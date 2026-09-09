Apple Watch Series 12 y Ultra 4: el gran salto está en salud, pero ahora también pueden recordar lo que hemos hablado

Hay una enorme diferencia entre saber cuántas veces ha latido nuestro corazón y entender qué nos está diciendo ese dato. El Apple Watch lleva años acumulando información sobre nuestra actividad, sueño y salud, pero esta generación intenta reducir precisamente esa distancia entre medir e interpretar. Los nuevos Series 12 y Ultra 4 parten de una renovación profunda de sus sensores y de un chip preparado para trabajar con mucha más información durante todo el día. Y ahora el reloj también empieza a prestar atención a otra fuente de información que siempre hemos tenido alrededor al más puro estilo Plaud: nuestras conversaciones.

Apple ha presentado ambos modelos durante "Un rayo de wow.", la misma keynote que ha servido para enseñar los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max y su primer teléfono plegable. El Series 12 continúa como el reloj pensado para un público más amplio, mientras que el Ultra 4 conserva su orientación hacia deporte, aventura y actividades prolongadas. Buena parte de la tecnología que los hace avanzar es compartida: Health Sensing System, chip S11 y una nueva capa de software que intenta convertir las señales recogidas durante el día en información que resulte más fácil utilizar.

Más datos, pero también más contexto

El nuevo sistema incorpora sensores cardiacos ópticos y eléctricos y unos LED verdes más grandes y eficientes. Gracias a ellos, el reloj mide la frecuencia cardiaca cada cinco segundos de forma pasiva durante todo el día y registra la variabilidad cardiaca hasta 24 veces más frecuentemente. Todo ello alimenta readiness, que cruza actividad reciente, carga de entrenamiento, constantes y puntuación de sueño para ofrecernos un valor entre 0 y 10 acompañado de una recomendación sobre cómo afrontar la jornada. No es una fotografía fija: el resultado puede actualizarse si nuestro estado o actividad cambian.

Nuevo Apple Watch Series 12 | Imagen: Apple

En el Series 12, Apple acompaña esa renovación interna con algunos cambios tangibles. Sigue disponible en 42 y 46 mm y recupera la caja de cerámica, desaparecida desde el Series 5, ahora en blanco perla y azul noche. Los modelos de aluminio incorporan Ceramic Shield 2, un material que la compañía cifra como un 60% más resistente que el Ion-X de la generación anterior. Sus 24 horas de autonomía cotidiana no cambian, pero los entrenamientos al aire libre alcanzan 10 horas y 15 minutos conectado permiten obtener hasta otras 12 horas de batería.

Nuevo Apple Watch Ultra 4 | Imagen: Apple

En el Ultra 4, la batería se convierte en una diferencia mucho más seria. El reloj alcanza ahora hasta 50 horas de uso normal y 84 horas en bajo consumo, además de sumar hasta 18 horas con una carga de 15 minutos. Para quienes realmente lo utilicen en actividades largas, Extended Workout ofrece hasta 25 horas manteniendo GPS y frecuencia cardiaca, mientras que Max Extended Workout eleva el registro hasta 45 horas con posiciones GPS cada segundo. La compañía mantiene así el planteamiento del Ultra como el reloj destinado a quienes necesitan llevar estas capacidades bastante más lejos.

Live Rewind | Imagen: Apple

El S11 abre además un camino que poco tiene que ver con contar pasos. Audio Intelligence utiliza el micrófono del reloj para reconocer sonidos y trabajar con nuestras conversaciones: con Siri Recap activado, Apple Watch puede generar automáticamente un título y varios puntos clave cuando terminamos de hablar, mientras que Live Rewind recupera como texto los 15 segundos anteriores para consultar algo que acabamos de perder.

Somos nosotros quienes decidimos cuándo utiliza estas funciones y Apple afirma que el sistema no almacena grabaciones, porque el audio bruto se procesa en un entorno aislado del chip y se elimina inmediatamente. Se trata de una solución interesante, aunque probablemente también despertará preguntas acerca de privacidad. Siri Recap y Live Rewind llegarán en beta más adelante y, alto muy importante, no estarán disponibles inicialmente en la Unión Europea.

Precio y disponibilidad

Apple ha abierto las reservas de ambos relojes y su llegada a tiendas está prevista para el 18 de septiembre. El Apple Watch Series 12 cuesta desde 449 euros en España, mientras que el Apple Watch Ultra 4 parte de 899 euros.

Imágenes | Apple

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