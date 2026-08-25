Ya es oficial la nueva aspiradora sin cable de Shark: detección inteligente de suelo, filtración HEPA y cepillo antienredos

Shark ha presentado oficialmente su nuevo modelo para la limpieza del hogar: la Shark Cordless Vacuum (IY143HEU). Se trata de una aspiradora sin cables que busca plantar cara a la gama media-alta del sector apostando por la automatización de la succión, el tratamiento de pelo de mascota y un precio de lanzamiento muy competitivo: 179,99 euros.

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Una aspiradora de gama media con características muy útiles para el día a día

La principal característica de esta Shark Cordless Vacuum es la combinación del cabezal TurboPro Detect con el sistema FloorDetect. Esta tecnología identifica en tiempo real si la aspiradora está trabajando sobre suelo duro o alfombra, ajustando automáticamente la velocidad del cepillo motorizado y la potencia para optimizar tanto la limpieza como el consumo de batería.

Para los hogares con mascotas, incorpora el sistema Anti Hair Wrap, una solución ya clásica de la marca que desenreda de forma activa el pelo largo y de animales del rodillo mientras se aspira, evitando los molestos atascos manuales.

Su batería ofrece hasta 40 minutos de funcionamiento continuo en modo estándar, suficiente para pisos de tamaño medio o limpiezas de mantenimiento diarias. Asimismo, cuenta con el certificado Anti-Allergen Complete Seal y filtro HEPA, capaz de capturar y retener el 99,97% de las partículas de polvo y alérgenos, evitando que retornen al ambiente.

La estructura de este dispositivo se convierte en una aspiradora de mano ligera mediante un solo clic. Asimismo, incluye un accesorio para rincones diseñado para limpiar sofás, zonas altas, escaleras o el interior del coche. Por último, se puede destacar que la marca ofrece cinco años de garantía tras el registro del producto.

⚡ EN RESUMEN: aspiradora shark cordless vacuum ✅ LO MEJOR Relación calidad-precio: incluye autorregulación de potencia y filtro HEPA por debajo de la barrera de los 200 euros.

incluye autorregulación de potencia y filtro HEPA por debajo de la barrera de los 200 euros. Eficaz con el pelo de mascota: el sistema Anti Hair Wrap evita tener que cortar pelos enrollados en el cepillo. ❌ LO PEOR Autonomía justa en máxima potencia... Los 40 minutos están calculados en el modo de menor consumo; con la succión en modo Turbo se reducirá sensiblemente.

Los 40 minutos están calculados en el modo de menor consumo; con la succión en modo Turbo se reducirá sensiblemente. Set de accesorios ajustado... De serie solo incluye la boquilla para rincones, echándose en falta un cepillo específico para tapicerías o un tubo flexible. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una aspiradora sin cable equilibrada para el día a día sin realizar la inversión que exigen otras marcas como Dyson. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una vivienda de gran tamaño (más de 120 m²) que requiera aspirar en profundidad y a máxima potencia de una sola pasada sin recargar.

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