El Apple Watch ya no sólo es un reloj, es una "grabadora" que escucha todo el rato y hace resúmenes de lo que oye

Apple ha celebrado su tradicional Keynote de septiembre en la que ha presentado un montón de dispositivos. Ya tenemos todos los detalles de un iPhone 18 Pro del que se había filtrado prácticamente todo, pero también de un iPhone Duo que es el dispositivo que acapara todos los titulares. Supone la entrada de Apple en el segmento de los plegables y tiene todo el sentido, pero aunque es difícil que algo destaque teniendo ese titán al lado, hay algo que me llamó la atención: Siri Recap y Live Rewind.

En la parte en la que presentaron las funciones de los nuevos Watch Series 12 y Ultra 4, Apple habló de dos funciones que combinan el micrófono y la IA para hacernos resúmenes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Son dos funciones diseñadas para ayudarnos a recordar conversaciones y, aunque suena bien para algunos momentos, también hace que me asalten las dudas sobre la privacidad.

Porque, en la práctica, el Apple Watch se convierte en una grabadora silenciosa que llevamos siempre encima, uno más de esos dispositivos que siempre están prestando atención y que tanta polémica levantan con ejemplos como el de las gafas de Meta.

Veamos en qué consisten las dos funciones, cómo se activan, cómo gestionan los datos y las implicaciones.

Live Rewind y Siri Recap, la "recordadora" del Apple Watch

Vamos a ir por partes porque son dos funciones que pueden confundirse:

Live Rewind permite "rebobinar" una conversación en tiempo real. Al pulsar dos veces la corona del Apple Watch, el reloj muestra como texto los últimos 15 segundos de diálogo para poder recuperar algo que no entendiste o se te escapó. Apple puso como ejemplo una conversación con una camarera (a la que claramente es más fácil volver a preguntar si no entendiste algo).

permite "rebobinar" una conversación en tiempo real. Al pulsar dos veces la corona del Apple Watch, el reloj muestra como texto los últimos 15 segundos de diálogo para poder recuperar algo que no entendiste o se te escapó. Apple puso como ejemplo una conversación con una camarera (a la que claramente es más fácil volver a preguntar si no entendiste algo). Siri Recap es un "resumidor" de conversaciones. Cuando está activado, escucha el entorno y, al terminar la conversación, genera un resumen y puntos clave de la misma que puedes revisar en la app de Siri. No es una transcripción literal palabra por palabra, sino un resumen de alto nivel.

Las dos funciones usan Apple Intelligence y necesitan el chip S11 que incorporan el Series 12 y el Ultra 4, por lo que parecen ser funciones exclusivas. También usan Private Cloud Compute de Apple. Y aquí está un punto muy interesante porque Apple ha dejado claro que esos datos no escapan de nuestro dispositivo y que ni ellos tienen acceso.

Hechas las presentaciones básicas, vamos a intentar profundizar un poco en cada una de las funciones. Empezando por Siri Recap, el flujo es el siguiente:

Activación : no está por defecto, sino que podemos activarlo, programarlo por horario y hubicación y desactivarlo en el Centro de Control en cualquier momento.

: no está por defecto, sino que podemos activarlo, programarlo por horario y hubicación y desactivarlo en el Centro de Control en cualquier momento. Detección : un modelo ligero de IA en el S11 detecta si hay una conversación cercana y, si la hay, empieza a capturar audio en un búfer protegido en un enclave protegido y privado del SoC.

: un modelo ligero de IA en el S11 detecta si hay una conversación cercana y, si la hay, empieza a capturar audio en un búfer protegido en un enclave protegido y privado del SoC. Actuación : al finalizar la conversación, Apple Intelligence genera un titular, un resumen y los puntos clave. Esto se guarda en Siri para poder revisarlo en cualquier momento.

