El MacBook Neo poco a poco va recibiendo mejores ofertas y ahora cuesta casi lo mismo que antes de su subida de precio

Apple subió hace poco tiempo el precio de muchos de sus dispositivos, y no poco precisamente. El MacBook Neo fue uno de ellos, aunque desde entonces poco a poco ha ido recibiendo ofertas y ahora mismo se encuentra cerca del precio que tenía inicialmente. PcComponentes lo tiene por 729 euros en lugar de 799 euros.

Poco a poco va bajando de precio

El MacBook Neo se lanzó al principio por un precio de 699 euros en su configuración de 256 GB de almacenamiento interno. Hace unos meses subió de precio a 799 euros y ahora mismo, a través de la oferta de PcComponentes, se puede comprar por 729 euros.

Este ordenador antes gozaba de una de las mejores relaciones calidad-precio dentro del catálogo de Apple. Ahora lo sigue haciendo, pero un poco menos. En cualquier caso hablamos de un excelente ordenador que es perfecto para un usuario básico; no solo de estudio, sino también de trabajo.

Incorpora el chip A18 Pro, el mismo que vimos en el iPhone 16 Pro, por lo que ofrece un buen rendimiento para navegación web, ofimática e incluso edición de imágenes. También es un portátil muy ligero con un peso de 1,23 kg y su autonomía teórica es de hasta 16 horas de streaming de vídeo y hasta 11 horas de navegación web.

⚡ EN RESUMEN: oferta del MacBook Neo hoy ✅ LO MEJOR La relación calidad-precio: es más caro que cuando se lanzó, pero sigue siendo una excelente opción de compra para usuarios que busquen un portátil básico.

Su batería: ofrece una muy buena autonomía, a la par que otros portátiles de Apple. ❌ LO PEOR Su precio es más caro que cuando se lanzó.

Trae dos puertos USB-C: si lo utilizas mientras está cargando, solo podrás hacer uso de un puerto USB. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador portátil ligero y lo suficientemente potente como para tener una muy buena experiencia estudiando, con programas de ofimática o incluso editando imágenes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres realizar tareas exigentes. Para ello, es posible que necesites un ordenador más potente con chip "M".

También te puede interesar

Apple Ratón Magic Mouse: Recargable, con conexión Bluetooth y Compatible con el Mac y iPad; Blanco, Superficie Multi-Touch (USB-C) Hoy en Amazon — 79,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

tomtoc 360° Funda para 13 Pulgadas Nuevo MacBook Neo Chip A18 Pro / A3404 2026, Resistente al Agua, Protección Bolsa Estuche para Ordenador Portátil y Accesorios, para 12–13" Surface Pro Copilot+ PC Hoy en Amazon — 28,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Javier Pastor, Apple

En Xataka | Mejores iPhone. Cuál comprar en 2026 y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio

En Xataka | Mejores ratones en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados