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Anthropic ya está preparando justo lo único que le faltaba para reforzar su liderazgo IA: un chip propio

  • La empresa está manteniendo conversaciones con Samsung para desarrollar un chip a medida

  • Pero aclara algo importante para no hacer enfadar a sus socios: Google, Amazon y Nvidia seguirán siendo claves en su estrategia

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Javier Pastor

Editor Senior - Tech
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10122 publicaciones de Javier Pastor

Los gigantes tecnológicos han aprendido algo a las duras: depender de terceros es una debilidad. Anthropic parece haberse dado cuenta de lo mismo, y lleva meses dándole vueltas a una idea importante: fabricar su propio chip de IA. Según indican en The Information, la compañía está en negociaciones con Samsung para una potencial colaboración, aunque por el momento todo son incógnitas.

Sorpresa, ninguna. Ya en abril Reuters indicó que Anthropic estaba planteándose la idea de desarrollar sus propios chips de IA con el objetivo de responder a la escasez de chips. Parece que esa propuesta está cobrando fuerza de verdad, porque lo que antes era una posibilidad ahora se ha traducido en conversaciones concretas con uno de los mayores fabricantes de semiconductores del mundo.

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La sombra de OpenAI. El movimiento llega apenas una semana después de que OpenAI presentase su propio chip de inferencia a medida, bautizado como "Jalapeño" y desarrollado en colaboración con Broadcom. Según los responsables de la empresa, ese chip ofrece mejor rendimiento por vatio que otros chips de inferencia, y eso podría dejar a Anthropic atrás en esta carrera. La reacción de la firma liderada por Dario Amodei parece por tanto lógica.

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Quieren diversificar, no reemplazar. La estrategia, eso sí, no va de eliminar completamente a sus socios actuales, sino de tener una estrategia más diversificada de cara al futuro. En declaraciones a TechCrunch los responsables de Anthropic han indicado que su "stack de hardware diversificado, que incluye chips de Google, Amazon y Nvidia, seguirá siendo crucial para su estrategia de computación". 

Todos quieren su propio chip. Los anuncios y noticias que rodean a OpenAI y Anthropic no son como decíamos ninguna sorpresa. En los últimos dos años hemos visto cómo cada vez más empresas tecnológicas se sumaban a esa moda de contar con sus propios chips de IA, cuando antes delegaban esa faceta en empresas especializadas como Nvidia. Así, tenemos: 

Samsung, un socio perfecto. La empresa surcoreana lleva ya tiempo muy metida en la industria de la IA. Es socia clave de Nvidia, ya que fabrica parte de los chips que esta necesita para entrenar y ejecutar modelos de IA con sus GPUs. No solo eso: Samsung está mejorando su litografía OPC de fabricación de chips gracias en parte a la "AI Factory" de ambas.

En Xataka | Anthropic ya tenía a Claude escribiendo código. Ahora lo ha metido en los laboratorios




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