James Gunn desvela el Capítulo 1 del nuevo Universo DC: diez producciones par arrebatar el trono a Marvel

La llegada de James Gunn como corresponsable máximo del futuro de la facción superheroica de Warner aún no había tenido sus primeros efectos, más allá de alfguna declaración de intenciones, el adiós de Henry Cavill, una pelotera momentánea con The Rock y poco más. Pero ha llegado el momento del cambio. Estos son los planes de Gunn para el Universo DC en los próximos meses, en un Capítulo 1 que pasa a denominar oficialmente a este panteón de héroes y monstruos como DCU.

De momento, son escuetos y directos: algunos títulos, algunas fechas y muchas conjeturas.

La secuela de 'The Batman' se titulará 'The Batman - Part II'. Llega el 3 de octubre de 2025. Este Batman es distinto del Batman del DCU.

Y vamos con el DCU:

La película de Superman, escrita por el propio Gunn (y quizás dirigida), se titulará 'Superman: Legacy'. Llegará poco antes de la de Batman, el 11 de julio de 2025. Marcará el inicio de esta nueva era de DC pero no será una historia de origen. La película de J.J. Abrams sobre el personaje no está necesariamente cancelada.

Habrá película de ' The Authority ', un grupo de violentos antihéroes que funcionan como el reverso oscuro de la Liga de la Justicia.

', un grupo de violentos antihéroes que funcionan como el reverso oscuro de la Liga de la Justicia. Habrá una película de Batman (no el de Pattinson) centrada en la relación entre Bruce Wayne y su hijo Damian, actual Robin, y de quien Gunn no se corta en definir como un "pequeño hijo de perra" y un "asesino". Se titulará ' The Brave and the Bold ' y se basa explícitamente en los cómics de Grant Morrison y Tom King.

' y se basa explícitamente en los cómics de Grant Morrison y Tom King. Hay en preparación una serie de Booster Gold , que se adentrará en el terreno de la comedia con su historia de un gañán del futuro que usa tecnología sofisticada para hacer de superhéroe en el presente.

, que se adentrará en el terreno de la comedia con su historia de un gañán del futuro que usa tecnología sofisticada para hacer de superhéroe en el presente. Hay una serie de animación escrita por James Gunn titulada ' Creature Commandos '. Es una serie en la que Frankenstein, un hombre lobo, un vampiro y una gorgona combaten a los nazis en la II Guerra Mundial. Harán su aparición personajes del MCU con versiones reales. Los más viejos del lugar recordarán que se publicó como 'Comando Monster' en la vetusta 'Dossier Negro' (donde también leímos a La Cosa del Pantano, por cierto)

'. Es una serie en la que Frankenstein, un hombre lobo, un vampiro y una gorgona combaten a los nazis en la II Guerra Mundial. Harán su aparición personajes del MCU con versiones reales. Los más viejos del lugar recordarán que se publicó como 'Comando Monster' en la vetusta 'Dossier Negro' (donde también leímos a La Cosa del Pantano, por cierto) Cristal Henry y Jeremy Carver (creador de 'Doom Patrol', recién cancelada) están escribiendo una serie centrada en Amanda Waller, ' Amanda ', interpretada de nuevo por Viola Davis. Funcionará como una especie de continuación de 'El Pacificador', ya que veremos de nuevo a Leota, la hija de Amanda. No tiene fecha, pero se estrenará antes de la película de Superman, a modo de aperitivo.

', interpretada de nuevo por Viola Davis. Funcionará como una especie de continuación de 'El Pacificador', ya que veremos de nuevo a Leota, la hija de Amanda. No tiene fecha, pero se estrenará antes de la película de Superman, a modo de aperitivo. Tendremos nueva película de 'Swamp Thing', que abiertamente se adentrará en el género de terror, con un personaje que convivirá en el universo de Superman.

Serie de televisión de Green Lantern, titulada ' Lanterns ': los protagonistas serán dos históricos de los cómics, Hal Jordan y Jon Stewart, en una serie muy estilo HBO y que Gunn ha comparado con 'True Detective'.

': los protagonistas serán dos históricos de los cómics, Hal Jordan y Jon Stewart, en una serie muy estilo HBO y que Gunn ha comparado con 'True Detective'. Supergirl tendrá película, y se titulará ' Supergirl: Woman of Tomorrow '. Se basa en los comics de Tom King de 2021 y 2022 sobre el personaje, y será muy distinta de la que vimos en las series. Tendremos a Krypto, el superperro.

'. Se basa en los comics de Tom King de 2021 y 2022 sobre el personaje, y será muy distinta de la que vimos en las series. Tendremos a Krypto, el superperro. Volverá Wonder Woman, pero no la que esperamos: una serie de televisión titulada 'Paradise Lost' y centrada en las amazonas antes del nacimiento de Diana. El referente que ha citado Gunn: 'Juego de Tronos'.

Todo forma parte de una primera fase que recibirá el título de Chapter 1 - Gods and Monsters. Antes de ello, veremos el estreno de las cuatro películas pendientes del anterior Universo DC: 'Shazam! Fury of the Gods', 'The Flash', 'Blue Beetle' y 'Aquaman and the Lost Kingdom'.