Apple Watch Series 12, análisis: la gran novedad no está en la pantalla ni en Siri, está en la parte de atrás

Apple presentó el Apple Watch Series 12 con dos protagonistas:
- Un sistema de sensores cardíacos rediseñado.
- Y un paquete de funciones de audio con IA, Live Rewind y Siri Recap, que ocuparon buena parte de la keynote.
En España, la segunda mitad del discurso no aplica. Siri AI no está disponible en la Unión Europea, y las dos funciones estrella de Audio Intelligence todavía no han llegado a ningún mercado. Apple solo dice que saldrán en beta "más adelante este año", empezando por el inglés.
Así que la pregunta es más sencilla aquí que en Estados Unidos. Si quitamos la IA, ¿vale 449 euros? Casi siempre, sí.
✅ Cómpralo si...
- Llevas un Series 9 o anterior y usas el reloj sobre todo para salud y deporte.
- Pagas una suscripción a Oura o Whoop solo por la puntuación de recuperación y te gustaría dejar de pagarla.
- Te interesa la frecuencia cardíaca continua de verdad, y no muestras cada cinco minutos.
❌ No lo compres si...
- Tienes un Series 10 o un Series 11. Lo nuevo difícilmente justifica el salto.
- Lo compras por Siri Recap o Live Rewind. En España no hay fecha de llegada. Y nadie puede asumir que va a ocurrir en unos meses.
- Quieres más de un día y medio de batería o GPS multibanda para correr por montaña.
8,8
A favor
- El sensor cardíaco más denso que ha montado Apple, con pulso cada 5 segundos.
- Disposición incluida, sin suscripción.
- Mantiene el precio de partida en un año de subidas generalizadas.
- La carga rápida cambia de verdad cómo se usa el reloj por la noche.
- Nuevo gesto de un toque y acabados muy acertados.
En contra
- Las funciones estrella de Siri AI no existen en la UE.
- Autonomía y velocidad de carga algo irregulares.
- Sigue sin GPS multibanda en un reloj de 449 euros.
- Disposición no guarda el historial de cómo cambia a lo largo del día.
Lo esencial en 30 segundos
El Series 12 mantiene el diseño de siempre: mismas dimensiones (9,7 mm de grosor), mismos botones y misma pantalla de 2.000 nits. Hay tres cambios visibles.
- Los modelos de aluminio pasan a Ceramic Shield 2.
- El acabado cerámico vuelve por primera vez desde 2020.
- Y hay un nuevo color, el bronce oscuro, que es el de nuestra unidad de prueba.
Lo importante está en la parte de abajo del reloj. El nuevo sistema de sensores mide el pulso cada cinco segundos durante todo el día, también en movimiento, y la variabilidad cardíaca (VFC o HRV en inglés) cada cinco minutos. Con esos datos funciona Disposición, la puntuación de recuperación de 0 a 10 que Apple estrena con por fin tras años viéndola en Garmin, Oura o Fitbit, pero que aquí llega sin pedir suscripción alguna.
El chip S11 hace posible todo eso sin hundir la autonomía, que sigue anunciada en 24 horas. La carga rápida mejora: 15 minutos dan para unas 12 horas de uso.
Lo más relevante es el modelo de negocio. Casi todo lo nuevo depende del sensor, así que no llega a los relojes anteriores. Si quieres lo nuevo, casi todo depende de sensores.
Nuestra experiencia con el Apple Watch Series 12
El mismo reloj, con otra cara. Apple no ha tocado el diseño y es difícil reprochárselo: sigue siendo de los relojes más cómodos para dormir. Ceramic Shield 2 en el aluminio es una mejora real para quien se golpea la muñeca contra marcos de puertas, aunque el 60% más de resistencia que anuncia Apple no se puede comprobar en un par de semanas sin trágicas consecuencias. En cualquier caso, esta tecnología ya está madura en el iPhone y solo hay que mirar a nuestro alrededor para entenderla: hace unos años era común ver en el metro o por la calle varios iPhone con la pantalla cuarteada. Hoy es muy poco habitual.
En cuanto a los acabados nuevos, la vuelta de la cerámica será para quien la aprecia. Yo personalmente me muevo entre el gusto por ese acabado diferente y la opinión de que luce más barata, en el mal sentido, que el modelo de aluminio. Por otro lado, soy un monocromo confeso, pero el bronce oscuro me ha gustado mucho más de lo que esperaba. Su peaje es que no siempre combinará igual de fácil que el plateado o el negro. Para quien no vea un problema en eso... me parece un acabado muy recomendable.
El sensor nuevo es el producto. Antes el reloj medía el pulso en reposo cada cinco minutos. Ahora lo mide cada cinco segundos: eso son 60 veces más lecturas. La VFC pasa de una medida cada dos o cuatro horas a una cada cinco minutos, y se añade RMSSD, la métrica estándar para hablar de recuperación. Además, la VFC nocturno por fin se puede comparar con la de Garmin, Oura o Whoop.
Y funciona. En entrenamientos con un Garmin Forerunner 970 en la otra muñeca, las medias quedan a uno o dos pulsos, a veces idénticas. La mayoría de veces con una pulsación de diferencia.
Disposición: tarde, bien hecho y gratis. La puntuación va de 0 a 10 con cuatro recomendaciones: 'recupera', 've con calma', 'listo' y 'a por ello'. Se basa en el sueño, las constantes vitales nocturnas y diurnas, y la carga de entrenamiento. A diferencia de Oura o Whoop, que dan una nota fija por la mañana, la de Apple va cambiando durante el día: baja después de entrenar y puede subir tras una siesta. En mi experiencia captura bien el esfuerzo que nos cuesta cada tipo de entrenamiento.
