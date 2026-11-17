Durante mucho tiempo, un concepto con nombre intimidante nos ha hecho creer que no desenchufar los cargadores y regletas de la corriente produce un gasto anual enorme: el consumo vampiro o consumo fantasma.

Este consumo es el consumo residual del piloto de encendido de las regletas o el "hilillo" de corriente mínima que un dispositivo, como un televisor, sistema de sonido o cualquier otro electrodoméstico necesita para volver a encenderse cuando pulsas el botón de "standby" del mando a distancia. Ese falso mito ha despertado dudas sobre si dejar cargadores y aparatos en espera realmente se nota o no en la factura de la luz.

Qué es el consumo fantasma. El consumo vampiro o consumo fantasma es la electricidad que gastan los aparatos enchufados, pero sin uso. Pasa con la tele y su piloto rojo, con la consola o con el microondas y su reloj. Endesa lo atribuye al transformador, cuya bobina primaria sigue conectada a la red aunque el aparato parezca apagado, y representa la mínima expresión de consumo que el dispositivo necesita para reactivarse desde su estado de suspensión.

Ese gasto, efectivamente, existe, pero varía mucho según la naturaleza del equipo y los requisitos energéticos que necesita para reactivarse. Un ordenador en reposo, por ejemplo, casi no consume en las pruebas caseras con un medidor de enchufe. En los cargadores el caso es aún más claro, porque una norma europea limita lo que pueden gastar.

Cuánto gasta un cargador que no usas. Desde abril de 2020, un reglamento europeo limita a 0,10 W el gasto en vacío de los cargadores de hasta 49 W. En un año son unos 0,88 kWh, es decir, 17 céntimos sin impuestos al precio medio del PVPC de octubre. Añadiéndo esos impuestos, el coste no llega a 25 céntimos de euro al año.

Los modelos viejos y los más potentes gastan algo más porque son menos eficientes y no están sujetos a la normativa europea que regula su consumo, aunque su coste anual sigue moviéndose en términos de céntimos. El tope para los productos de 2011 era de 0,30 W, lo que supone unos 52 céntimos al año. Un cargador de más de 49 W de aquella época puede llegar a 0,21 W cuando no se está usando. En total, eso implica un consumo anual aproximado de unos 36 céntimos.

Lo que miden los electricistas. Iván Terrón, asesor energético, dejaba claro desde su perfil en TikTok que dejar el cargador enchufado "gasta una miseria" y no dispara la factura. Sergio Llorente, también electricista, midió el consumo del cargador en reposo, cargando y sin el móvil. Al retirar el teléfono, el consumo cae casi a cero.

Otra prueba casera apunta igual. Con tres cargadores enchufados, el medidor no detectaba nada, e hicieron falta cuatro cargadores para llegar a 0,5 W. En definitiva, si hay algo en lo que los expertos coinciden es que el coste del consumo eléctrico no es un motivo para tener que recorrer toda tu casa desconectando uno a uno todos los dispositivos, regletas y enchufes por coste anual "es insignificante".

El gasto de toda la casa. No obstante, el estudio SPAHOUSEC III del IDAE midió 718 viviendas y situó el consumo de los aparatos en espera en el 6,3 % de la electricidad del hogar. Aquí es donde entran en juego los grandes electrodomésticos. Es decir, esos que no puedes apagar de forma sencilla y mantienen un consumo continuado aunque no estén en uso.

En 2022, un hogar medio gastaba 3.220 kWh con ese consumo de base y teniendo en cuenta los datos del estudio SPAHOUSEC III, salen unos 200 kWh al año. Son entre 40 y 50 euros al año según los impuestos, o entre tres o cuatro euros al mes de consumo.

Es una estimación y se reparte entre muchos equipos. Según Endesa, un robot aspirador consume unos 23 kWh al año en reposo. El microondas, unos 22 kWh; la consola, unos 15 kWh y la tele se queda en unos 2 kWh.

Razones para desenchufar. Que este consumo no implique un incremento apreciable en la factura no significa que dé igual dejarlos conectados. De hecho, Llorente recomienda quitarlo "por seguridad, no por consumo", porque el cargador conserva calor residual. Si se calienta sin nada conectado, puede tener un defecto interno. Los bomberos piden, además, modelos homologados y con protección contra sobrecalentamiento.

Las tormentas son otro motivo de peso para desenchufar los aparatos de sus enchufes, no ya por consumo o seguridad para el hogar, sino por el bien del propio dispositivo y evitar que una sobrecarga de tensión dañe sus circuitos internos. Protección Civil de Valladolid aconseja desenchufar electrodomésticos, ordenadores y televisión.

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