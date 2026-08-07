Zara hizo millonario a Amancio Ortega. Pontegadea lo ha metido en un club más selecto: el de las mayores family offices del mundo

Amancio Ortega tiene 90 años y sigue sin dar entrevistas. Lo cierto es que no hace falta. Cada pocas semanas, en algún rincón del mundo, aparece su nombre unido a la compra de un edificio nuevo: un rascacielos en Toronto, un almacén de leche en Ontario, unas oficinas en París…la lista no para de crecer.

Detrás de todas esas compras está Pontegadea, la family office de Amancio Ortega a través de la cual reinvierte todos los ingresos que el fundador de Zara recibe cada año por los dividendos de Inditex. Lleva dos décadas comprando ladrillo por todo el planeta. Un ranking la sitúa entre las diez family offices más grandes que existen.

Un lugar entre los gigantes de las inversiones. El listado anual de RankiaPro coloca a Pontegadea en la décima posición mundial de su ranking de mayores sociedades de fortunas privadas. Según los cálculos del estudio, los activos de la empresa de Ortega rondarían entre los 100.000 y los 110.000 millones de euros. Pero no se ofrece una cifra exacta de ese valor y solo se basan en estimaciones.

El motivo es que estas sociedades no dependen de accionistas externos, por lo que no publican sus cuentas y cada consultora estima cifras distintas para el mismo patrimonio. La propia RankiaPro avisa de que sus estimaciones salen de cruzar fuentes de inteligencia patrimonial con los datos de compras que se hacen públicos. Por eso el resultado cambia según quién haga la cuenta. Algo similar a lo que sucede con las estimaciones del valor de las grandes fortunas que elaboran Forbes o Bloomberg

Aun con ese margen en la precisión de los cálculos de los activos que gestiona, Pontegadea ya aparece cerca de Cascade Investment, instrumento inversor de la fortuna de Bill Gates, o Bayshore Global Management, que gestiona el patrimonio de Sergey Brin. Por delante siguen los verdaderos titanes: Walton Enterprises, ligado a Walmart, y Groupe Arnault del dueño de Louis Vuitton. Ambos superan los 200.000 millones de dólares en activos.

Así ha crecido el imperio inmobiliario. Pontegadea no fabrica ropa ni abre tiendas, pero sí compra y alquila los edificios que acogen a esas tiendas. Nada de reformas caras ni operaciones especulativas. Solo activos de primera línea en ciudades como Madrid, Londres, Nueva York o Sídney. En los últimos meses ha sumado compras en Australia y Canadá, además de Países Bajos y EEUU.

Hace dos semanas, Ortega firmó en París su segunda mayor compra de la historia. Pagó más de 800 millones por unas oficinas, la cifra más alta por un inmueble de oficinas en Europa continental desde 2022. Solo el Royal Bank Plaza de Toronto, comprado en 2022 por unos 838 millones, sigue por delante.

El motor que lo paga todo: los dividendos de Inditex. Nada de esto sería posible sin la maquinaria que sigue en marcha en Arteixo. Inditex reparte cada año dividendos y Ortega controla, a través de Pontegadea Inversiones y Partler 2006, el 59,29% de las acciones del imperio textil que fundó y que ahora preside su hija Marta Ortega. En 2025 la textil pagó 98 euros por segundo a su fundador, unos 3.104 millones al año.

Ese flujo constante de caja, sin deuda de por medio, es lo que ha permitido a Pontegadea encadenar compras sin frenar el ritmo hasta convertir a Ortega en el mayor magnate inmobiliario del planeta. En el último ejercicio fiscal, el beneficio de la propia Pontegadea superó en más de un 60% al de Inditex. En realidad, la inmobiliaria se ha convertido en el activo más rentable de Ortega en la actualidad. La fortuna nació con la moda, pero hoy crece sobre todo con el ladrillo.

Inditex no se vende. El fundador de Inditex todavía conserva más del 59% de la compañía, y eso le convierte en lo que la ley llama persona con responsabilidades de dirección (PDMR, por sus siglas en inglés). Si algún día decidiera vender parte de esas acciones, no podría hacerlo de un día para otro.

En España y en la Unión Europea, el reglamento europeo sobre abuso de mercado y el uso de información privilegiada, obliga a estos grandes accionistas a avisar a la CNMV antes de realizar una venta de acciones. Tienen un plazo de tres días para hacerlo. Además, existe un "periodo cerrado" de 30 días antes de publicar resultados en el que no pueden operar con sus propias acciones. La idea es simple: que nadie se adelante al mercado con datos que aún no son públicos.

En cualquier caso, Ortega apenas ha tocado su participación en Inditex en décadas. Prefiere cobrar el dividendo y reinvertirlo. Esa dinámica es la que ha llevado a Pontegadea y a Amancio Ortega hasta el top 10 de las mayores fortunas del planeta.

En Xataka | Con solo tres movimientos, Amancio Ortega ha conquistado el Ibex35: es ya el inversor más poderoso de España

Imagen | GTRES, Unsplash (Praswin Prakashan)