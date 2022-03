HBO Max y Discovery+ se fusionarán en una sola plataforma. El fantasma de la burbuja acecha al streaming

Hace ya nueve meses que sabíamos que la fusión de Warner y Discovery era inevitable. Un par de grandes potencias del entretenimiento (por un lado, productos de ficción en dos grandes ramas -Warner y HBO-; por otro, documentales) que hasta hace unos días no hicieron efectiva su unión. Ahora, desvelan las implicaciones prácticas de esta nueva situación: HBO Max y Discovery + se unirán en una sola plataforma.

Una plataforma para unirlas a todas. En una conferencia organizada por el Deustche Bank, Gunnar Wiedenfels, CFO de Discovery, confirmó lo que Variety ya había anticipado unas horas antes: a partir de 2023, HBO Max y Discovery+ serán una. Recogían nuestros compañeros de Espinof que no será un cambio súbito, sino progresivo: se arrancará con un bundle, es decir, un paquete especial para los suscriptores que lo soliciten en el que se verán incluidas ambas plataformas. Sin embargo, no será una opción definitiva: la intención es que acaben convertidas en una sola.

Doscientas mil horas de material. Tras la fusión, valorada en 39 mil millones de euros, Warner Bros Discovery tendrá a su disposición de un catálogo de más de doscientas mil horas de series, películas y documentales. Tiene lógica que intenten compaginar todo ello en una plataforma en la que tendrán cabida canales que ya funcionan de forma independiente como Cartoon Network, TNT, TBS, TCM, TLC o CNN, además de, lógicamente, HBO Max, Discovery Channel y DMax.

Se trata de un movimiento que acerca a este futuro canal aún más a Disney+, que ya refuerza sus programación de éxitos Disney con una buena cantidad de documentales de Discovery Channel. "Tenemos HBO Max, con una posición más premium, de orientación masculina, y tienes el posicionamiento femenino en el lado de Discovery", afirma Wiedenfels, que destaca "el compromiso diario de la gente con el contenido de Discovery frente a la naturaleza eventual del contenido de HBO Max. Juntos estamos creando uno de los productos más completos con los cuatro cuadrantes "viejo-joven-hombre-mujer".

En España, sin información de momento. Las observaciones de Wiedenfels no revelan planes para España, donde ambas plataformas funcionan de forma independiente. Discovery+ tiene un precio de 3,99 / 35,99 euros al mes o año; HBO Max, de 8,99 / 69,99 euros mensuales o año. Warner no se ha pronunciado al respecto y, de hecho, no ha comunicado la fusión a prensa en España de forma oficial.

Las perspectivas de futuro

¿Una burbuja del streaming? Pero esta fusión hace pensar también en otra opción: la de que nos estemos aproximando a la tan vaticinada burbuja del streaming de la que algunos medios ya avisaban en tiempos pre-pandémicos, es decir, antes de que Netflix o HBO experimentaran un crecimiento fuera de control a causa del confinamiento que vivió todo el planeta. ¿Están las grandes productoras intentando estar presentes en la batalla de las plataformas, sí, pero también intentando diversificar su oferta lo menos posible para no asfixiar a los espectadores?

No hay más que ver cómo en los últimos tiempos, plataformas potentes como Netflix o Disney+ intentan crecer, pero siempre en vertical, nunca diversificando en nuevas marcas. Hasta incluso saliendo de su ámbito habitual, como sucede con Netflix y su apuesta por los videojuegos, la intención es siempre que la plataforma sea única. En ese sentido, el último experimento fallido y sonado de diversificación fue DC Universe, la plataforma de streaming superheroico de DC que ha acabado siendo absorbida por HBO Max, núcleo conglomerador de ese universo (entre otras cosas).

La inevitable limpieza. DC Universe fue el caso más sonado (por su corta vida y porque en poco tiempo pudo poner en pie producciones tan estimulantes como 'Swamp Thing' o 'Harley Quinn'), pero no el único. Propuestas que partían de un formato diferenciador, como Quibi, o que pretendían plantear una oposición fuerte a las ya establecidísimas Netflix o HBO, como YouTube Premium en su formato de productora de contenido original, fueron cayendo o siendo absorbidas por compañías hermanas.

El futuro inmediato. El nuevo gran participante por llegar en 2022 es Sky Showtime, que se suma a esta tendencia de conglomerado de marcas previas. Esta plataforma de Comcast y ViacomCBS unifica bajo un mismo manto marcas tan populares como Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Showtime, Paramount Pictures y Paramount+. De momento, las cifras de estudios como este de costumbres de los consumidores en el mundo post-pandemia que hizo Verizon no indican un descenso en el consumo de streaming, y en ese sentido las plataformas no han levantado el pie del acelerador.

Queda en el aire comprobar si este tipo de movimientos integradores de tentáculos de las corporaciones del entretenimiento es una forma de minimizar gastos y no agotar al consumidor o una versión 2022 de "cuando las barbas del vecino veas cortar". El miedo a la explosión de la burbuja, de momento, sigue estando en el aire.