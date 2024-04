Zack Snyder lleva años sin un éxito: 'Rebel Moon' es el último en su lista de pinchazos para Netflix

La carrera de Zack Snyder no está llena de fracasos en taquilla, más bien al contrario. Pero desde que pasó de ser un facturador de blockbusters más o menos infalibles a un creador obsesionado con el control de las productoras (y con ello, multiplicando las versiones de sus películas, buscando satisfacer a fans y taquilla con director's cuts de todas sus propuestas), y pese a su indiscutible fama, su infabilidad en taquilla está en entredicho.

Una filmografía de éxitos... Es indiscutible que Snyder arrancó su carrera con una ristra de bombazos en taquilla que le convirtieron en un número uno absoluto de la industria. 'Amanecer de los muertos', más de cien millones de recaudación sobre un exiguo presupuesto de 26 millones. '300', 456 de recaudación sobre solo 60 de presupuesto. 'El hombre de acero', 668 recaudados frente a 225 de presupuesto. Y 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia', con un presupuesto similar superó los 800 millones de dólares de recaudación. Hasta una película más complicada de vender como 'Ga'Hoole: La leyenda de los guardianes' funcionó bien, acercándose a doblar en taquilla su presupuesto de 80 millones.

... y fracasos. Desde el principio las ambiciones estéticas y su devoción por las ideas de bombero le garantizaron también algún que otro fracaso. 'Sucker Punch' (paradójicamente, aún hoy su mejor película), solo recaudó 89 millones de los 82 que costó (lo que significa pérdidas claras). Y aunque 'Watchmen' no tuvo pérdidas tan importantes, desde luego no fue un gran éxito: 187 millones recaudados frente a 150 de presupuesto. Sobre todo esta última, fue un fracaso muy relativo, ya que el beneficio no material que supuso para DC el revitalizar 'Watchmen' es difícil de cuantificar. Pero posiblemente, le compensó sobradamente. Snyder no era garantía de éxito, pero sí un activo importante en Warner por aquel entonces.

El momento clave. 'Justice League', con su peculiar historia de idas y venidas (Snyder tuvo que dejar el rodaje de la que iba a ser 'Los Vengadores' de DC debido al trágico fallecimiento de su hija, y fue sustituido por Joss Whedon, que la dejó irreconocible con reshoots y un montaje que traicionó el concepto original de Snyder), supuso un antes y un después para él. No solo la película marcó el inicio de la debacle de las películas de héroes DC, con más penas que alegrías a partir de entonces, sino que también puso en marcha el nefasto movimiento #releasethesnydercut, que marcó un antes y un después en la injerencia de los fans en los planes de las majors.

Carrera con Netflix. Fue con Netflix con quien empezó una serie de proyectos que, como tantas otras de sus películas, se basan en la regurgitación de conceptos previos: 'Ejército de los muertos' partía de 'Amanecer de los muertos', y Netflix quería con ella su propia franquicia zombi. No funcionó especialmente bien: los planes para una larga saga se silenciaron, y una extraña precuela que no vio demasiada gente, 'Ejército de los ladrones', también quedó en nada. Y 'Rebel Moon' era un refrito de una idea para la franquicia 'Star Wars' que tenía Snyder, y se nota su condición de producto de segunda mano.

El nuevo pinchazo de 'Rebel Moon'. Aunquel as cifras absolutas no son malas (la segunda entrega de Rebel Moon se ha encaramado a las películas más vistas esta semana en la plataforma, sus números son incluso inferiores a los de la primera entrega), ya ha cosechado las peores reviews de la carrera de Snyder. El director asegura que la auténtica versión de las películas está en los futuros Snyder's Cut, ya parte casi indisociable de cada una de las películas de su filmografía, pero a estas alturas suena ya más a excusa que otra cosa. Snyder necesita algo que espabile su carrera y, contra todo pronóstico, los cheques en blanco de Netflix parecen hacerle más mal que bien.

Cabecera | Netflix

