Warner da el puñetazo sobre la mesa: James Gunn supervisará todas las decisiones creativas del Universo DC

Apenas hace unos días comentábamos que 'Black Adam' había sido un paso en falso para la reformulación del Universo DC. Se adivinaban unas claras intenciones en esta nueva película, que anticipaba el regreso de Superman y que apuntaba a la recuperación de un cosmos compartido de superhéroes. Sin embargo, la escasa convicción con la que se había ejecutado nos hacía dudar del auténtico potencial de este cambio.

Pero la situación se ha visto radicalmente transformada con una decisión ejecutiva que, esta vez sí, puede hacer que se tambaleen los cimientos del Universo DC tal como lo conocemos.

Entra James Gunn. Se trata de un flamante nombramiento, hecho con toda la intención del mundo: a partir del 1 de noviembre, James Gunn, director de todas las películas de 'Guardianes de la Galaxia', así como de la última encarnación de 'El Escuadrón Suicida' y de 'El Pacificador', será co-director y co-CEO de la recién creada DC Studios. Le acompañará Peter Safran, veterano productor de Warner, y entre cuyos logros está haber ayudado a financiar todo el universo de Expediente Warren, así como la producción de algunas de las últimas películas de éxito de DC, como 'Aquaman', 'Shazam!' o la citada 'El Escuadrón Suicida'.

Una decisión llamativa. Resulta singular este cargo, sobre todo porque Gunn tiene dos películas vinculadas a Marvel pendientes de estreno: por una parte, el 'The Guardians of the Galaxy: Holiday Special' exclusivo de Disney+, y por otra, 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', cuyo estreno está previsto para el 5 de mayo de 2023. Doblemente curioso (o quizás significativo) es que el nombramiento llegue después de la polémica que se suscitó con la propia Disney, que le expulsó del MCU por unos chistes publicados años antes en Twitter y por los que Gunn pidió perdón... polémica que quedó en nada cuando volvió a la compañía gracias a la presión de sus propios compañeros en 'Guardianes'.

¿Qué es DC Studios? Básicamente, lo que antes se conocía como DC Films, el sello creado en mayo de 2016 por Geoff Johns y Jon Berg para gestionar todas las adaptaciones de personajes DC. El sello se creó después de la división que suscitó la película 'Batman v Superman', con el fin de unificar criterios creativos, al estilo Marvel. La debacle de 'Liga de la Justicia' dio al traste con los planes y se pasó a una política de que cada película del Universo DC tuviera entidad propia, lo que dio pie a producciones como 'Joker' o 'The Batman'.

Caldeando. A principios de 2018, Walter Hamada (conocido por su labor en New Line Cinema, ahora propiedad de Warner) pasó a presidir DC Films. En primavera de este año, tras la fusión de Warner y Discovery, el ambiente se caldeó por culpa de 'Batgirl'. Hamada afirmó haberse enterado de la cancelación de la película cuando ya era una decisión tomada y decidió dimitir una vez se estrenara 'Black Adam'. Ahora, llegan Gunn y Safran, el primero entregado a tareas más creativas y el segundo encargado de la parte de producción.

Y ahora qué. Según comenta Variety, la decisión está muy estudiada por parte de David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, para que DC tenga su propio gurú al estilo Kevin Feige. La experiencia de Gunn dentro de Marvel, cuyos entresijos creativos conoce bien, es un extra muy interesante para Warner. De momento, heredan una serie de proyectos que podríamos calificar de "envenenados": a la mala fama que se ha ganado Warner por la cancelación de 'Batgirl' se suma la complejísima situación que tiene una película-encrucijada de tramas como iba a ser 'The Flash'.

A ellas se suma 'Aquaman and the Lost Kingdom', que casi puede decirse que pertenece a otra época.

Sobrado. Pero el poder que ahora tiene Gunn (que ya tenía carta blanca creativa en las películas de los Guardianes de la Galaxia, así como en 'El Pacificador' y 'El Escuadrón Suicida', un fracaso de taquilla, posiblemente más debido al estreno simultáneo en HBO Max que al propio film) es el mayor que ha atesorado en toda su carrera. Ahora tendrá injerencia sobre películas ajenas, y junto a Safran, podrán dar una entidad global al cine de DC.

Lo fascinante del tema es la propia personalidad de Gunn, no precisamente fácil de domesticar. 'El Escuadrón Suicida' tiene una segunda mitad absolutamente indescriptible, inconcebible en Marvel, y el atrevimiento a nivel visual y temático que demuestra en 'El Pacificador' es considerable. No olvidemos que es un cineasta criado en la Troma y cuyas primeras películas fueron la salvaje parodia superheroica 'Super' y el monumental body horror extremo 'Slither'. Por supuesto eso no quiere decir que todas las futuras películas de DC parezcan firmadas por Gunn, pero... ¿se abre para DC una etapa de libertad creativa nunca vista hasta ahora?