Hoy en Lidl una batidora de vaso color pastel para preparar batidos fresquitos este verano

Entrar en Lidl (ya sea en una tienda física o en la página web) es poder encontrar electrodomésticos de todo tipo, especialmente para la cocina. Ya os hemos traído algunos que comparten tonos pastel, como una cafetera o un microondas. Hoy vamos con el que nos faltaba: se trata de una batidora de vaso que solo cuesta 23,99 euros.

Batidora de vaso color pastel 600 W PVP en Lidl — 23,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si prefieres una alternativa a esta batidora de Lidl, tienes esta otra de la marca Salter en Amazon. Tiene una jarra tiene un poco menos de capacidad que la anterior, aunque tiene más potencia. Está disponible por 44,99 euros.

Salter Retro Cream Jug Blender - Jarra de vidrio extraíble libre de BPA de 1,5 litros, 2 velocidades y función de pulso, cuchillas cruzadas de acero inoxidable, base antideslizante, 1000 W Hoy en Amazon — 44,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una batidora que nos puede venir genial este verano

Esta batidora Silvercrest (la marca de Lidl) está disponible, además de en color menta, en colores blanco y negro (la rosa se agotó en la página web). Su diseño retro le va a dar también un toque diferente a tu cocina, especialmente si tienes otros electrodomésticos que son de color negro, blanco o con un aspecto metalizado.

Tiene 600 W de potencia, una cifra lo suficientemente potente para hacer batidos, salsas, gazpachos e incluso picar hielo ligero. Una de las mejores cosas que tiene es su jarra mezcladora, que es de un vidreo grueso y tiene 1,75 litros de capacidad con una escala de medición muy útil para calcular las proporciones en tus elaboraciones.

Esta jarra, además, tiene en la parte de arriba una tapa con abertura que nos permite echar ingredientes. Es muy fácil de manejar además gracias a un dial que tiene 5 velocidades y una función de Turbo por si necesitamos un extra puntual de potencia.

⚡ EN RESUMEN: batidora de vaso de lidl ✅ LO MEJOR Calidad-precio muy alto: Una batidora con un diseño retro por menos de 24 euros. Su calidad-precio es altísima.

Una batidora con un diseño retro por menos de 24 euros. Su calidad-precio es altísima. Jarra con muy buena capacidad: Su jarra cuenta con una capacidad de 1,75 litros, una capacidad muy alta para preparar varias raciones de una misma elaboración. ❌ LO PEOR Potencia corta para preparaciones muy densas o duras: Sus 600 W están muy bien para preparar batidos o salsas, pero pueden sufrir con materias muy duras. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una batidora de vaso que tenga un diseño llamativo y cuenta con una buena capacidad sin gastar demasiado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo con mayor potencia (de 1.000 W para arriba) para utilizar ingredientes más duros.

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