: al finalizar la conversación, Apple Intelligence genera un titular, un resumen y los puntos clave. Esto se guarda en Siri para poder revisarlo en cualquier momento. Almacenamiento y cifrado: no se guarda audio, sino que se usa en tiempo real para crear el resumen de forma local y, posteriormente, se borra automáticamente. Los resúmenes guardados se sincronizan con iCloud con cifrado de extremo a extremo y los no guardados se eliminan automáticamente a los siete días.

Ahora, vamos con Live Rewind tratando los mismos puntos:

Activación : sólo se activa cuando hacemos una doble pulsación en la doble corona para capturar los últimos 15 segundos de conversación.

: sólo se activa cuando hacemos una doble pulsación en la doble corona para capturar los últimos 15 segundos de conversación. Detección : el micrófono está constantemente escuchando, pero en un búfer circular. Es decir, escucha todo, pero el audio antiguo se sobrescribe todo el rato formando un bucle de 15 segundos. Este proceso ocurre dentro del enclave seguro del S11.

: el micrófono está constantemente escuchando, pero en un búfer circular. Es decir, escucha todo, pero el audio antiguo se sobrescribe todo el rato formando un bucle de 15 segundos. Este proceso ocurre dentro del enclave seguro del S11. Actuación : cuando detecta que has pulsado dos veces la corona, convierte a texto esos 15 segundos y los muestra en la pantalla del reloj. Puedes preguntar a Siri sobre ese texto o guardarlo en Siri para una consulta posterior.

: cuando detecta que has pulsado dos veces la corona, convierte a texto esos 15 segundos y los muestra en la pantalla del reloj. Puedes preguntar a Siri sobre ese texto o guardarlo en Siri para una consulta posterior. Indicador : cuando se activa, el reloj emite un sonido para indicarlo y muestra el icono de un micrófono, incluso aunque esté en silencio. El fin es que las personas alrededor sepan que se ha activado.

: cuando se activa, el reloj emite un sonido para indicarlo y muestra el icono de un micrófono, incluso aunque esté en silencio. El fin es que las personas alrededor sepan que se ha activado. Almacenamiento: si no guardas el fragmento, se descarta. Además, el audio crudo nunca se almacena como archivo, por lo que no es accesible para el usuario, las apps o la propia Apple.

Depende de cada uno decidir si estas funciones son más o menos útiles. Yo prefiero volver a preguntar algo de lo que no me he enterado antes que pulsar la corona pensando que no me voy a enterar de algo, pero reconozco que un resumen de reuniones y conversaciones nunca viene mal.

El elefante en la habitación

Pero claro, luego está el asunto de la privacidad y de los dispositivos que siempre están escuchando y que cada vez más llevamos encima con total tranquilidad. Porque grabar conversaciones es algo que podemos hacer fácil con el móvil, pero es algo más aparatoso que simplemente pulsar un botón. Y que sea una función que no vaya a estar disponible en Europa nos da una pista de que la privacidad es algo que está sobre la mesa.

Porque sí, no hay grabaciones accesibles para el usuario y todo se procesa de forma local, pero aunque Apple ponga énfasis en la privacidad, son funciones que aportan al debate sobre la escucha ambiental y la normalización de esa escucha continua.

También está sobre la mesa la captura involuntaria de terceros en entornos ruidosos o fallos en los filtros y que se cuelen nombres, datos personales y otros datos sensibles que sí se almacenan en forma de texto y se sincronizan a través de la nube de Apple.

Algo que también se me ocurre, aunque muy específico, es el uso legal de esta función. Aunque no haya audio, sí hay un texto y un resumen de los 15 últimos segundos en la función de Live Rewind y habría que ver si puede usarse como prueba en disputas legales, laborales o policiales.

Las medidas de protección de Apple están ahí, pero la tecnología no es infalible y llevamos meses viendo cómo otro wearable que llevamos siempre encima como pueden ser unas gafas que filtran grabaciones de vídeo y audio que nadie más que nosotros deberíamos ver. O que se usan para grabar sin consentimiento a otras personas.

Imágenes | Apple

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