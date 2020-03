Vin Diesel: "Bloodshot habla de cómo los humanos nos rendiremos ante la tecnología"

Hemos tenido la ocasión de hablar con Vin Diesel a propósito de 'Bloodshot', la película que estrena esta semana y que supone la primera piedra del Universo Valiant en la gran pantalla. Valiant es la tercera editorial superheroica más importante de Estados Unidos, y 'Bloodshot' es posiblemente su personaje más conocido, un marine que muere asesinado y que es resucitado gracias a una tecnología de nanobots que le convierten en un ser prácticamente invencible.

Un personaje con elementos de Lobezno, Capitán América y Punisher, y que es solo una de las muchas muestras del catálogo de Valiant. El éxito de este film determinará si veremos adaptaciones de comics como 'Faith' (un delicioso guiño a la cultura pop personificado en una joven alejada de los rígidos cánones de belleza habituales). Hablamos con la estrella (algo despistada y no muy entregada a las tareas promocionales, todo hay que decirlo) de este estreno, y esto es lo que nos contó sobre la esencia misma de su película.

Frente a Marvel y DC

El propio Diesel no tiene muy claro cuál es la diferencia entre Bloodshot y otros superhéroes. Después de imitarnos a Groot nos contó que "Bloodshot es un superhéroe nacido de unas circustancias mucho más tangibles" que otros héroes del cine actual. "Hay algo muy siniestro en las circustancias por las que pasa Bloodshot y por ello se encuentra lidiando con estrés postraumático".

Lo que sí tiene claro Diesel es que el atractivo de los superhéroes es universal, y en eso no se distingue de los productos de las competidoras de Valiant: "Hay momentos impresionantes en la película en las que a todos nos gustaría ser Ray e imaginarnos lo que sería tener poderes como él. Es divertido ver a Ray descubrir sus poderes".

Cuando preguntamos a Diesel si ve potencial en Valiant para que se convierta en una competidora a la altura de Marvel y DC, zanjó sin problemas la cuestión al estilo Diesel: "Esta película va a ser tan buena que no te van a preocupar las otras películas". Pero tenía más que decir, claro: "Creo que los fans de Bloodshot van a ser los que más se emocionen con la película. El productor Dinesh Shamdasani, fan de Valiant desde el principio, estuvo todos los días en el rodaje. Además, teniamos a un verificador profesional que se aseguraba que todo fuera coherente con respecto al cómic".

"Esta película va a ser tan buena que no te van a preocupar las otras películas"

Diesel asegura que "los fans de Bloodshot van a estar encantados de ver su cómic favorito cobrando vida", aunque el experimento no está exento de riesgos: "Es la primera película de Valiant y puedes imaginarte la presión que supone que este sea su primer lanzamiento. Quiero honrar eso y hacerlo especial". Cien por cien Toretto.

Como cien por cien Toretto fue el curioso arrebato de furia momentánea con el que recibió el dato de que 'Harbinger', una de las potenciales adaptaciones para conformar un universo Valiant, posiblemente no sucedería bajo la producción de Sony, sino de Paramount: "Me estoy enterando de esto ahora, y estoy agradecido de poder hablar con vosotros directamente y conseguir información que nadie a mí alrededor se ha preocupado de contarme". ¿Vacile? ¿Despiste considerable? En cualquier caso, su modelo en estos casos está claro: "El plan es hacer un universo compartido. Hay que aprender de nuestro amigo Kevin Feige". Lo que no quita para que "cuando termine esta entrevista llamaré a quien corresponda para preguntar qué demonios está pasando". Que tiemblen.

La tecnología detrás de 'Bloodshot'

A diferencia de otras películas de superhéroes en las que la magia pasa a primer plano, como 'Thor' o 'Doctor Strange', o donde la ciencia justifica la fantasía, pero no se pretende que sea minimamente verosímil ('Iron Man', 'Spider-Man'), 'Bloodshot' sí que pretende que la ciencia de los nanobots o de las realidades artificiales forme parte integral de la película. Así que le preguntamos a Vin Diesel cuál es su punto de vista sobre el particular, acerca de la relación entre los humanos y la tecnología, y si cree que este punto de vista es importante en 'Bloodshot'.

Nos cuenta que "está bastante claro que esa es la idea del director, mostrar cómo los humanos nos rendiremos ante la tecnología". Por su culpa, el héroe "está en las sombras, hasta que en un momento dado deja de estarlo. Interpretar a un personaje que está siendo manipulado a un nivel tan profundo es la parte más divertida de la película, cuando empieza a darse cuenta del héroe que es". Según Diesel, Garrison "no está seguro de que todo lo que le cuentan es real, o si está siendo manipulado por alguna razón que no conoce. Y esto es una sensación que todos conocemos".

La parte tecnológica de la película también está al otro lado de la cámara: Dave Wilson, el director del film, se curtió antes de debutar en 'Bloodshot' dirigiendo cinemáticas de videojuegos. "Sabía que las escenas de acción funcionarían por todas las cinemáticas que había dirigido y por su dominio del CGI", afirma. Y concluye, definiendo quizás una parte de los elementos que distinguen a 'Bloodshot' de otras películas de superhéroes: "Puedes encontrar un montón de talento en el mundo de los videojuegos e ingredientes creativos que nacen de allí".