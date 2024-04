Qué ratón utilizan los editores de Xataka: 13 ratones recomendados para trabajar y jugar

Cuando pasas horas en el ordenador, le das importancia a gadgets que suelen pasar desapercibidos a primera vista, como el ratón. Hemos preguntado a los editores de Xataka qué ratón utilizan en su día a día para trabajar y, en el caso de que lo hagan, también para jugar. Estas han sido sus respuestas y el por qué de sus elecciones.

Nuestros ratones recomendados, de un vistazo

Logitech MX Master 3S

Recomendado por JaviPas

Soy de ratones para manos grandes, y cuando se me estropeó mi Microsoft Explorer Mouse hace años acabé invirtiendo más de lo que pensaba en un ratón. Fue el Logitech MX Master 3S (91 euros), que por su diseño y por funcionamiento me ha conquistado totalmente.

Apenas uso la rueda del pulgar, pero su ergonomía es estupenda y su precisión también es muy buena. Tanto me ha gustado que compré hace poco uno igual (cuando salió la segunda versión, bajó de precio) por si algún día me falla el actual. Hombre precavido vale por dos, dicen.

Recomendado por Javier Penalva

Mi ratón de cabecera desde hace mucho tiempo es el Logitech MX Master 3S (91 euros). Lo tengo desde que se lanzó y aunque es uno de los más caros del mercado, la inversión ha merecido mucho la pena. Seguramente sea uno de los productos de tecnología con mejor retorno del dinero invertido.

En primer lugar por su fiabilidad (sigue funcionando perfecto por muchas horas al día que lo use), sin olvidar su excelente ergonomía y comodidad. Además me gusta que la carga sea USB-C porque siempre tengo un cable disponible y no tengo que cambiar baterías, y me permite enlazarlo con tres dispositivos al tiempo, ya sea por Unifying o Bluetooth.

Recomendado por John Tones

El mejor ratón que he probado nunca es este Logitech que se adapta perfectamente a mi mano y que tiene una serie de detalles que lo han convertido en un imprescindible hasta el punto de hacerle sitio allá donde viajo para acompañar a mi portátil.

Esa es una de sus opciones que más me gustan: tiene programadas tres configuraciones para tres dispositivos que se cambian fácilmente con un botón de la base.

La rueda es estupenda y muy cómoda, y la carga por micro-USB ha hecho que olvide definitivamente la pesadilla de cargar el Magic Mouse de Mac, mi ratón anterior. Su única pega, a mi juicio, es que la rueda para scroll lateral no va todo lo fina que a mí me gustaría, pero no me importa porque rara vez la uso.

Recomendado por Ricardo Aguilar

En mi caso llevo un par de años usando el Logitech MX Master (91 euros) y, si se rompiera, me lo volvería a comprar sin pensarlo. A nivel ergonómico es una pasada, puedes usarlo durante horas y no se cansa la mano.

Otro punto que me encanta es el de poder mapearle botones al gusto. Por ejemplo, puedo seleccionar que el gran botón lateral que me cae justo en el pulgar sirva para seleccionar un área de pantalla y que guarde la captura en PNG, de locos.

Del mismo modo, tiene otros dos botones que tengo mapeados como control c y control v, para copiar textos en cuestión de segundos. Es un producto que, literalmente, me hace la vida mejor, por lo que lo recomiendo con los ojos cerrados.

Nota: originalmente, nuestros editores recomendaban la primera generación del modelo, que ya no está disponible, por lo que el modelo listado en las anteriores opiniones es la última versión.

Recomendado por Enrique Pérez

Es el rey de los ratones. Por su fiabilidad, por su ergonomía, por un clic silencioso, por funcionar bien con cualquier sistema operativo... Logitech demuestra por qué son el mejor fabricante de accesorios. No es barato teniendo en cuenta que es un ratón inalámbrico, pero si trabajas o estás más de ocho horas con el ordenador, el MX Master es un acierto seguro. Uno de esos productos que todo el mundo utiliza y todo el mundo recomienda.

Recomendado por Rubén Andrés

Al igual que mis compañeros, he caído rendido ante la innegable comodidad y rendimiento de la serie Mx Master 3 de Logitech, 91 euros, pero en mi caso, con el añadido de ser extremadamente quisquilloso con el clic de los botones. No soporto que resuenen como tambores en el silencio de una sala tranquila.

