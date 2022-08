HBO Max y Discovery+ se fusionarán para convertirse en una única plataforma de streaming a partir de 2023

Cuando el río suena, agua lleva. Ya sabíamos que Warner Bros. Discovery tenía intenciones de fusionar HBO Max y Discovery+, pero ahora es oficial. A partir de 2023, HBO Max y Discovery+ se integrarán en un único y nuevo servicio.

Así lo ha confirmado JB Perrette, CEO y presidente de Global Streaming & Interactive de Warner Bros. Discovery, durante la presentación de resultados del segundo trimestre de la empresa. Según ha expresado el ejecutivo: "a fin de cuentas, juntar todos los contenidos era la única forma que veíamos para hacer de esto un negocio viable".

Sin nombre, pero con fecha

Warner Bros. Discovery todavía no tiene nombre ni marca para el servicio resultante de esta fusión, tampoco precio. Recordemos que HBO Max llegó con una oferta de lanzamiento de 4,49 euros de por vida, así que habrá que ver qué pasa con los ya suscriptores. De momento, el objetivo de la fusión es evitar la pérdida de suscriptores, ofreciendo más contenido en una misma plataforma.

Eso pasa por reducir la fricción de entrada, y por ello Perrette asegura que están "explorando cómo llegar a los clientes en el espacio gratuito con publicidad". Es decir, que HBO Max-Discovery está estudiando un plan gratuito con anuncios que, en principio, tendría contenido diferente al de las versiones premium / de pago. HBO Max y Discovery+ ya ofrecen esas modalidades freemium en Estados Unidos.

La fusión de HBO Max y Discovery+ combinará las bondades de ambos servicios, comentó el ejecutivo. No sabemos si HBO seguirá formando parte de la marca de este servicio, porque si bien es cierto que HBO es una marca potente, desde la empresa se encuentran analizando la percepción de la misma de cara a la fusión.

¿Y cuándo se lanzará este servicio? En Estados Unidos, en verano de 2023. Luego llegará a América Latina, ya en otoño del mismo año. A principios de 2024 se lanzará en Europa, a mediados en Asia Pacífico y en el resto de mercados en otoño de 2024. Habrá que esperar hasta entonces para ver el resultado.

Otra cosa que llama la atención es que, a partir de ahora, Warner Bros. Discovery va a dar la cifra de suscriptores combinada de ambos servicios. Así pues, ahora sabemos que la compañía suma un total 92,1 millones de suscriptores.

HBO Max y Discovery+ acumulan actualmente 92,1 millones de suscriptores a nivel global

Las cifras anteriores eran de 76,8 millones de suscriptores para HBO y HBO Max y 24 millones para Discovery (100,8 millones). El quid de la cuestión reside en que ahora usan otra definición de suscriptor, la cual no incluye "diez millones de abonados no centrales de Discovery y abonados de movilidad de AT&T no activados del recuento de abonados del primer trimestre".

Bajo esta nueva definición, Warner Bros. Discovery asegura haber ganado 1,7 millones de suscriptores en el último trimestre. Con la fusión, el objetivo es alcanzar los 130 millones de suscriptores a nivel global y generar 1.000 millones de dólares en ganancias.

