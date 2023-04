Ratones verticales y ergonómicos para evitar lesiones trabajando: los mejores modelos por menos de 50 euros

Desde que empezamos en el colegio, pasamos la mayor parte de nuestra vida sentados, ya sea para estudiar, para trabajar, para comer o para ver una película. Lo que no tenemos muy en cuenta que, por mucha fisioterapia y mucho yoga que haya, la postura al sentarnos no siempre es la correcta. Al igual que buscamos sillas de escritorio cómodas, también lo debemos hacer para nuestra mano buscando un ratón ergonómico. Y hay varios modelos por menos de 50 euros.

Ventajas de tener un ratón vertical para trabajar

Normalmente, lo primero que buscamos es un ratón con cable o inalámbrico en función de nuestras necesidades, pero siempre de formato tradicional. Es donde ha estado la principal demanda de ratones, aunque no son los mejores en cuanto a la postura de la muñeca, por forzarla a tener un ángulo de extensión que daña los nervios del túnel carpo.

Dicho por fisioterapeutas, los ratones verticales están emergiendo en el ámbito de la productividad e incluso para el ámbito gaming, básicamente porque en muchas horas de uso del ratón, cuidan mucho más estos nervios al no generar casi extensión de la muñeca. De ahí que sean más recomendados.

Su estructura permite colocar la mano prácticamente como si estuviéramos dando un apretón de mano, generando una ligera supinación del antebrazo, lo que evitaría además que el nervio mediano sufra también por compresión contra la mesa. Eso, que parece algo abstracto e improbable de pasar, puede evitar lesiones a largo plazo como la temida epicondilitis o codo de tenista, que afectaría también en nuestro rendimiento para hacer deporte.

Eso sí, no son los ratones más compactos del mercado, por eso les queda un largo camino para batir a los de formato horizontal, por no hablar de que algunos modelos están hechos específicamente para diestros. Además, los principales fabricantes no están apostando por esta nueva tendencia, excepto Logitech, que sí cuenta con varios modelos en su catálogo. No obstante, hay la suficiente variedad para elegir entre ratones con cable o inalámbricos, diferentes DPI y con numerosos botones que pueden ser programables.

Mejores ratones verticales por menos de 50 euros

Ratón vertical CSL TM137U

Este modelo de CSL, bastante barato porque solo cuesta 22,85 euros, va un paso más allá en su vocación profesional sin disparar el precio: además de ser wireless, dispone de cinco botones para tener varios acciones rápidas a la hora de navegar en el ordenador con el ratón. Se carga a través de un cable USB 2.0 y alcanza una sensibilidad máxima de 1.600 DPI regulable.

CSL - Ratón óptico Forma Vertical - Diseño ergonómico Prevención de Codo de tenista - Enfermedad del ratón - Protege Especialmente el Brazo inalámbrico - 5 Botones PVP en Amazon 22,85€

Ratón vertical NGS Evo Zen

Con una estética que recuerda al modelo ergonómico de Microsoft pero con acabados más sencillos. Es totalmente inalámbrico gracias a un receptor inalámbrico a 2,4 GHz y con una dpi máxima de 2.400 DPI, aunque se puede ajustar mediante un botón en varias escalas. Un ratón muy económico, porque solo cuesta 16,49 euros.

Raton ngs evo zen optico ergonomico 800/1200/1600 dpi inalambrico 5 botones receptor usb 2,4 ghz color PVP en Amazon 16,49€

Ratón vertical Trust Verto

Junto con NGS, Trust es una marca bastante reconocible en el ámbito de periféricos. Este ratón vertical dispone de una sensibilidad máxima de 1.600 DPI regulable hasta 800 DPI, con conexión de 2,4 GHz para funcionar de forma inalámbrica. Es compatible con todas las plataformas y tiene un precio habitual de 29,99 euros.

Trust Verto Ratón Vertical, Ratón Ergonómico Inalámbrico 800/1200/1600 DPI, 2.4GHz, Microrreceptor USB, Iluminado, para PC, Ordenador, Laptop, Desktop, Mac, Pilas Incluidas - Negro PVP en Amazon 29,99€

Ratón vertical Trust Bayo

Otro modelo del catálogo de Trust, este con prestaciones algo superiores que también se traduce en el precio, llegando a los 39,99 euros. Con una estética similar, se diferencia en tener una fina barra de colores ajustable, una sensibilidad más alta de 2.400 DPI y seis botones integrados.

Raton trust bayo ergo optico inalambrico eco 6 botones 800/1200/1600/2000/2400 dpi usb 2.0 color negro PVP en Amazon 39,99€

Ratón vertical DeLUX

Volvemos a bajar a los 29,99 euros con este ratón de la marca DeLUX, también con seis botones pero que se queda en los 1.600 DPI. Cuenta con un diseño ergo de 57 grados que lo hace muy cómodo a la mano, funcionando con conexión inalámbrica de 2.4 G a través de su nano receptor USB.

DeLUX Ratón Ergonómico Inalámbrico, Ratón Vertical Silencioso con Receptor USB, 6 Botones y 1600 dpi, Diseño Ergo de 57 Grados para Reduce la Presión de Mano y Muñeca (M618C-blanco) PVP en Amazon 29,99€

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prueba primero, paga después, Prime Video, Prime Music, almacenamiento de fotos ilimitado o crear una lista de deseos en Amazon Bodas. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | DeLUX, NGC, Trust y CSL

En Xataka Selección | Descuentazo en este portátil convertible Lenovo: Ryzen 7 y pantalla táctil por menos de 550 euros

En Xataka | Guía de compra de ratones ergonómicos: recomendaciones para dar con el mejor ratón para ti y 9 modelos destacados desde 20 euros