Tesla entierra definitivamente la idea de montar paneles solares en el techo de sus coches

Tesla ha puesto fin a lo callado a Solar Roof, el sistema de tejas para hogares que en su día Elon Musk presentó como el futuro de la energía doméstica. Según comparten fuentes cercanas al medio especializado Electrek, la empresa ha comunicado a su red de instaladores externos que las tejas solares ya no están disponibles para realizar pedidos. Sin embargo, sí se seguirán suministrando paneles solares convencionales.

Una fusión complicada. El Solar Roof fue en un primer momento la pieza central del argumento utilizado para justificar la adquisición de SolarCity, compañía que Tesla adquirió por unos 2.600 millones de dólares en 2016. De hecho, la fusión fue objeto de críticas y litigios posteriores, ya que se trataba de una empresa especializada en energía solar fundada por los primos de Elon Musk y además, el propio magnate multimillonario era el accionista mayoritario.

En detalle. Si nos vamos a la página web dedicada al Solar Roof, vemos que Tesla ahora redirige a su página general de paneles solares, y la opción ha desaparecido por completo de su oferta. Desde Electrek comparten que, internamente, Tesla simplemente llegó a la conclusión de que las tejas no eran rentables. La empresa ya había dejado de informar sobre las cifras de instalación del Solar Roof en sus resultados trimestrales a principios de 2024, por lo que parece que el movimiento se venía gestando desde hace tiempo.

Antecedentes. Musk presentó el Solar Roof en 2016 con la promesa de que sus tejas costarían menos que un tejado nuevo junto a paneles solares independientes, a unos “22 dólares por pie cuadrado” (lo que serían poco más de 200 euros por metro cuadrado). Esa cifra nunca se mantuvo. De hecho, los precios subieron bastante a lo largo de los años y, en algunos casos incluso después de que los clientes ya hubieran firmado los contratos, lo que desencadenó una demanda colectiva que Tesla cerró con un acuerdo de 6 millones de dólares en 2023, según contaba CNBC. TechCrunch señala que algunos clientes acabaron recibiendo presupuestos de hasta 200.000 dólares para una sola instalación.

La producción tampoco estuvo a la altura de la ambición. Y es que Musk había prometido 1.000 tejados instalados por semana para finales de 2019 o principios de 2020. Sin embargo, tampoco fueron cifras que llegara a alcanzar la compañía, ya que según el medio, Tesla alcanzó su máximo entre 20 y 40 instalaciones a la semana. Durante aproximadamente siete años, la empresa solo instaló unos 3.000 sistemas de Solar Roof en total en EEUU, según señala Electrek.

Un problema estructural. Los paneles solares estándar se han vuelto más baratos porque la industria fabrica en masa componentes ampliamente estandarizados (y porque China lleva años presionando con sus precios). El Solar Roof, en cambio, requería su propia configuración de fabricación personalizada para tejas que no eran intercambiables con ningún otro producto del mercado, así que los costes nunca llegaron a bajar. Además, TechCrunch señala informes de bajo rendimiento energético y problemas relacionados con el calor, pues las tejas estaban situadas más cerca del tejado que los paneles convencionales, lo que dejaba menos flujo de aire para enfriar las células y probablemente fuese una de las razones que perjudicaban la eficiencia.

Por otro lado, cabe destacar que Tesla no está abandonando la energía solar ni muchísimo menos. Y es que tal y como comparten desde TechCrunch, la empresa está sopesando la construcción de una fábrica de paneles solares de 10.000 millones de dólares en Texas, bautizada como Proyecto Crystal Sun, cuya construcción podría comenzar este mismo año. Además de que siguen vigentes sus paneles solares y sus proyectos de almacenamiento energético a gran escala.

Y ahora qué. Según TechCrunch al preguntar a varios instaladores, Tesla se está deshaciendo del stock restante, así que su disponibilidad dependerá de lo que quede en almacén. Tesla no es la única que fabrica tejas solares. Empresas como GAF y Merlin también las distribuyen. Lo curioso es que, si una empresa como Tesla no ve “económicamente viable” este proyecto, debería ser todo un reto para el resto de compañías.

Imágenes | Tesla

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