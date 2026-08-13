El MacBook Neo poco a poco va recibiendo mejores ofertas y ahora cuesta casi lo mismo que antes de su subida de precio

Apple subió hace poco tiempo el precio de muchos de sus dispositivos, y no poco precisamente. El MacBook Neo fue uno de ellos, aunque desde entonces poco a poco ha ido recibiendo ofertas y ahora mismo se encuentra cerca del precio que tenía inicialmente. PcComponentes lo tiene por 729 euros en lugar de 799 euros.
MacBook Neo (256 GB)
Poco a poco va bajando de precio
El MacBook Neo se lanzó al principio por un precio de 699 euros en su configuración de 256 GB de almacenamiento interno. Hace unos meses subió de precio a 799 euros y ahora mismo, a través de la oferta de PcComponentes, se puede comprar por 729 euros.
Este ordenador antes gozaba de una de las mejores relaciones calidad-precio dentro del catálogo de Apple. Ahora lo sigue haciendo, pero un poco menos. En cualquier caso hablamos de un excelente ordenador que es perfecto para un usuario básico; no solo de estudio, sino también de trabajo.
Incorpora el chip A18 Pro, el mismo que vimos en el iPhone 16 Pro, por lo que ofrece un buen rendimiento para navegación web, ofimática e incluso edición de imágenes. También es un portátil muy ligero con un peso de 1,23 kg y su autonomía teórica es de hasta 16 horas de streaming de vídeo y hasta 11 horas de navegación web.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del MacBook Neo hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador portátil ligero y lo suficientemente potente como para tener una muy buena experiencia estudiando, con programas de ofimática o incluso editando imágenes.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres realizar tareas exigentes. Para ello, es posible que necesites un ordenador más potente con chip "M".
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Imágenes | Javier Pastor, Apple
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