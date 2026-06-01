Mientras el mundo avanza hacia la muerte del efectivo, el Banco de España tiene un consejo: guarda 70 euros en casa

En abril de 2025 España sufrió un apagón histórico que dejó expuestos numerosos sistemas. Entre otros, el de los pagos digitales, que quedó totalmente caído. Los comercios que siguieron operando lo hicieron reclamando pagos en metálico. Meses después experimentamos caídas en el sistema de Redsys que dejaron fuera de juego a los pagos con tarjeta en comercios físicos y online. Todo ello ha provocado que el Banco de España tenga un nuevo consejo para los ciudadanos: tener algo de dinero en metálico en casa por si acaso.

Guarda 70 euros en casa por si las moscas. Desde el Banco de España han lanzado una recomendación para intentar mitigar los problemas de este tipo: guardar entre 70 y 100 euros en efectivo por persona. Esta cifra es similar a la que recomiendan otros bancos centrales en otros países europeos. El propio Banco Central Europeo ya indicó cómo las autoridades en Holanda, Austria y Finlandia sugieren tener esa cantidad por cada miembro del hogar, o lo suficiente para cubrir necesidades esenciales durante 72 horas.

Marcha atrás. Hay algunos países que fueron muy ambiciosos con esa digitalización de los pagos. Suecia fue uno de ellos, pero está dando marcha atrás en su postura tras observar las consecuencias de una infraestructura de efectivo que ha quedado debilitada. El gobierno sueco ha propuesto obligar a supermercados y farmacias a que acepten pagos en metálico para asegurar el acceso a productos básicos. Bélgica hizo algo similar con sus normativas en 2023 tras detectar que algunos comercios físicos empezaban a rechazar billetes a pesar de que el 45% de las compras aún se realizan con dinero en metálico. En 2024 ese porcentaje ya había caído al 39%.

Derecho al dinero en metálico. Hungría ha sido aún más ambiciosa en esa defensa del dinero en metálico. En 2025 se aprobó la llamada ATM Act que obliga a todas las localidades húngaras a tener un cajero automático, además de prohibir a los bancos deshacerse de sus servicios de retirada de efectivo. Suiza va más allá, y tras un referéndum ha incluido en su Constitución el acceso al dinero en efectivo como un derecho ciudadano. Eso permitirá que incluso en el caso de que se lance un franco suizo digital, como está previsto, los ciudadanos suizos puedan seguir teniendo acceso a billetes y monedas tradicionales.





Cuidado con la exclusión financiera. Para personas con discapacidad y también para personas mayores, el avance de los pagos digitales no es una ventaja, sino más bien una barrera. Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) explicaba en Cinco Días que "El problema no es que avancen los medios digitales de pago, sino que ese avance se produzca dejando atrás a quienes encuentran barreras para utilizarlos".

En España casi no tenemos dinero en casa. El efectivo sigue siendo el medio de pago principal para el 57% de los españoles. Sin embargo, no solemos guardar dinero para emergencias en forma de efectivo en los hogares. Según el último "Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo" del Banco de España para 2025, solo la mitad de la población tenía billetes o monedas en su cartera, y la cantidad media rondaba los 45 euros, claramente por debajo de lo que recomienda el BCE.

Nos quedamos sin cajeros. El acceso al dinero físico se está complicando debido a la notable reducción de la red de cajeros en España, que ha perdido 8.000 de estos sistemas en los últimos dos años (un 18% del total). Aunque esa reducción parecía imparable, lo ocurrido con el gran apagón de 2025 y con problemas posteriores ha hecho que el efectivo deje de verse como algo anticuado. Lo hemos redescubierto como un refugio ante esas situaciones.

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