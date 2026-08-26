El iPhone plegable está más cerca que nunca: Apple ha puesto fecha a su próxima Keynote y esto es todo lo que esperamos ver

Apple ha puesto fecha a su próxima gran cita y, como suele ocurrir con sus invitaciones, no hay demasiada información a la vista. Ya sabemos cuándo y dónde será el evento, pero no qué veremos allí. Y esta vez hay algo muy especial sobrevolando esa espera: todo apunta a que la compañía de Cupertino aprovechará la keynote para presentar su primer iPhone plegable. No hay ninguna confirmación oficial, pero desde hace mese que todas las miradas están puestas en este supuesto nuevo dispositivo.

Apple nos ha citado para el 9 de septiembre a las 10:00 en horario del Pacífico, las 19:00 en la España peninsular, en el Steve Jobs Theater de Apple Park. "Surprise and shine" es prácticamente toda la pista que acompaña a una invitación que no menciona ningún producto concreto. El encuentro tendrá además un componente histórico dentro de la compañía: será la primera gran presentación después de que John Ternus tome las riendas como CEO el 1 de septiembre.

Así es la invitación de Apple que ha llegado esta tarde

Todo lo que esperamos de la keynote

Las filtraciones permiten hacernos una idea bastante concreta de ese primer iPhone plegable. Se espera un diseño tipo libro, con una pantalla exterior de entre 5,3 y 5,5 pulgadas y otra interior de entre 7,6 y 7,8, además de una estructura de titanio y un cuerpo especialmente delgado. Los datos tambien lo sitúan bajo el nombre iPhone Ultra y apuntan incluso a Touch ID integrado en el botón lateral. La otra gran batalla estaría en la pantalla: Apple habría trabajado para hacer que el pliegue central, habitual en este tipo de dispositivos, apenas resulte visible.

Imagen conceptual del iPhone plegable basada en filtraciones

El plegable no sería la única novedad de la jornada. Para ese 9 de septiembre también se esperan varios movimientos importantes en el catálogo de Apple:

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: mantendrían en líneas generales el diseño y los tamaños actuales, pero incorporarían cambios en pantalla, cámaras y conectividad. Entre los rumores aparecen una cámara principal con apertura variable, una Dynamic Island más pequeña y el módem C2 de Apple.

mantendrían en líneas generales el diseño y los tamaños actuales, pero incorporarían cambios en pantalla, cámaras y conectividad. Entre los rumores aparecen una cámara principal con apertura variable, una Dynamic Island más pequeña y el módem C2 de Apple. Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4: no se esperan grandes cambios de diseño, sino nuevos procesadores y mejoras relacionadas con la salud.

no se esperan grandes cambios de diseño, sino nuevos procesadores y mejoras relacionadas con la salud. AirPods 5: también figuran entre los productos que podrían aparecer durante la presentación.

también figuran entre los productos que podrían aparecer durante la presentación. Los que esperarían a 2027: el iPhone 18 estándar, el iPhone 18e y el iPhone Air 2 quedarían, según las informaciones disponibles, para primavera del próximo año.

Y quizá hayas notado una ausencia importante: el iPhone 18 a secas. Todo apunta a que el modelo base no formará parte de esta keynote, porque Apple habría decidido dividir el lanzamiento de esta generación en dos tandas. Si esto se cumple, tendremos que esperar hasta la primavera de 2027 para conocerlo.

La posible llegada de ese primer plegable cambia bastante la dimensión de esta keynote. Samsung acaba de estrenar el Galaxy Z Fold8, la octava generación de una familia que lleva años refinando precisamente ese formato tipo libro al que ahora apuntan los rumores sobre Apple. Cupertino aterrizaría, por tanto, en una categoría que acumula ya varias generaciones de dispositivos y años de evolución. Lo interesante será comprobar qué ha decidido hacer después de observar esa evolución desde fuera. Para saberlo con certeza tendremos que esperar al 9 de septiembre.

Imágenes | Apple

En Xataka | Apple está perdiendo la guerra de los modelos de IA. Paradójicamente, puede estar ganando la de ejecutarlos en casa