Este nuevo sistema de vigilancia no sabe quién eres. Pero tampoco lo necesita para seguirte

Estamos conectados. Esto no es ninguna sorpresa a estas alturas, pero realmente lo estamos. Tanto, que vayamos a donde vayamos, siempre dejamos rastros muy fáciles de identificar. Igual muchos no le ponemos especial importancia a que ese rastro sea perfectamente identificable por las fuerzas del orden y las administraciones, pero hoy por hoy, los sistemas también fallan. Y esos datos pueden viajar a manos que igual no nos interesan tanto.

Lo que os contamos en este artículo trata de un nuevo sistema capaz de vincular la señal de un teléfono móvil que pasa por la carretera a la matrícula del coche, un detalle que puede cambiar la forma en la que comienzan las investigaciones policiales. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Qué está pasando. Una empresa de seguridad llamada Leonardo está comercializando un sistema denominado SignalTrace, diseñado para funcionar junto con los lectores automáticos de matrículas que ya utilizan muchos departamentos de policía. Según afirma la propia empresa, el sistema capta las señales inalámbricas emitidas por los dispositivos cercanos (como las señales Bluetooth o RFID de un teléfono o un reloj inteligente) y las vincula a los vehículos que pasan frente a las mismas cámaras.

Con el tiempo, puede identificar qué dispositivos tienden a desplazarse junto a qué coches, creando una especie de huella digital del vehículo que permitiría a los agentes no depender únicamente de volver a ver la matrícula por las calles, sino que con el propio teléfono bastaría.

Rastreo masivo. Hasta ahora, si la policía ya tiene identificada una matrícula, puede conocer por dónde se ha estado moviendo el coche a través de las cámaras. El tema con SignalTrace es que el sistema puede partir de un grupo anónimo de señales de dispositivos y, semanas o meses después, vincular ese mismo grupo a un coche diferente relacionado con una investigación en curso.

“No identificamos a las personas”. Leonardo insiste en que SignalTrace “no identifica a las personas” y que solo recopila firmas electrónicas que, por sí solas, no revelan ningún nombre ni identidad. La empresa afirma que cualquier identificación posterior debe proceder del trabajo policial de siempre. Pero claro, también es cierto que una señal igual no necesita estar vinculado a un nombre si aparece constantemente junto a un coche registrado a nombre de una persona concreta o aparcado frente a su casa.

Según cuentan desde The Conversation, esto suele ser suficiente para que los investigadores deduzcan quién llevaba probablemente el dispositivo, incluso aunque esa persona nunca haya sido sospechosa en un principio.

Una base científica. El medio apunta a un estudio publicado en Scientific Reports, en el que se analizaron 15 meses de registros de movilidad de 1,5 millones de personas, y reveló que bastaban tan solo cuatro puntos de datos de ubicación y hora para identificar de forma única al 95 % de los individuos de la muestra. Por otra parte, también destacan una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences en la que rastreaban la proximidad Bluetooth de los teléfonos de 94 personas y hallaron que los patrones de comportamiento, por sí solos, podían clasificar correctamente el 95 % de las relaciones de amistad reales, especialmente en función de los lugares donde se cruzaban fuera del horario laboral.

Si bien ninguno de los dos estudios probaba SignalTrace directamente, ambos ejemplos ilustran perfectamente el mismo principio en el que se basa la tecnología, que es en la proximidad de los dispositivos y la repetición en la que los datos aparecen vinculados. Y todo sin registrar ni un solo nombre.

Limitaciones evidentes. Dado que el sistema señala quién y qué se desplazan juntos, no puede distinguir a un verdadero sospechoso de alguien que simplemente comparte trayecto, vive en la misma casa o estaba de pie cerca de un coche aparcado. La propia Leonardo describe la herramienta como un recurso diseñado para generar “pistas de investigación”, lo que significa que los datos que se hayan extraído del sistema pueden dirigir la atención policial hacia alguien sin que todavía se haya producido ningún delito.

Desde The Conversation recalcan que esto puede ser especialmente problemático en contextos donde haya concentraciones políticas o protestas en la calle, ya que el dispositivo de una persona podría aparecer repetidamente cerca de otras personas investigadas.

Qué pasa ahora. SignalTrace aún no forma parte delequipo policial estándar todavía, pero tampoco es ya algo hipotético.Y es quesegúnapuntan desde el medio, se han instalado dispositivos en Oxon Hill (Maryland), y una versión anterior de esta tecnología ya figura en un catálogo oficial de compras del estado de Nueva York.Igual acaba convirtiéndose en una tecnología que acompañe a las tan turbias y tan odiadas cámaras de Flock. Veremos qué ocurre.

Imagen de portada | Levi Meir Clancy

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