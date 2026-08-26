Últimas horas para aprovechar los descuentos de AliExpress: móviles, consolas y más a precios de derribo

AliExpress ha presionado fuerte durante más de una semana con su campaña de "Ahorro en Aranceles", con la cual ha ofrecido grandes descuentos en todo tipo de productos. Esta llegará a su fin en apenas unas horas, y por esa razón hemos querido recordártelo, ya que puedes encontrar chollos como la Nintendo Switch 2 por 400 euros. ¿Cómo? Con los cupones de descuento que nos ofrecen.
Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2, móviles y auriculares son algunas de las mejores ofertas que quedan
@xataka.seleccion
Publicidad. Aliexpress tiene ahora mismo tremendos ofertones en su web Códigos exclusivos de Xataka: 💸XATAKAES03 -3€ en compras de 15€ 💸XATAKAES06 -6€ en compras de 39€ 💸XATAKAES10 -10€ en compras de 69€ 💸XATAKAES20 -20€ en compras de 139€ 💸XATAKAES33 -33€ en compras de 229€ 💸XATAKAES50 -50€ en compras de 349€ 💸XATAKAES70 -70€ en compras de 489€ 💸XATAKAES110 -110€ en compras de 650€ #aliexpress #ahorro #ofertas #tecnologia #techtips♬ sonido original - Xataka Selección - Xataka Selección
La mejor forma para ahorrarse un buen dinero, además de con los descuentos que la propia AliExpress ha aplicado a algunos productos, es con sus cupones de descuento. Aunque haya dispositivos que estén más caros que en otras tiendas, aplicando estos cupones podemos llegar a conseguirlos a precios bastante más asequibles. Los códigos que puedes aplicar son los siguientes:
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Descuento
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compra mínima
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cupón 1
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cupón 2
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3 euros
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15 euros
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XATAKAES03
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DSES03
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6 euros
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39 euros
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XATAKAES06
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DSES06
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10 euros
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69 euros
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XATAKAES10
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DSES10
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20 euros
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139 euros
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XATAKAES20
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DSES20
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33 euros
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229 euros
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XATAKAES33
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DSES33
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50 euros
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349 euros
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XATAKAES50
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DSES50
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70 euros
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489 euros
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XATAKAES70
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DSES70
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110 euros
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650 euros
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XATAKAES110
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DSES110
Es importante tener en consideración las limitaciones que estos cupones tienen. La más importante es que AliExpress nos impide combinarlos entre sí. Tan solo podrás aplicar uno de ellos. Y la segunda es que no se puede usar en productos digitales. El resto de opciones sí que son susceptibles de aplicar estos cupones.
Aunque hay muchísimas ofertas, no cabe duda de que una de las más destacadas es la Nintendo Switch 2 por 400 euros que os comentábamos arriba. AliExpress también nos permite hacernos con algunos de los mejores auriculares inalámbricos del mercado, como son los Sony WH-1000XM6 por 312,31 euros, o los Sony WH-1000XM5 por 184,40 euros. Finalmente, también podemos encontrarnos móviles como el Poco X8 Pro por 307,91 euros. Las ofertas terminan a las 23:59 de hoy, así que queda poco tiempo para que las aproveches.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
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