Por ello, he optado por el Mx Master 3S, que equipa unos interruptores silenciosos que amortiguan el sonido de cada clic haciéndolos casi inapreciables.

Contar con un sensor con resolución de 8000 dpi también tuvo su peso a la hora de decidirme por él, sobre todo si vas a trabajar con pantallas 5K o con configuraciones de varios monitores.

Recomendado por Manu García

No hace mucho me he decidido a dar el salto al Logitech MX Master 3S (unos 91 euros), tras haberme resistido durante un largo tiempo por no renunciar a los gestos multitáctiles del Magic Mouse de Apple, que ha sido mi ratón (en sus dos últimas versiones) durante más de 10 años.

Me animé porque veía que era el compañero perfecto para mi teclado Logitech Craft, y tras unos meses de uso, no puedo ser un usuario más convencido de este ratón. Atrás queda la mala (por no decir nula) ergonomía del ratón de Apple y el tener que pasar a usar el Magic Trackpad cada vez que me quedaba sin batería durante una sesión de trabajo o edición de fotos.

Los gestos multitáctiles tampoco son un problema ahora, porque con la altísima configurabilidad del ratón de Logitech, es fácil encontrarles una combinación que los sustituya, además de disponer de otras muchas funciones prácticas para asignar a sus botones. Suman también su gran autonomía y el silencio de sus clics, así que, sin duda, mi próximo ratón será un MX Master 4 ó 4S.

Logitech MX Master 2S

Recomendado por Anna Martí

En mi caso no os puedo decir sobre jugar porque esa actividad la dejo para los móviles, pero sí en cuanto a edición de fotos y flujo de trabajo en general. Hace un tiempo pregunté entre mis compañeros sobre un ratón que me permitiese emular de alguna manera los gestos del Magic Trackpad de Apple a la hora de trabajar con Photoshop, que son geniales pero a nivel ergonómico trabajo mejor con un ratón que con el trackpad.

Y varios de ellos me hablaron de los Logitech MX Master, que por lo que vi además es bastante habitual en nuestro mundillo de editores. Yo pillé a buen precio el MX Master 2s (85,93 euros), pero hay varias generaciones (anteriores y posterior). Eso sí, yo lo pillé en azul porque es pre-cio-so.

Destaco la comodidad, creo que al ser digamos alto y abombado y no tan plano como los ratones estándar, y que tiene muchos botones a configurar. Me resulta bastante útil en la edición de fotos pero sobre todo me resulta muy versátil a la hora de ponerle acciones a los botones como mostrar las apps abiertas o el hecho de tener dos ruedas para scroll (lateral y vertical). Lo uso por Bluetooth y la batería dura mucho, no os sabría decir la autonomía porque lo cargo muy de vez en cuando (lo cual creo que es buena señal). Eso sí, tiene microUSB, nada de USB tipo C.

Puntualizar que creo que la experiencia es mejor en Windows que en Mac porque cierto es que de vez en cuando me toca apagarlo y encenderlo porque se desconfigura (y me consta que pasa a más usuarios), pero no es algo molesto.

Recomendado por Alberto de la Torre

Compré este ratón cuando comencé a teletrabajar. Hasta entonces utilizaba el mítico combo de teclado Logitech y ratón de 20 euros. Pero a las dos semanas me dolía tanto la mano y el brazo que no lo dudé, pregunté a algunos compañeros de Xataka y todos me recomendaron este Logitech si sólo lo iba a utilizar para productividad.

Hasta ahora, encantado, aprovecho muchísimo los tres botones laterales, la batería dura lo suficiente para olvidarte de dónde dejaste el cable la última vez y he ahorrado un buen dinero en fisioterapeutas.

Nota: aunque este modelo está ya superado por el MX Master 3S, lo mantenemos en la lista, ya que todavía se puede encontrar en stock en algunas tiendas, aunque siempre es más recomendable hacerse con el modelo más reciente, que además, casi siempre nos saldrá incluso más barato.

Logitech Mx Master 2S Hoy en Amazon — 112,45 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Roccat Burst Pro

Recomendado por Rubén Marquez

Necesitaba una alternativa tras ver morir mi Roccat Tyon y estoy contentísimo con el Roccat Burst Pro (43,90 euros). Lo compré con la idea de poder aprovechar los botones adicionales para realizar tareas más rápido y es una gozada, tanto a la hora de escribir como de usar programas como Photoshop o picar código.

