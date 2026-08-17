La vuelta al cole de Samsung ha comenzado: descuentos de 100 euros por hijo y ahorro extra en móviles, televisores, electrodomésticos y más

Todavía quedan un par de semanas para que termine el mes de agosto, pero la vuelta al cole empieza a asomar. Comienza ese momento del año en el que nos toca preparar ropa o libros para el nuevo curso, así como quizás renovar algún dispositivo. Lo que está claro es que es una época de mucho gasto y cualquier ahorro que podamos tener, siempre es bienvenido. Te vamos a explicar un poco cómo es la vuelta al cole de Samsung y su promoción descuento por hijo, que está disponible durante todo el año.

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¿Cómo funciona el descuento por hijo de Samsung?

Esta promoción de la tienda de Samsung está pensada para ayudar a las familias a renovar todo tipo de dispositivos, ya sean televisores, electrodomésticos o cualquier cosa de su catálogo. Es muy fácil de explicar: Samsung da 100 euros de descuento por hijo y 500 euros de compra. Si tenemos dos hijos, te llevas 200 euros en una compra mínima de 1.000 euros.

Acogerse a esta promo también es sencillo. Tenemos que acceder a la página que Samsung tiene habilitada para ello y subir un documento que acredite que tenemos uno o varios hijos (libro de familia, certificado de nacimiento, carnet de familia numerosa, etc). Cuando Samsung compruebe la validez del mismo, recibiremos en el correo electrónico un cupón de descuento de 100 euros por cada hijo.

Algunos dispositivos y electrodomésticos de Samsung que hemos fichado

Más allá del descuento por hijo (que, como decimos, está disponible durante todo el año, también tenemos ahora mismo varios descuentos interesantes activos. Por ejemplo, con el código 'EXTRATAB10' nos podemos ahorrar un 10 % en tablets y con el código 'FRIO10' la misma cantidad en frigoríficos. Y lo mismo ocurre con el código 'SAMSUNG5', solo que en este caso el descuento será del 5%.

Además, como suele ser habitual, Samsung también ofrece descuentos por el método de pago empleado, o por hacer uso del programa "entrega y estrena", al entregar un dispositivo viejo. Y por si fuera poco, en lo relacionado a televisores, podremos recibir una instalación de pared de regalo (valorada en 90 euros) si compramos TVs de 65 pulgadas o más.

Nosotros a continuación os dejamos 8 dispositivos de Samsung que nos parecen especialmente interesantes ahora mismo.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Si estás buscando un móvil de gama alta, te puede interesar el Galaxy S26 Ultra. Es un dispositivo con una pantalla de 6,9 pulgadas que, además de verse muy bien, estrenó la función de privacidad de Samsung. Además, viene con el mejor procesador Android que hay actualmente, como es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, tiene un sistema de cámaras sobresaliente y viene con siete años de actualizaciones. El teléfono parte de los 1.449 euros, pero está rebajado actualmente hasta los 1.159 euros. Nos podemos hacer con él por 911,05 euros haciendo lo siguiente:

Pagando con Bizum o Samsung Pay (100 euros de descuento)

Usando el código 'SAMSUNG5'

Además, a todo lo anterior, podemos sumarle un descuento adicional de 100 euros si entregamos nuestro viejo móvil con Entrega y Estrena. Y encima recibiremos un cargador de regalo.

Samsung OLED S95H

Dentro de esta promo también tenemos el televisor Samsung OLED S95H, una de las mejores teles que hay dentro del catálogo de Samsung. Tiene tratamiento antirreflejos (ideal si en tu salón hay mucha iluminación), un diseño muy delgado y una calidad de imagen sobresaliente que es ideal tanto para ver pelis como para jugar a videojuegos. El PVP de este televisor es de 2.299 euros, pero está rebajado hasta los 1.799 euros. Usando el código 'SAMSUNG5' y pagando con Samsung Pay o Bizum, se queda en 1.614,05 euros.

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Samsung Neo QLED QN73H

Seguimos con otro televisor, en este caso un Neo QLED de este mismo año. El modelo QN73H tiene retroiluminación MiniLED y tecnología QLED, por lo que podemos esperar que ofrezca colores muy vivos y un nivel de brillo alto que es ideal para salones bien iluminados. Su PVP es de 829 euros, aunque ahora mismo está rebajado hasta los 699 euros. Ahora bien, aplicando el código 'SAMSUNG5', obtendremos un descuento del 5 % que dejará su precio en 664,05 euros. Además, viene con One Connect de regalo.

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Lavadora EcoBubble (9 kg)

Pasamos ahora a una lavadora, concretamente al modelo WW90CGC04DAEEC. Esta tiene una capacidad de 9 kg y se integra a la perfección dentro del ecosistema SmartThings de Samsung. Además, es un 10 % más eficiente que la clase A, por lo que podemos esperar que su consumo sea muy moderado. Su precio de salida es de 609,01 euros, pero está rebajada hasta los 479 euros. Con el mismo código de arriba, se queda en 455,05 euros.

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Secadora con inteligencia artificial (9 kg)

¿Necesitas también una secadora? Esta, modelo DV90DG52A0AEEC, también tiene 9 kg de capacidad y es un electrodoméstico que nos puede venir genial en invierno o si sois muchos en casa. Tiene, además, un modo de secado rápido que apenas termina en 35 minutos por si necesitas que una carga pequeña esté lista lo más rápido posible. Está rebajada ahora mismo hasta los 609 euros, pero usando el códiog 'SAMSUNG5', se queda en 578,55 euros.

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Frigorífico combi 200 cm (390 litros)

Pasamos ahora a los frigoríficos con un combi que mide 2 metros de alto. Este es ideal si buscas una buena capacidad (en este caso, 390 litros) y no quieres colocar en tu cocina un frigorífico americano. Su PVP es de 1.109 euros, aunque ahora lo tenemos rebajado hasta los 739 euros. La buena noticia es que aquí podemos usar el código 'FRIO10' para un 10 % de descuento, uno que lo dejará en 665,05 euros.

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Frigorífico americano 178 cm (583 litros)

Vamos al caso contrario: prefieres un frigorífico americano. En ese caso, tienes este modelo RS57DG400EM9EF con un total de 583 litros de capacidad. Además, como cuenta con la tecnología SpaceMax (como la mayoría de frigoríficos Samsung), el grosor de sus paredes es muy reducido, lo que hace que el espacio interior se aproveche mejor. Con el código 'FRIO10', se queda en 809,05 euros (su PVP es de 1.149 euros).

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Frigorífico combi 185 cm (341 litros)

Cerramos con otro frigorífico, en este caso con uno que es perfecto si tienes una cocina pequeña en casa. El mismo mide 185 centímetros de alto y este, al contrario que los que hemos colocado un poco más arriba, tiene dispensador de agua en la puerta. También es más económico: con el código 'FRIO10', su precio se queda en 537,15 euros. Un descuento considerable si tenemos en cuenta que su PVP es de 849 euros.

Frigorífico Combi 185cm 341L Clase D Plata RB34C632DSA/EF PVP en Samsung (con descuento) — 537,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Xataka, Samsung

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