Hay tres pegas:
- Necesita siete noches de datos antes de dar la primera nota, y no se traspasa de un reloj a otro. Si estrenas Apple Watch, da igual que lleves años con modelos anteriores: tendrás que esperar una semana.
- No hay forma de ver cómo ha evolucionado la nota durante el día, así que no puedes relacionar lo que hiciste con lo que pasó. De hecho ni siquiera puedes ver puntuaciones de días anteriores, es un dato que se pierde.
- La VFC diurna compara cada franja horaria con tu historial de esa misma hora, excluyendo los momentos de movimiento. Para alguien activo, la línea base tarda varias semanas en formarse. Es una parte algo confusa.
Aun así, la lectura estratégica es bastante clara. Oura o Whoop cobran una suscripción por explicar qué hay detrás de sus puntuaciones. Apple la regala con el hardware. No compite en función, que es bastante similar, sino en modelo de negocio.
Autonomía y carga: buenas de media, imprevisibles en el caso concreto. He usado el Series 12 de una forma muy similar: entrenamientos de una hora en el gimnasio, sesiones de correr más bien cortas (vengo de una lesión, apiádense de mí) salvo una tirada larga, y consultas durante el día muy esporádicas: disposición, puntuación del sueño, pagar algo con Apple Pay y poco más. Sin embargo, un día pasé del 100% al 1% tras casi 5o horas de uso. Otro día apenas llegó a 34 horas. Y otro se quedó en unas 42 horas.
Así que creo conveniente asumir la carga diaria, aunque no llegue al 100% porque simplemente aprovechemos el rato en la ducha, y considerar la autonomía restante como un colchón ante imprevistos. Al menos hasta que veamos estable una duración que nos satisfaga.
Por otro lado, la carga del 0% al 80% tarda, según Apple, media hora. En nuestra prueba llegó al 68%, 70% y 63%. Sospechamos que temperatura ambiental y procesos en segundo plano afectan a esas variaciones.
¿Más rápido? Por lo general se aprecia una mayor fluidez. Todo va bien, todo carga rápido, todo abre de inmediato. Dicho eso, a veces Shazam no ha terminado su función antes de que acabe la canción, o un entrenamiento tarda entre diez y quince segundos en actualizarse. También sufrimos de algún reinicio espontáneo en los primeros días con él, algo que fue corregido por iOS 27.0.1 y que desde entonces no hemos vuelto a experimentar.
Lo que sí funciona en España. El reconocimiento de sonidos llega al reloj y detecta timbres, alarmas, llanto de bebé o cristales rotos sin depender del iPhone. Es muy útil para personas sordas o con pérdida auditiva, pero da algunos falsos positivos, como detectar ladridos de perros inexistentes o movimientos de cubiertos que parecen cristales rotos. Recomiendo activar únicamente los sonidos necesarios. El Shazam pasivo en la Pila Inteligente de widgets, que identifica la canción antes de que la pidas, es pequeño y muy útil, es el tipo de función que espero de un reloj "personal": trabaja en segundo plano y cuando necesitas algo, ahí está. El nuevo gesto de un toque, que se suma al doble toque y al giro de muñeca, hace que manejar el reloj con una sola mano funcione cada vez mejor.
Lo que no está. Siri AI, Siri Recap y Live Rewind. Las dos últimas tampoco están en Estados Unidos, y aquí el problema es doble. Ya pasó con Apple Intelligence en 2024: la nueva Siri se anunció en la WWDC y sufrió retrasos. Apple ha vuelto a vender el producto con funciones que no tienen fecha concreta. En la UE además hay un precedente propio: desde 2024 Apple retrasa o no lanza aquí funciones que sí ofrece en otros mercados. Quien compre el Series 12 en España (en la UE, de hecho) está comprando algo que no puede usar en su totalidad.
Lo que sigue faltando para correr. No hay GPS multibanda, y en zonas de árboles y edificios se nota frente al Ultra 4. Tampoco hay un estado de espera previo a la salida que fije los satélites antes de empezar, como sí hacen muchos relojes deportivos. Para correr por asfalto en una ciudad da igual, pero para salir a correr en montaña o en zonas arboladas y de difícil cobertura, se nota.
Apple Watch Series 12, la opinión de Xataka
El Series 12 son dos productos con la misma caja.
- Uno es un reloj de salud con el mejor sensor que ha fabricado Apple, una puntuación de recuperación sin suscripciones y una carga que encaja de verdad en la rutina.
- El otro es una promesa de IA que ocupó la mitad de la keynote pero que en España no existe, al menos de momento.
El primero merece mucho la pena. El segundo no debería pesar en la decisión de compra.
Lo más llamativo es la estrategia. Apple ha mantenido el precio de partida en un año en el que ha subido iPhone, iPad y Mac por la escasez de RAM, y a la vez ha atado todas las novedades al nuevo sensor. No hay Disposición, VFC nocturna ni pulso continuo para el Series 11. Es una apuesta por la renovación: precio contenido y funciones exclusivas. Y apunta directamente al negocio de las suscripciones de Oura y Whoop, que cobran mensualmente por lo que Apple incluye en el hardware.
¿Te lo recomiendo?
Sí, a quien venga de un Series 9 o anterior y use el reloj para entrenar y cuidarse. Ahí el salto es grande y los 449 euros están justificados. Si tienes un Series 10 o 11, no: tu sensor ya es muy preciso y Disposición no compensa el gasto. Y si tu presupuesto es ajustado, el SE 3 sigue siendo de lo mejor que vende Apple en relojes.
Eso sí, cómpralo por lo que hace hoy en tu país, no por lo que hará el día de mañana o por lo que ya hace en otro.
Imagen destacada | Xataka
En Xataka | He tenido el iPhone Duo en las manos. Y he entendido perfectamente a quién va dirigido
Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Apple. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.
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