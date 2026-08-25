Amancio Ortega ha pisado el acelerador de Pontegadea: ya es un gigante de 117.083 millones de euros

Amancio Ortega se convirtió en un empresario de éxito tras la expansión de Inditex hasta convertirse en el imperio textil en el que se ha convertido. Sin embargo, durante más de dos décadas, el instrumento de inversión que Ortega creó tras la salida a bolsa de Inditex para reinvertir los dividendos de su empresa ha pasado inadvertido.

En 2026, ese instrumento inversor llamado Pontegadea se ha hecho tan grande que incluso ha convertido a Ortega en el mayor magnate inmobiliario del mundo. El holding inversor del fundador de Inditex cerró 2025 con un beneficio de 10.055 millones de euros y un valor estimado de más de 117.000 millones de euros, según los datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso EuropaPress.

Una máquina que no deja de crecer. Según los datos publicados, los activos conjuntos de Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020 ascendieron a un total de 117.083 millones de euros. Esta cifra supone casi 6.500 millones de euros más de los activos que la inmobiliaria registró en sus cuentas de 2024. Su patrimonio neto subió hasta los 95.651 millones de euros y la facturación llegó hasta los 44.638 millones de euros, un 3,5% más.

Estas cifras justifican que hace solo algunas semanas, un ranking situara a Pontegadea entre las diez family offices más grandes del planeta. Algunos analistas calculan que sus activos reales podrían ser aún mayores que los que reflejan estas cuentas oficiales porque en ellas todavía no se han registrado las últimas adquisiciones y movimientos de la compañía.

El inagotable grifo de Inditex. El origen de todo el imperio de Ortega sigue siendo el mismo desde hace 25 años: Inditex. Ortega controla el 59,29% de las acciones del gigante textil a través de sus sociedades patrimoniales. En concreto, Pontegadea Inversiones controla el 50,010% y Partler 2006 el 9,284%. Esa participación hace que cada año la family office de Ortega reciba cada año miles de millones de euros para invertir sin tener que adquirir deudas a cambio.

En su último ejercicio Inditex ganó 6.220 millones de euros, lo cual supuso un incremento del 6% más. El premio fue un dividendo de unos 3.234 millones de euros que, en su mayoría, han ido a parar directamente a las operaciones de compra de Pontegadea.

Del edificio de oficinas al puerto. La cartera inmobiliaria del holding inmobiliario de Pontegadea ronda ya los 22.000 millones de euros. Tiene oficinas en las mejores zonas de Madrid, Londres, Nueva York, Tokio o París. El año pasado se hizo, entre otras compras, con la sede de Amazon en Vancouver, y recientemente con uno de los mayores complejos de oficinas del centro de París en una operación de récord a este lado del Atlántico.

Pero el ladrillo ya no es lo único que le interesa a Ortega y Pontegadea se ha convertido también en un actor relevante en las operaciones de logística y puertos. Este mismo agosto cerró, junto a Macquarie y UniSuper, la compra del gigante australiano Qube. Así lo confirmó el consorcio de Macquarie en un comunicado oficial. La operación valora la compañía en unos 11.700 millones de dólares australianos, unos 7.000 millones de euros. A Pontegadea le corresponde un 15% de su capital.

Recuperar la inversión desde el principio. Otro rasgo que ha marcado el éxito de las inversiones de Ortega es que Pontegadea ha comenzado a obtener rendimiento de los activos que compraba desde el minuto uno. Una de sus directrices al elegir qué inmuebles comprar venía de seleccionar aquellos con una ubicación estratégica y que ya tuviera como inquilinos a largo plazo a marcas solventes.

Eso ha convertido a Ortega en casero de compañías como Apple, Google, Spotify, Amazon o DHL, pero también de las tiendas de Zara en las principales ciudades del mundo, e incluso de las de sus principales rivales comerciales.

Para conseguir este perfil de inversiones, Pontegadea no ha escatimado en inversiones, haciendo suya una máxima de Amancio Ortega: "Jamás comprar una cosa cara ha sido un fracaso. Lo barato es un fracaso. Hay sitios del mundo donde me quedo con cualquier local bueno que descubro, porque por muy caro que sea lo voy a hacer más rentable si está bien situado".

En Xataka | Amancio Ortega es la mayor fortuna de España y tiene una teoría para explicarla: "Mi objetivo nunca ha sido ganar dinero"

Imagen | GTRES, Unsplash (Sergio Kian)