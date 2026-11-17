En plena era de las pantallas gigantes, las notificaciones sin cesar y las baterías que tienen que ser recargadas cada día, hay algunos usuarios que buscan un respiro digital o un teléfono secundario fiable que simplemente cumpla su función sin complicaciones.

HMD acaba de lanzar en España el HMD 235 4G (2ª edición), una renovación de su popular feature phone de corte clásico que mantiene el espíritu indestructible de los móviles de toda la vida, pero poniéndolo al día con conectividad 4G, puerto USB-C y una autonomía que parece de otra época. Su precio oficial es de 74,99 euros.

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Diseño clásico, pantalla más cómoda y botones físicos de verdad

El HMD 235 4G (2ª edición) apuesta por un formato compacto, ligero y ergonómico que cabe en cualquier bolsillo y se maneja sin esfuerzo con una sola mano. Su teclado físico T9 con botones amplios y bien diferenciados lo convierte en una opción ideal tanto para quienes añoran la rapidez táctil de los teléfonos tradicionales como para personas mayores que buscan claridad y sencillez frente a las pantallas táctiles actuales.

En el frontal incorpora una pantalla QVGA de 2,8 pulgadas, un tamaño generoso dentro de este segmento que facilita leer mensajes, consultar la agenda o navegar por sus menús intuitivos sin forzar la vista. Además, llega con un acabado cuidado y resistente pensado para aguantar el trote diario sin necesidad de sufrir por caídas o arañazos.

Conectividad 4G, USB-C y algunos otros extras

Aunque sea un teléfono sencillo, HMD ha integrado justo lo necesario para que no se quede obsoleto en el día a día. Entre estas funciones, se pueden destacar:

Llamadas nítidas con VoLTE 4G: al contar con conectividad 4G y soporte Dual SIM, ofrece una calidad de voz mucho más clara y estable que los antiguos teléfonos 2G/3G, asegurando compatibilidad total con las redes actuales.

al contar con conectividad 4G y soporte Dual SIM, ofrece una calidad de voz mucho más clara y estable que los antiguos teléfonos 2G/3G, asegurando compatibilidad total con las redes actuales. Batería extraíble de larga duración: incorpora una batería de 1.450 mAh que, gracias al bajísimo consumo de su sistema operativo S30+, ofrece varios días de uso continuo y semanas en espera con una sola carga.

incorpora una batería de 1.450 mAh que, gracias al bajísimo consumo de su sistema operativo S30+, ofrece varios días de uso continuo y semanas en espera con una sola carga. Carga mediante USB-C: adiós a tener que guardar cables antiguos; puedes cargarlo con el mismo cable USB-C que usas para tu smartphone principal o tablet.

adiós a tener que guardar cables antiguos; puedes cargarlo con el mismo cable USB-C que usas para tu smartphone principal o tablet. Radio FM (con y sin cables) y reproductor MP3: permite escuchar la radio tanto con auriculares (incluye el jack de 3,5 mm y Bluetooth 5.0) como directamente por su altavoz sin necesidad de conectar nada, además de reproducir música desde una tarjeta microSD de hasta 32 GB.

permite escuchar la radio tanto con auriculares (incluye el jack de 3,5 mm y Bluetooth 5.0) como directamente por su altavoz sin necesidad de conectar nada, además de reproducir música desde una tarjeta microSD de hasta 32 GB. Cámara trasera con flash y el mítico Snake : monta una cámara sencilla de 2 megapíxeles con flash LED (que también hace de linterna) y, como no podía faltar en un heredero espiritual de Nokia, trae preinstalado el juego de la serpiente.

monta una cámara sencilla de 2 megapíxeles con flash LED (que también hace de linterna) y, como no podía faltar en un heredero espiritual de Nokia, trae preinstalado el juego de la serpiente. Asistente de IA: la inteligencia artificial también ha llegado a este tipo de teléfonos y este de HMD cuenta con un asistente de IA.

⚡ EN RESUMEN: hmd 235 4G 2ª Edición ✅ LO MEJOR Desconexión digital real con llamadas de calidad: gracias al 4G VoLTE tienes llamadas cristalinas sin estar atado a redes sociales ni correos electrónicos.

gracias al 4G VoLTE tienes llamadas cristalinas sin estar atado a redes sociales ni correos electrónicos. Teclado físico amplio y pantalla de 2,8 pulgadas: muy fácil de usar, intuitivo y con botones grandes para marcar o escribir sin errores. ❌ LO PEOR Sin WhatsApp ni apps modernas... Al funcionar con el sistema operativo S30+, no admite aplicaciones de mensajería instantánea ni navegación web avanzada (solo SMS y llamadas tradicionales).

Al funcionar con el sistema operativo S30+, no admite aplicaciones de mensajería instantánea ni navegación web avanzada (solo SMS y llamadas tradicionales). Cámara testimonial... Sus 2 megapíxeles sirven para salir del paso o capturar un recuerdo rápido, pero quedan muy lejos de cualquier smartphone básico. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teléfono de batalla para practicar el detox digital los fines de semana, necesitas un móvil secundario económico para llevar de festival, a la playa o al trabajo, o quieres un terminal sencillo, robusto y con botones físicos para personas mayores que solo necesitan llamar y recibir mensajes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas usar WhatsApp, Google Maps, apps bancarias o navegar por Internet en tu día a día (en este caso, tendrás que optar por un smartphone).

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Imágenes | HMD

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