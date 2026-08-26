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Últimas horas para aprovechar los descuentos de AliExpress: móviles, consolas y más a precios de derribo

Aprovecha las últimas horas para poder conseguir grandes descuentos en la compra de casi cualquier dispositivo

Auriculares Inalambricos Sony Y Nintendo Switch 2
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Fran San Nicolás

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AliExpress ha presionado fuerte durante más de una semana con su campaña de "Ahorro en Aranceles", con la cual ha ofrecido grandes descuentos en todo tipo de productos. Esta llegará a su fin en apenas unas horas, y por esa razón hemos querido recordártelo, ya que puedes encontrar chollos como la Nintendo Switch 2 por 400 euros. ¿Cómo? Con los cupones de descuento que nos ofrecen.  

Nintendo Switch 2

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PVP en AliExpress — 400,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Switch 2, móviles y auriculares son algunas de las mejores ofertas que quedan

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Publicidad. Aliexpress tiene ahora mismo tremendos ofertones en su web Códigos exclusivos de Xataka: 💸XATAKAES03 -3€ en compras de 15€ 💸XATAKAES06 -6€ en compras de 39€ 💸XATAKAES10 -10€ en compras de 69€ 💸XATAKAES20 -20€ en compras de 139€ 💸XATAKAES33 -33€ en compras de 229€ 💸XATAKAES50 -50€ en compras de 349€ 💸XATAKAES70 -70€ en compras de 489€ 💸XATAKAES110 -110€ en compras de 650€ #aliexpress #ahorro #ofertas #tecnologia #techtips

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La mejor forma para ahorrarse un buen dinero, además de con los descuentos que la propia AliExpress ha aplicado a algunos productos, es con sus cupones de descuento. Aunque haya dispositivos que estén más caros que en otras tiendas, aplicando estos cupones podemos llegar a conseguirlos a precios bastante más asequibles. Los códigos que puedes aplicar son los siguientes:

Descuento

compra mínima

cupón 1

cupón 2

3 euros

15 euros

XATAKAES03

DSES03

6 euros

39 euros

XATAKAES06

DSES06

10 euros

69 euros

XATAKAES10

DSES10

20 euros

139 euros

XATAKAES20

DSES20

33 euros

229 euros

XATAKAES33

DSES33

50 euros

349 euros

XATAKAES50

DSES50

70 euros

489 euros

XATAKAES70

DSES70

110 euros

650 euros

XATAKAES110

DSES110

Es importante tener en consideración las limitaciones que estos cupones tienen. La más importante es que AliExpress nos impide combinarlos entre sí. Tan solo podrás aplicar uno de ellos. Y la segunda es que no se puede usar en productos digitales. El resto de opciones sí que son susceptibles de aplicar estos cupones. 

Aunque hay muchísimas ofertas, no cabe duda de que una de las más destacadas es la Nintendo Switch 2 por 400 euros que os comentábamos arriba. AliExpress también nos permite hacernos con algunos de los mejores auriculares inalámbricos del mercado, como son los Sony WH-1000XM6 por 312,31 euros, o los Sony WH-1000XM5 por 184,40 euros. Finalmente, también podemos encontrarnos móviles como el Poco X8 Pro por 307,91 euros. Las ofertas terminan a las 23:59 de hoy, así que queda poco tiempo para que las aproveches. 

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En Xataka
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