Cada año, cuando caen las primeras lluvias intensas en el océano Índico, la Isla de Navidad deja de parecer un enclave tropical convencional para convertirse en una marea roja de cangrejos en movimiento. Aquí tenemos el ejemplo de lo que ocurrió hace un par de días cuando decenas de millones de cangrejos rojos abandonaron el interior del bosque para emprender su marcha hacia la costa, obligando a cortar carreteras y desplegar puentes para los crustáceos.

La sincronización. El detonante de la migración es meteorológico, pero su reloj interno es astronómico. Según explica el equipo del Parque Nacional de la Isla de Navidad, el viaje arranca con las primeras precipitaciones fuertes de la estación húmeda, lo que provoca que la fecha exacta de salida pueda variar hasta tres semanas de un año a otro.

Sin embargo, una vez que los cangrejos se ponen en marcha, la fase lunar toma el control absoluto del calendario.

Se ha estudiado. Aquí tenemos como referencia una investigación que comprobó que, independientemente de cuándo empiece la caminata, el desove ocurre siempre entre 17 y 18 días después del apareamiento. De esta manera, la cita con el mar se dará antes del amanecer, coincidiendo con la marea alta en retirada durante el cuarto menguante.

En ese preciso intervalo, cada hembra libera hasta 100.000 huevos en el océano Índico antes de iniciar el regreso al bosque. Y aunque la apuesta evolutiva es extrema, durante la mayoría de los años apenas sobrevive un puñado de crías tras su fase larvaria marina. Pero basta con que una o dos veces por década logre regresar a tierra una oleada masiva de juveniles para mantener estable toda la población de la isla.

Son resistentes. Para un animal acostumbrado a una vida sedentaria en la hojarasca del bosque, recorrer kilómetros hasta la costa supone un desafío metabólico de primer orden. Pero durante un seguimiento en la década de los noventa, un grupo de investigadores registró ejemplares que eran capaces de avanzar hasta 1460 metros en una sola jornada.

Pero lo más interesante es cómo lo consiguen sin colapsar por fatiga. Y es que en un segundo estudio los investigadores descubrieron que los cangrejos rojos completan toda la migración sin recurrir al metabolismo anaerobio, es decir, avanzan a un ritmo sostenido que evita que el músculo se acabe cansando.

Y van más allá. Por si fuera poco, los biológicos también saben el secreto anatómico que hay detrás de esta resistencia, que no son más que los músculos de las patas de estos cangrejos que remodelan su tipo de fibras según la estación del año. De esta manera, cuando llega la temporada migratoria, su musculatura se adapta para sostener una locomoción puramente aeróbica durante hasta doce horas diarias.

Ingeniería vial. Durante los días pico de la migración, el asfalto de la Isla de Navidad queda literalmente cubierto por un tapiz escarlata. Y para evitar que el tráfico triture a millones de cangrejos, el personal de Parks Australia dedica los meses previos a instalar kilómetros de barreras temporales en los arcenes de las carreteras.

Estas vallas no buscan detener a los animales, sino canalizar el flujo de cangrejos hacia los pasos subterráneos y hacia una de las estructuras más singulares de la ingeniería de conservación, que son los puentes elevados de malla metálica que permiten a los cangrejos trepar por encima de las autopistas y cruzar al otro lado sin interferir con los vehículos.

Imágenes | Connor kane

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