Cómo descargar vídeos de TikTok en móvil y ordenador con y sin marca de agua

Hoy te vamos a explicar cómo descargar vídeos de TikTok, y que así puedas conservarlos y verlos cuando quieras. Junto a los Reels de Instagram, TikTok sigue siendo la principal fuente de vídeos verticales y todo tipo de contenido, y aunque ofrece un método para bajarlos no es el único disponible.

Por eso, vamos a decirte cuatro métodos diferentes que puedes utilizar para bajar los vídeos de TikTok. Dos de ellos los vas a encontrar en la propia aplicación o web oficial de la plataforma, pero los otros dos son alternativos y también pueden servirte.

Cómo descargar un vídeo de TikTok desde tu móvil

La opción más sencilla es descargar los vídeos de TikTok desde la aplicación, aunque debes saber que se bajan con marca de agua indicando el usuario del que proceden. Para hacerlo, entra en el vídeo que quieras descargar y pulsa sobre el botón de Compartir. Lo tienes en la parte derecha del vídeo, justo debajo del botón de dejar comentarios.

Cuando pulses en Compartir, se abrirá en la parte inferior de la pantalla una ventana emergente con varias opciones con las que puedes compartir el vídeo. En esta ventana, pulsa sobre la opción Descargar para bajar el vídeo en el móvil. Lo tendrás en tu galería de fotos.

Cómo descargar un vídeo de TikTok desde el ordenador

También puedes bajar cualquier vídeo desde el navegador usando la versión web de TikTok. Aquí, también se bajarán con marca de agua. Lo que tienes que hacer es entrar en el vídeo en cuestión y hacer clic derecho sobre él cuando se esté reproduciendo.

Esto abrirá una ventana emergente con varias opciones de reproducción y de compartir el vídeo. En esta ventana, pulsa en el botón Descargar vídeo y lo bajarás a la memoria de tu ordenador.

Cómo descargar un vídeo de TikTok sin marca de agua

Si quieres bajar el vídeo en cuestión sin marca de agua, tendrás que recurrir a herramientas de terceros. En el ordenador puedes usar jDownloader. Es la que siempre recomendamos, puesto que es de código abierto, multiplataforma y totalmente segura.

Lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación, que te pedirá permiso para acceder a tu portapapeles. Entonces, copia la dirección URL del vídeo, y se añadirá una carpeta a la página del capturador. En esta carpeta tendrás el archivo de audio y el vídeo completo (incluyendo el audio). Ahora, simplemente pulsa en la opción de descargar y listo.

También puedes usar webs de terceros

Si no quieres descargar nada, puedes recurrir a páginas web de terceros. Cuando lo hagas ten cuidado, porque pueden tener publicidad y cookies. No son la opción más privada. Puedes ir a páginas como SnapTik, donde lo único que tienes que hacer es pegar el enlace al vídeo para poder ver la opción de descarga. Para bajarlos en HD tendrás que ver publicidad.

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