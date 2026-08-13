Grok 4.6 acaba de entrar en el club de los mejores modelos del mundo. Y lo ha hecho compitiendo en precio

Grok ya no está un escalón por debajo de OpenAI y Anthropic. Su nueva versión, Grok 4.6, acaba de alcanzar 61 puntos en el Intelligence Index de Artificial Analysis, la misma puntuación que GPT-5.6 Sol, y a apenas uno y dos puntos de Claude Fable 5 y Claude Opus 5, respectivamente. Estamos ante un modelo que sobre el papel pinta ser extraordinario, pero que tiene una baza a su favor de la que hasta ahora solían presumir los modelos chinos: el precio.

Quién te ha visto y quién te ve. Qué tiempos aquellos en los que tratábamos a Grok con indiferencia. La aparición del modelo de xAI fue polémica porque este chatbot era, sobre todo, sarcástico, pero es que su evolución estaba siendo errática. A Elon Musk parecía interesarle más saltarse los límites de la censura, pero todo ha cambiado para un modelo que ya dio un salto importante con Grok 4.5 y que ahora, con Grok 4.6, se convierte en un sorprendente competidor al nivel de los mejores modelos frontera del mundo.

Fuente: Artificial Analysis.

Bueno, bonito, barato. SpaceXAI mantiene en este nuevo modelo las tarifas de su antecesor: 2 dólares por millón de tokens de entrada y 6 dólares por millón de tokens de salida. Según los responsables de Artificial Intelligence, eso coloca a Gook 4.6 en una posición líder en la relación entre inteligencia y coste, porque es mucho más barato que modelos de capacidad comparable. En este sentido está al nivel de Kimi K3, y tanto GPT-5.6 Sol como sobre todo Opus 5 y Fable 5 cuestan mucho más a eso sniveles de inteligencia.

Fuente: Artficial Intelligence.

Grok mejora a una velocidad espectacular. El salto de Grok 4.5 a Grok 4.6 es sorprendente: ha logrado ganar cinco puntos en el citado índice de Artificial Intelligence en apenas un mes. Hasta no hace mucho el modelo de SpaceXAI parecía estar fuera de las quinielas si lo que uno buscaba era el ganador de la capacidad de los modelos de IA. El ritmo al que ha mejorado es extraordinario, y si lo mantienen podríamos tener ante nosotros un inesperado rival para ese duopolio temporal que habían creado OpenAI y Anthropic.

Cursor ayuda. SpaceX acordó comprar Cursor por 60.000 millones de dólares tras meses de colaboración entre ambas empresas. La adquisición le permite a SpaceXAI hacerse con uno de los agentes de IA de programación más populares del mundo, pero también recolectar datos de actividad que son muy útiles para entrenar mejores agentes. Por si fuera poco, Cursor le da la oportunidad a la empresa de Elon Musk de atacar al mercado empresarial y de hacerlo aprovechando su cada vez más relevante infraestructura con Colossus y Colossus 2.

Grok madura. Cognition asegura que Grok 4.6 supera a GPT-5.6 en sus pruebas con Devin, mientras que Code Arena, otra platafoma de pruebas, lo coloca prácticamente empatado con Sol y Fable 5 en desarrollo web. Esos resultados no convierten a Grok en el mejor modelo para programar por las buenas, pero está claro que esto es mucho más que un chatbot que permite saltarse la censura y crear deepfakes. Grok se ha hecho mayor y parece haber olvidado (un poco) su díscolo pasado.

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