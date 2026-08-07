Tener chips propios de IA es la última gran obsesión de las grandes tecnológicas. Anthropic no va a ser menos

Anthropic ha confirmado que está montando un equipo interno para diseñar sus propios chips de inteligencia artificial. La compañía lo ha comunicado a varios medios tras varios meses de especulación en torno al tema. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Por qué es importante. Anthropic vive un momento de gran crecimiento a través de Claude, su chatbot de IA, y ese éxito también va acompañado de un problema cada vez mayor: la escasez de chips necesarios para entrenar y ejecutar modelos cada vez más potentes, una necesidad que ha puesto en jaque a toda la cadena de suministro tecnológica.

Para Anthropic, depender exclusivamente de proveedores externos limita cuánto y cómo puede escalar la empresa. Tener hardware propio le permitiría ajustar el chip a las necesidades exactas de sus modelos.

En detalle. Según contaban desde Business Insider a través de una oferta de empleo, Anthropic busca ingenieros para un "equipo de silicio personalizado", con perfiles especializados en diseño y verificación de semiconductores. El puesto de ingeniero ofrece un salario de entre 320.000 y 485.000 dólares anuales, y la propia oferta exige a los candidatos haber demostrado "una contribución personal directa" en el desarrollo y lanzamiento final de chips ya fabricados.

Un portavoz de la compañía confirmó al medio que el objetivo es codiseñar hardware y modelos de forma conjunta, de manera que Claude funcione "más rápido y de forma más eficiente a la escala que necesitan nuestros clientes".

Entre líneas. Anthropic ha insistido en que este movimiento no supone romper con sus socios actuales. Según explicaba la propia empresa a Reuters, seguirá aplicando un "enfoque multichip", combinando su futuro silicio propio con hardware de Amazon Web Services, Google, Nvidia y AMD. De hecho, ni la propia Anthropic ha dado por ahora un calendario concreto ni ha aclarado si fabricará los chips ella misma o recurrirá a un socio externo para la producción.

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Lo que ya sabíamos. Reuters ya adelantaba en abril que Anthropic estaba valorando desarrollar chips propios, y semanas después The Information contaba que la compañía estaba manteniendo conversaciones con Samsung como posible socio de fabricación. Parece que Anthropic ha pisado el acelerador en torno a esta idea, sobre todo tras la presentación de Jalapeño, el chip de inferencia de OpenAI desarrollado junto a Broadcom.

No es la única. Anthropic se suma así a una lista cada vez más larga de compañías de IA que han decidido dejar de depender por completo de Nvidia. OpenAI ya presentó su chip Jalapeño en junio, Google lleva años ejecutando sus modelos sobre sus propias TPU, y Meta ha desarrollado sus aceleradores MTIA para sus centros de datos. Esto no supone (al menos de momento) que vayan a dejar de depender totalmente de Nvidia, pues el gigante tech sigue siendo el maestro en su oficio de desarrollar chips para IA y centros de datos, pero es una buena manera de diversificar su negocio y dejar de depender exclusivamente de proveedores externos.

Según ha señalado Ars Technica, incluso Mistral, la start-up francesa de IA, estaría estudiando seguir el mismo camino. Diseñar un chip avanzado no es barato, pues según comparten desde Reuters calculan que el proceso completo puede llegar a costar alrededor de 500 millones de dólares, entre el desarrollo, el talento especializado y la garantía de que la fabricación no tenga fallos.

En lo que respecta a Anthropic, todavía están en fase de contratación, así que pasará tiempo antes de que este equipo de silicio dé sus primeros frutos. Tendremos que esperar para conocer cómo se acaba materializando la jugada.

Imagen de portada | Generada por IA con Gemini y Wikimedia

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