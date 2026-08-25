Cómo saber si están espiando tu WhatsApp mediante WhatsApp Web

Te vamos a enseñar cómo puedes saber si te están espiando el WhatsApp mediante WhatsApp Web. Se trata de una herramienta web con la que puedes entrar a WhatsApp en cualquier ordenador directamente desde el navegador, y sin tener que introducir ni tu número de teléfono ni ningún tipo de contraseña.

WhatsApp Web fue creado para nuestra comodidad, pero tiene sus peligros. Puede permitir que enlaces tu WhatsApp en el ordenador y luego te olvides de cerrar sesión, de forma que otros puedan usarlo. O puede que alguien intente vincular tu WhatsApp a un ordenador sin que te des cuenta con malas intenciones. En cualquiera de los casos, conviene saber cómo detectarlo.

Atención a las notificaciones

WhatsApp te envía una notificación cuando se vincula un dispositivo. De esta manera, si alguna vez alguien lo vincula intentando que no te des cuenta para acceder a tus chats, entonces podrás saberlo porque te lo dirá en el móvil.

Por eso es algo a lo que conviene estar pendiente, porque quizá detectes algún tipo de uso extraño. También mira las notificaciones de los chats, porque puedes encontrar respuestas de alguien a quien no has escrito.

Revisa tus sesiones de WhatsApp Web abiertas

El método más efectivo para detectar que alguien está conectado a tu WhatsApp por su versión web, es comprobar los dispositivos vinculados. Para hacerlo, tienes que entrar en los ajustes de WhatsApp, y pulsar en la sección de Dispositivos vinculados.

Cuando lo hagas, irás a una pantalla donde vas a ver todos los dispositivos desde los que se está accediendo a tu WhatsApp. Aquí, tendrás que intentar identificar todos, poniendo especial atención a esos que muestran que se trata de un navegador.

Cuando te conectas desde WhatsApp Web, podrás ver tanto el navegador utilizado como el sistema operativo. Si esto no coincide con el ordenador que sueles usar, entonces lo mejor es que pulses sobre él para cerrar sesión. Eso sí, recuerda que navegadores basados en Chromium como Vivaldi pueden aparecer como si fueran Chrome.

Últimas horas de conexión y ubicación

La pantalla de Dispositivos vinculados de la aplicación móvil también tiene otra información esencial para detectar intrusos. Una de ellas es la última hora de conexión, y te permite saber si alguien ha estado utilizando una de esas sesiones que tienes abiertas a una hora en la que tú no estabas delante del ordenador.

Simplemente tienes que mirar la última vez que la sesión con ese dispositivo ha estado abierta. Esto quiere decir que la hora que te pone fue la última en la que se miró WhatsApp desde ese dispositivo. Si se ha mirado recientemente desde un navegador que no has estado usando, entonces puede que haya algo raro.

Pero también es importante fijarte en la ubicación vinculada, ya que te permite saber desde dónde se está utilizando ese dispositivo que está vinculado a tu cuenta de WhatsApp. Quizá no sea tu mismo pueblo y debas preocuparte.

Ante la duda, lo mejor es cerrar la sesión

Iniciar una nueva sesión con WhatsApp Web es increíblemente fácil, de ahí que la solución más fácil ante cualquier duda sea la de cerrar la sesión que te esté haciendo sospechar. Para eso, simplemente pulsa sobre la sesión sospechosa para iniciar el proceso.

Cuando lo hagas aparecerá esta pantalla en la que se te preguntará si quieres cerrar la sesión sobre la que has pulsado. En esta ventana simplemente pulsa sobre Cerrar sesión y listo, para volver a utilizar tu cuenta de WhatsApp en ese navegador u ordenador concreto habrá que utilizar el móvil de nuevo. Cierra todas las sesiones de las que desconfíes, o simplemente las que ya no uses.

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