 4K a 60 fps, que personalmente considero la opción más equilibrada para el día a día. También tenemos 4K a 120 fps para grabaciones a cámara lenta y compatibilidad con Dolby Vision. La calidad de imagen me ha gustado y la estabilización funciona muy bien, pero necesitaré hacer más pruebas antes de valorar este apartado en profundidad.

Un móvil de gama alta con muy pocas pegas, al menos por ahora

Más allá de las cámaras y la pantalla trasera, el Xiaomi 18 Pro Max transmite las sensaciones que esperamos de un teléfono de su categoría. Su panel principal de 6,9 pulgadas tiene una calidad de imagen fantástica, una respuesta táctil excelente y un brillo que no me ha dado ningún problema. Además, incorpora una tecnología de privacidad que limita la visibilidad desde determinados ángulos, aunque es una de las funciones que todavía tengo pendiente probar con más detenimiento porque de primeras no he notado que sea algo diferencial ya que apenas se nota.

En cuanto al rendimiento, pocas sorpresas. El Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, fabricado en 2 nanómetros, ofrece una potencia más que suficiente para cualquier tarea que he realizado hasta ahora. HyperOS 4 también me ha dejado buenas sensaciones: todo funciona con una fluidez excelente, las aplicaciones responden rápidamente y no he encontrado ningún problema durante estos primeros días. El lector ultrasónico de huellas sigue siendo rapidísimo y el desbloqueo facial, aunque utiliza reconocimiento 2D, también funciona correctamente.

La batería es otro de los apartados que prometen bastante. Este modelo incorpora 7.050 mAh de capacidad gracias a la tecnología de silicio-carbono, junto con carga rápida de 100 W por cable y 50 W de forma inalámbrica. Durante las jornadas de fotografías que he realizado en París ha respondido bien, pero todavía no tengo datos suficientes para hablar de autonomía real. Prefiero reservarme esa valoración para cuando pueda comprobar cómo se comporta después de varios días de uso intensivo.

Después de estas primeras pruebas, tengo la sensación de que Xiaomi ha conseguido un teléfono muy completo, especialmente para quienes damos mucha importancia a la fotografía y al vídeo. El sensor principal y el teleobjetivo me han parecido excelentes, el rendimiento está a la altura de lo esperado y el diseño tiene detalles interesantes. También ayuda que su posicionamiento de precio resulte algo más contenido frente a determinados rivales, especialmente si tenemos en cuenta las promociones de lanzamiento.

Pero si hay algo que realmente puede diferenciar a este Xiaomi 18 Pro Max es su pantalla trasera. Para grabar contenido ya le he encontrado una utilidad clarísima, y solo por eso me parece una incorporación muy acertada. La gran pregunta es si conseguiré integrarla en otras actividades cotidianas o si terminará siendo una función que únicamente utilice cuando necesite grabarme. De momento, las sensaciones son muy buenas, aunque todavía quedan bastantes cosas por comprobar antes del análisis definitivo.

Precio y disponibilidad del Xiaomi 18 Pro Max en España

En cuanto a precios, el Xiaomi 18 Pro Max llega oficialmente a España en cuatro colores: negro, blanco, azul cósmico y Velvet Red. La marca ha confirmado dos configuraciones de almacenamiento, ambas con 12 GB de RAM, cuyos precios oficiales son los siguientes:

Xiaomi 18 Pro Max de 12 GB + 256 GB: 1.599,99 euros.

1.599,99 euros. Xiaomi 18 Pro Max de 12 GB + 512 GB: 1.799,99 euros.

Sin embargo, Xiaomi ha preparado una promoción de lanzamiento que permite ahorrar 300 euros en cualquiera de las dos versiones al registrarse y realizar la compra a través de mi.com. De esta forma, los precios quedan así:

Xiaomi 18 Pro Max de 12 GB + 256 GB: 1.299,99 euros.

1.299,99 euros. Xiaomi 18 Pro Max de 12 GB + 512 GB: 1.499,99 euros.

Estas ofertas estarán disponibles desde el 17 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, tanto en la tienda online oficial de Xiaomi como en sus establecimientos propios. Además, la compañía ofrece financiación de hasta 24 meses sin intereses para ambas configuraciones, así que tenemos muchísimas opciones disponibles para poder hacernos con él a muy buen precio.

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