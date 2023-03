Los cambios radicales en el Universo DC tienen un responsable (aún no sabemos si para bien): The Rock

El plan de The Rock no tenía fisuras, al menos desde su punto de vista. Zack Snyder estaba decididamente fuera del Universo DC y embarcado en otros proyectos fuera de Warner, pero con su microcosmos aún coleando tras la debacle de 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' (es decir, con personajes activos y actores ya arraigados en sus héroes, como Gal Gadot y Henry Cavill). Y The Flash acumulaba retrasos por el errático comportamiento de su protagonista.

Todo es Black Adam. Sabiendo que Marvel es un muro insalvable a no ser que entre uno en su dinámica coral, The Rock aprovechó la relativa debilidad de Warner y su necesidad de encontrar una estrella que sostuviera por sí sola una película. Su plan parece algo ingenuo visto hoy, pero consistía en convertir a su antihéroe Black Adam en núcleo alrededor del que girara todo el Universo DC. Un plan que queda en evidencia desde la misma secuencia post-créditos de la película, donde aparece Henry Cavill como Superman y se prevé un futuro enfrentamiento entre los dos colosos.

Los orígenes del antihéroe. Visto hoy, unos meses más tarde, parece ridículo que un personaje secundario, nacido además como un villano en los cómics, pueda medirse en términos de popularidad con los grandes iconos de DC, pero esa era la pretensión de Dwayne Johnson. Además, el actor puso en marcha una maniobra de desgaste para el resto de las producciones de la casa que se vino abajo (y sobre todo, se ha hecho pública) cuando sucedió lo inesperado: su película, 'Black Adam', no funcionó en taquilla.

La Roca: out. Ese fracaso en taquilla llevó a que Dwayne Johnson quedara definitivamente apartado de los futuros planes de DC. Y como efecto lateral, Cavill también. Cuando James Gunn desveló sus nuevos planes para el futuro del Universo DC cinematográfico, ninguno de los dos aparecían en las previsiones de futuro. En The Wrap, que fue el primer medio que destapó los tejemanejes internos de The Rock para hacerse con el control creativo de DC, un ejecutivo anónimo decía que "Dwayne intenta venderse a sí mismo como más grande que la película. En lugar de hacer una película, quiere extender su marca y hacer una marca centrada en sí mismo".

No es suficiente con una cara bonita. Y esa es quizás la clave: las películas ya no se sostienen por la presencia de una cara famosa, al menos en lo que respecta a las grandes franquicias. Otro ejemplo reciente: 'Peter Pan & Wendy', un remake de un clásico animado Disney -ecuación que siempre funciona en taquilla- con Jude Law encabezando el cartel, lo que en circunstancias normales destinaría la producción a cines. Pero será estrenada directamente en Disney+, delatando quizás lo que también Vin Diesel comprobó al intentar poner en pie el universo Valiant: un nombre no es suficiente. Quizás la única excepción sea Tom Cruise: la popularidad de 'Misión Imposible' es absolutamente imbatible.

Los desplantes a Shazam. Con la floja taquilla de '¡Shazam!. La furia de los dioses', todo el mundo está buscando causas ajenas a la propia calidad de la película para justificarla. El equipo, y especialmente su protagonista Zachary Levi han encontrado en Dwayne Johnson un perfecto chivo expiatorio, y así hemos sabido que, con toda lógica, los responsables de la primera '¡Shazam!' propusieron a Johnson que apareciera en la primera película del héroe. Este se negó, porque quería un film en solitario para su personaje (algo absurdo: los personajes están claramente ligados desde el momento en el que llevan el mismo traje y el origen de sus poderes es similar).

Universo no compartido. Del mismo modo, y siempre según Levi, Johnson impidió que el protagonista de '¡Shazam!' apareciera en su película, bajo el argumento (relativamente razonable) de que había un desequilibrio de tono entre los enfoques de las dos películas. Iba a ser en una escena post-créditos en la que Shazam era reclutado por la Sociedad de la Justicia. Finalmente esa secuencia pasó a los créditos finales de 'La furia de los dioses, pero como The Rock había vetado la aparición de personajes de 'Black Adam' en la película, tuvieron que hacer su aparición los secundarios de 'El Pacificador'. Todo un huracán que ha generado un borrón y cuenta nueva en DC.

