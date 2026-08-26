Últimas horas para aprovechar los descuentos de AliExpress: móviles, consolas y más a precios de derribo

AliExpress ha presionado fuerte durante más de una semana con su campaña de "Ahorro en Aranceles", con la cual ha ofrecido grandes descuentos en todo tipo de productos. Esta llegará a su fin en apenas unas horas, y por esa razón hemos querido recordártelo, ya que puedes encontrar chollos como la Nintendo Switch 2 por 400 euros. ¿Cómo? Con los cupones de descuento que nos ofrecen.

Nintendo Switch 2 PVP en AliExpress — 400,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Switch 2, móviles y auriculares son algunas de las mejores ofertas que quedan

La mejor forma para ahorrarse un buen dinero, además de con los descuentos que la propia AliExpress ha aplicado a algunos productos, es con sus cupones de descuento. Aunque haya dispositivos que estén más caros que en otras tiendas, aplicando estos cupones podemos llegar a conseguirlos a precios bastante más asequibles. Los códigos que puedes aplicar son los siguientes:

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 3 euros 15 euros XATAKAES03 DSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 DSES06 10 euros 69 euros XATAKAES10 DSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 DSES20 33 euros 229 euros XATAKAES33 DSES33 50 euros 349 euros XATAKAES50 DSES50 70 euros 489 euros XATAKAES70 DSES70 110 euros 650 euros XATAKAES110 DSES110

Es importante tener en consideración las limitaciones que estos cupones tienen. La más importante es que AliExpress nos impide combinarlos entre sí. Tan solo podrás aplicar uno de ellos. Y la segunda es que no se puede usar en productos digitales. El resto de opciones sí que son susceptibles de aplicar estos cupones.

Aunque hay muchísimas ofertas, no cabe duda de que una de las más destacadas es la Nintendo Switch 2 por 400 euros que os comentábamos arriba. AliExpress también nos permite hacernos con algunos de los mejores auriculares inalámbricos del mercado, como son los Sony WH-1000XM6 por 312,31 euros, o los Sony WH-1000XM5 por 184,40 euros. Finalmente, también podemos encontrarnos móviles como el Poco X8 Pro por 307,91 euros. Las ofertas terminan a las 23:59 de hoy, así que queda poco tiempo para que las aproveches.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka

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