El cacharro tiene espíritu gaming, pero la verdad es que nunca lo he usado con eso en mente y lo primero que hice fue desactivar el festival de luces que trae por defecto. Un ratón cómodo, elegante y, sobre todo, muy ligero y funcional.

ROCCAT Burst Pro Hoy en Amazon — 43,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Logitech-B100

Recomendado por César Muela

Llevo, literalmente, años usando el Logitech-B100 (9,70 euros), que es uno de los modelos más básicos que tiene la marca y uno de los más baratos. Para mi uso me es más que suficiente (no necesito botones extra) y cumple estupendamente con buenas dosis de clics diarias.

Tampoco he detectado problemas a la hora de jugar (incluso a shooters), así que cuando veo que su vida útil está acabándose (que suele ser al año y medio/dos años), no me lo pienso y voy a por el mismo modelo.

Logitech G305 LIGHTSPEED

Recomendado por Jesús Quesada

Cuando necesito un nuevo teclado o ratón, siempre acabo volviendo a Logitech al ser la marca que más variedad tiene y por ofrecer productos con una buena relación calidad-precio. El ratón que utilizo desde julio de 2023 es el Logitech G305 LIGHTSPEED (ahora está en Amazon por 80,64 euros, sin entender muy bien por qué, ya que su precio medio ronda los 57 euros).

Lo elegí por varios motivos: no tiene cables, se puede configurar con hasta 12.000 DPI y su autonomía es de hasta 250 horas de uso con una sola pila AA (preferiría que tuviera batería recargable, pero no me quita el sueño). Está disponible en varios colores para ajustarse lo mejor posible al setup o configuración de cada usuario, algo que se agradece.

Logitech G305 LIGHTSPEED Hoy en Amazon — 67,10 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Logitech MX Anywhere 3s

Recomendado por Manu García

Me he animado a recomendar un segundo ratón ya que tengo el MX Anywhere 3S (75,40 euros) como ratón secundario, para llevarlo con el portátil o para usarlo cuando tengo el principal cargando la batería. Para mí es una opción excelente porque ofrece muchas de las prestaciones del MX Master pero en formato compacto, para llevar.

No por esto renuncia a un buen equilibrio entre ergonomía y calidad, siendo además mucho más ligero que su hermano mayor. Eso sí, si estamos acostumbrados al modelo más completo, en este echaremos en falta alguno de los botones de más que lleva aquel. A cambio, sigue siendo muy silencioso, se puede conectar también a tres dispositivos simultáneamente, permitiendo cambiar entre ellos con sólo pulsar un botón y se puede usar sobre cualquier superficie, incluso cristal. Además, la autonomía es tan buena como en el modelo de mayor tamaño.

Magic Mouse 2 de Apple

Recomendado por Miguel López

Después de estar varios años con el Logitech G502 volví de nuevo a un Magic Mouse 2 (69,99 euros) para usarlo en mi Mac mini. Su ergonomía es un desastre y personalmente habría elegido otro ratón, pero el Magic Mouse me permite hacer gestos en macOS con una integración total que ningún otro ratón consigue.

Además, es el único ratón Bluetooth que no me da latencia (lag) al usarlo y no me ocupa ninguno de los escasos puertos USB de mi Mac mini. En otras palabras, me gusta y no me gusta a partes iguales. Lo que me convenció para volver a él fue que pude conseguirlo por un precio mucho más bajo de lo habitual, pero me cuesta mucho recomendarlo a otras personas. Quizás otra opción habría sido el Logitech MX Master más reciente.

Logitech M280

Recomendado por Álex Cánovas

Pues uso un Logitech M280 (33,30 euros). Es muy sencillito y lo elegí por varias razones: primero porque he tenido de varias marcas y al final Logitech es la que mejores resultados me ha dado para el uso que le doy.

Y luego porque es inalámbrico, tiene un tamaño mediano ideal y pocos botones, y un precio atractivo. No me gustan los ratones con mil botones que luego hay que configurar y demás. Dos botones, la rueda y el tercer botón que hay al pulsar la rueda. Y estoy encantado con él.

