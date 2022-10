Henry Cavill volverá a ser Superman. Para DC es una apuesta más arriesgada de lo que parece a simple vista

Era uno de los secretos peor guardados del cine de superhéroes reciente. Para cuando llegó el momento de que la secuencia post-créditos de 'Black Adam' hiciera la gran revelación sobre el futuro del universo DC, la indiscreción de Dwayne Johnson en ruedas de prensa promocionales de la película ya había adelantado el secreto: Henry Cavill volvería a enfundarse la capa de Superman, posiblemente para enfrentarse al antihéroe encarnado por The Rock.

Henry Cavill confirma. No hacía ninguna falta, pero el lunes, Cavill anunciaba desde sus redes sociales que esa secuencia al final de 'Black Adam' era algo que un guiño para fans. El personaje que ha encarnado hasta la fecha en tres películas (su historia de origen en 2013, su enfrentamiento con Batman en 2016 y la película de la Liga de la Justicia en 2017) vuelve para pararle los pies a Black Adam (posiblemente, al menos; no se dice tal cual, pero de las palabras de Cavill se deduce, entre líneas, que ese enfrentamiento es lo que depara al kryptoniano)

Su anuncio corrobora así lo que es un plan para el futuro cercano de DC que The Hollywood Reporter desvelaba la semana pasada, y donde abundaban las secuelas y los spin-offs. Entre estas novedades estaba el guión ya en marcha de 'The Flash 2', los muchos proyectos que Matt Reeves tiene para el bat-verso, la confirmación de que habrá 'Wonder Woman 3' pese a los decepcionantes resultados de su primera secuela o una nueva película comandada por James Gunn ('El Escuadrón Suicida', 'El Pacificador'). Y, cómo no, una potencial secuela de 'El hombre de acero', la primera de las películas de Cavill como Superman.

La posibilidad de un Universo DC. La sombra de Marvel es demasiado grande y DC lleva tiempo coqueteando y, después, desdiciéndose de la idea de hacer un universo compartido con su panteón de héroes. Hasta tal punto que arrojó resultados muy interesantes, en términos comerciales pero también creativos, con el Arrowverso de The CW, ya cancelado debido al cambio de orientación del canal de televisión. Antes de eso, Warner lo intentó muy fuerte con el universo que englobaba a las películas de Zack Snyder, el Superman de Cavill y el Batman de Ben Affleck. La debacle de 'Liga de la Justicia' obligó a semireformular los planes.

Tras aquello, DC ha experimentado con un universo semicompartido donde los héroes eran a veces conscientes de estar en un universo plagado de superhéroes, pero donde vivían aventuras prácticamente aisladas: 'Aquaman', 'Shazam!', 'El Escuadrón Suicida' o 'The Batman' funcionaban bajo estos códigos. 'Black Adam' es el primer intento de volver a un universo abiertamente conectado.

Primeros pasos fallidos. Sin embargo, no lo ha hecho de la mejor manera. Fan-service aparte, esta reaparición de Superman no garantiza que DC haya aprendido de errores pasados y que tenga un plan que vaya más allá de lanzar iconos con capa a la pantalla para ver cómo responden los espectadores. Para empezar, Superman aparece aquí como poco menos que el chico de los recados de Amanda Waller, la equivalente malhumorada y sin demasiado carisma del Nick Furia de Marvel.

La secuencia está claramente concebida para crear expectación, pero su planteamiento no tiene demasiado sentido: por mucho que le apetezca a Dwayne Johnson hacer que su personaje se enfrente al icono de DC, no tiene demasiado sentido que choquen. En los cómics apenas lo han hecho, y su único enfrentamiento claro fue en la película de animación 'Superman/ Shazam!: El regreso de Black Adam', que abre una vía argumental algo más coherente para una secuela, ya que Black Adam es el enemigo tradicional de Shazam! (aunque esta última película no se esfuerce demasiado en resaltar sus obvios paralelismos: básicamente, llevan el mismo traje y tienen los mismos poderes).

¿Puede Superman levantar un nuevo Universo DC? Pero los propósitos de 'Black Adam' están muy claros: la película establece con total claridad un mundo en el que abundan los superhéroes. No solo la habitación del chaval protagonista está llena de posters de los miembros de la Liga de la Justicia, sino que la Task Force X de Amanda Waller y la propia Sociedad de la Justicia refuerzan esa idea de un mundo por explorar lleno de superseres (la sensación cn la aparición de la JSA es que estamos ante un descarte del Arrowverso) y que tan bien funcionan en la inagotable cosmogonía del MCU.

Pero dejando aparte lo no muy afortunado de esta reaparición de Superman, ¿es buena idea presentarlo como punta de lanza de este no-del-todo-renovado Universo DC? Quizás no del todo, porque lo cierto es que el Superman de Snyder, que es el que representa Cavill, quizás no es el más apropiado fuera de la oscura visión de los superhéroes que tiene el director de 'Watchmen' (y que no encaja demasiado con el Superman de los cómics: recordemos la polémica en torno a la facilidad con la que reventaba al último superviviente de su propia raza, y la visión oscurísima -incluido el traje- que se presentaba de él en películas posteriores).

Y eso que Cavill es, físicamente, estupendo. Da el tipo y sabemos que tiene el humor y la autoconsciencia necesarias para desembarazarse del bloque de cemento armado que diseñó Snyder, porque lo ha demostrado en películas como 'Operación U.N.C.L.E.' o la serie de 'The Witcher'. Pero quizás la sombra de ridiculeces como 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' (donde, recordemos, los héroes dejaban de pelearse cuando descubrían que sus madres se llamaban igual) pese demasiado para la reformulación total que precisa el Universo DC.

La cuestión es que todavía está por ver a un Cavill encarnando a un Superman auténtico en las películas de DC, pero Warner no termina de decidirse a desembarazarse del legado de la Liga de la Justicia. No es de extrañar: son años construyendo iconos (en algunos casos, como Aquaman, Shazam! o el último Batman, con bastante fortuna) y da miedo tirarlos por la borda. Sobre todo teniendo en cuenta la apabullante reacción negativa de los fans cuando han decidido cancelar proyectos como 'Batgirl' que, vaya, sí que tenían buena pinta. Una auténtica encrucijada.