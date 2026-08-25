Medir los gases contaminantes de tu coche sin pasar por un control: este dispositivo lo hace posible y ya se está probando en España

Buena parte de las razones por las que se está movilizando una histórica transición energética en el automóvil tiene que ver con las emisiones contaminantes de los coches de combustión. Europa tiene una decisión firme sobre ello, y los vehículos de Nuevas Energías (híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, etc) se están imponiendo poco a poco en el mercado, a pesar de que la transición se esté dando de forma más lenta de lo que quizás los legisladores planteaban en un principio.

En España hemos sido el primer país de la Unión Europea en regular una tecnología capaz de analizar los gases de escape de un vehículo al pasar. No hacen falta controles, ni que el coche se detenga. Conocidos como sensores de emisiones a distancia, ya se han probado en algunas localidades y carreteras españolas, todo mientras Bruselas observa y prepara una normativa para que pueda llevar esta tecnología al resto de Estados miembros.

Detectores de gases en coches. España lleva un tiempo probando esta tecnología en algunas de sus carreteras, posicionándose incluso como pionera en Europa, según cuentan desde COPE, quienes citan al experto en motor Alfonso García “Motorman”.

El Dispositivo de Detección Remota (RSD, por sus siglas en inglés) funciona a modo de unidades que se instalan en los márgenes de las vías, como si fuesen un radar de velocidad. Tal y como cuenta el medio, al pasar un vehículo, un haz de luz infrarroja y ultravioleta atraviesa la estela del tubo de escape. En milisegundos, el sistema lee la concentración de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas finas, mientras que una cámara de lectura automática de matrículas vincula la medición con el propietario del coche y su distintivo ambiental oficial.

Por el momento, y según describen desde El Motor, Opus RSE es el único laboratorio del mundo acreditado bajo la norma ISO-17025 en este ámbito. Y es que la nueva norma técnica vigente en España, la UNE 82509:2026, establece los criterios de metrología, los métodos de ensayo y los requisitos técnicos que deben cumplir estos dispositivos, allanando el marco técnico para que en un futuro puedan ser implementados.

Sistema de teledetección de gases contaminantes. Imagen: Opus RSE

Entre líneas. Tal y como cuenta el medio, una pequeña fracción del parque automovilístico (entre el 1 % y el 2 %) es responsable de aproximadamente el 40 % del total de emisiones en carretera. La CEO de Opus RSE, Josefina de la Fuente, en palabras recogidas por El Diario, afirmaba que el objetivo es identificar a estos “altos emisores” sin interrumpir el tráfico ni molestar a la gran mayoría de los conductores que ya cumplen con la normativa.

Lo curioso es que el objetivo no es solo detectar coches antiguos o mal mantenidos que emitan una alta cantidad de gases tóxicos para el medioambiente, sino también vehículos con etiquetas ambientales supuestamente limpias e incluso distintivos de cero emisiones, además de coches que hayan sido manipulados. De hecho, según compartía El Diario hace unos meses, los equipos de Opus RSE ayudaron a la Guardia Civil a destapar una trama en la que se desconectaban los sistemas SCR de reducción de NOx de varios camiones para reducir costes de mantenimiento.

Qué pasa si te detectan. Según la COPE, la normativa municipal y de tráfico contempla multas que oscilan entre los 750 y los 3.000 euros para los conductores que superen los límites legales de emisiones, aunque las autoridades suelen dar un plazo de gracia de un mes para acudir a un taller y pasar una revisión de comprobación. Si el conductor ignora el aviso, o si los inspectores detectan que el vehículo ha sido manipulado gravemente, éste puede ser inmovilizado en el acto.

Lo que ocurre en Europa. En lo que respecta a la Comisión Europea, el organismo está negociando el Paquete de Inspección Técnica de Vehículos (Roadworthiness Package), una propuesta legislativa que crearía una red de monitorización remota de emisiones en toda Europa. Tal y como comparte El Diario, en Bélgica, concretamente en Flandes, contrataron a Opus RSE para un programa de cinco años con el que esperan reducir la contaminación en un 30 %, según contaba su responsable regional Roel Vaneerdeweg durante una conferencia organizada por Opus RSE hace unos meses.

La demanda de este tipo de dispositivos también está creciendo fuera de Europa, y Opus RSE admite que está recibiendo interés de China, India, Corea del Sur y Taiwán.

Un salto sobre las Zonas de Bajas Emisiones. A diferencia de las ZBE, que operan y restringen el acceso en función de la antigüedad, fecha de matriculación o tipo de motor de un coche, la teledetección mide lo que sale realmente del tubo de escape en ese preciso instante, por lo que habría pocas dudas sobre si un coche realmente debería estar restringido o no de circular por este tipo de zonas.

Y ahora qué. El paquete técnico de medidas presentado en la Comisión Europea todavía necesita la aprobación del Parlamento Europeo. Hasta entonces, la norma española UNE 82509:2026 ya sirve como modelo técnico sobre el que otros países pueden construir. Además, si todo sigue en marcha, los conductores no tendrían que hacer nada en sus vehículos, solamente pasar la ITV y realizarle el mantenimiento cuando toque.

Imágenes | Opus RSE

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