Razer Basilisk

Recomendado por Jose García

Uso el Razer Basilisk (59,99 euros), que es un ratón enfocado a juegos. Lo compré porque me gusta su sensor y me parece un ratón realmente preciso. Además, la rueda tiene resistencia ajustable, por lo que la puedo personalizar a mi gusto, y un embrague de DPI.

Este, básicamente, sirve para que los DPI se reduzcan a la cantidad que yo quiera cuando me venga bien. Yo, normalmente, juego con una sensibilidad media-alta, pero en algunas ocasiones, como cuando tengo que apuntar, me viene bien tener una sensibilidad más baja. Si pulso el embrague (un botón en el lateral izquierdo), los DPI se reducen al mínimo y, aunque mueva la mano, el puntero apenas se mueve. Ideal para los shooters, vaya.

Más allá de eso, es un ratón cómodo y que se adapta perfectamente a mi mano. También tiene RGB y se sincroniza con mi teclado, un Razer Huntsman, mediante Razer Chroma. Lo cierto es que llevo ya un buen tiempo con el Basilisk y estoy encantado, aunque por ponerle una pega, quizá pesa un poquito más de la cuenta.

Logitech M185

Recomendado por Laura Sacristán

Yo, en mi día a día, uso el ratón Logitech M185 (12,99 euros) por una razón muy simple: era el que venía con el teclado. Antes tenía un ratón y un teclado de Microsoft mucho más avanzados, pero me di cuenta que con este pack de Logitech es suficiente.

Como no juego en el ordenador, simplemente necesitaba un ratón sencillo, manejable e inalámbrico. Esas características, junto a una buena relación calidad/precio, son las que cumple este modelo de Logitech.

Logitech Ergo M575

Recomendado por Juan Carlos López

En mi día a día utilizo un trackball inalámbrico Ergo M575 de Logitech (37,99 euros). Lo elegí por su lograda ergonomía (puedes utilizarlo durante horas sin que provoque fatiga en las articulaciones de nuestras manos), y, sobre todo, porque en mi escritorio tengo poco espacio disponible.

A diferencia de un ratón, el trackball no hay que desplazarlo sobre la superficie de la mesa, y para mí esta es una ventaja importante si el espacio disponible es mínimo. De él también me gusta su bajísimo consumo (las pilas duran más de 12 meses usándolo todos los días). Lleva conmigo cinco años y estoy muy contento con él.

Logitech G403 HERO

Recomendado por Frankie MB

Siempre suelo escribir y trabajar con teclados y ratones de Microsoft, y no es una cuestión de fidelidad a la marca, sino porque básicamente porque me duran décadas. Dicho lo cual, reconozco que una oferta inesperada por parte de Amazon me hizo enchufar un nuevo Logitech G403 HERO al PC y se ha quedado de manera indefinida. Hace como año y medio pagué algo más de 20 euros en uno de esos descuentos puntuales, aunque su precio actual es de 53,90 euros.

Definitivamente, los vale: además de extra de precisión, gestiono con un sencillo toque la soltura del puntero y configurar mediante software otras opciones. Es cómodo, versátil, su precio es razonable, altamente configurable con botones personalizables y si tienes un sistema de iluminación LED le podrás dar juego adicional. A los siete días ya le puse mis cinco estrellas y hoy se las volvería a dar.

Apple Magic Trackpad

Recomendado por Javier Lacort

Antes usaba el Magic Mouse 2, pero Apple ha evolucionado macOS cada vez más hacia los gestos multitáctiles, y ahí el trackpad soporta más dedos y gestos que el ratón. Además, la función Universal Control del Magic Trackpad 2 (111 euros), para controlar un iPad y un Mac a la vez, pasando el cursor de uno a otro, también se disfruta más con un trackpad, más propicio para una interfaz como la del iPad.

¿Qué ratón utilizas?

Estos son los ratones que usamos en nuestro día para nuestras labores de redacción, edición y por supuesto, para jugar. Como puedes ver, hay una buena colección de modelos, pero no son los únicos.

Si tú también pasas horas delante del ordenador, ya sea para jugar o para trabajar, y quieres aportar tu granito de arena, puedes hacerlo en los comentarios.

Imágenes | Logitech, Razer, Apple y Roccat