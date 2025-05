Prácticamente todo el mundo ha dejado de utilizar Windows XP. El problema es que los cajeros automáticos no

La mayoría de los mortales tenemos instalada alguna de las últimas versiones de Windows, macOS, Android o iOS en nuestros PCs, portátiles o móviles y nos parece inconcebible usar sistemas operativos obsoletos. Pues bien: los estamos usando directa a o indirectamente de forma constante, porque hay diversos sistemas críticos que siguen usando viejas versiones de Windows.

Anclados en el pasado. En BBC han recuperado un debate llamativo: el de cómo seguimos dependiendo de viejos sistemas operativos para ciertos sistemas críticos. El problema no solo afecta a empresas, sino también a usuarios finales que se ven obligados a usar esos viejos sistemas no por afición, sino por obligación.

Cajeros automáticos. Uno de los ejemplos clásicos es el de los cajeros automáticos, muchos de los cuales siguen estando basados en sistemas operativos obsoletos. Sabemos que en 2014 el 89% de los cajeros automáticos en Europa estaban basados en Windows XP, y había algunos aun usando Windows NT. Este último fue lanzado en 1993, hace más de 30 años. Elvis Monteiro, experto en estos sistemas, explicaba la causa:

"El problema con actualizar estas máquinas reside en el alto coste asociado a la compatibilidad hardware, la aprobación de los reguladores y la necesidad de reescribir el software propietario de los cajeros automáticos".

Problemas de seguridad. La situación sin duda ha ido mejorando y hoy en día los cajeros suelen estar gobernados por Windows 10 IoT Enterprise LTSC, que tiene garantizadas actualizaciones de seguridad siete años más. Sin embargo hay un buen número de sistemas basados en Windows 7 embedded y versiones anteriores como las citadas, y eso supone un gran peligro en el ámbito de la seguridad: las vulnerabilidades descubiertas en dichos sistemas obsoletos pueden acabar convirtiéndolos en víctimas de ataques sofisticados.

Trenes con Windows 95. Varios sistemas de control de los trenes en Suecia funcionan con Windows XP —que se lanzó en 2001— pero también hay algunos que dependen totalmente de Windows 95. Los sistemas heredados ("legacy") representan aquí otro claro ejemplo de cómo la dependencia de estos sistemas hace muy difícil actualizarlos para adaptarse a los nuevos tiempos. Solemos quejarnos de Renfe, pero Deutsche Bahn, su análogo en Alemania, publicó una oferta de trabajo buscando un administrador de sistemas con experiencia en Windows 3.11 y MS-DOS. Ahí es nada. y pasa lo mismo con algunos trenes de San Francisco: si no se inserta un disquete cada mañana, no funcionan. Japón sabe un poco de eso también.

Los aeropuertos aman las viejas versiones de Windows. La dependencia de esos sistemas antiguos se ve en realidad por todas partes y en todo tipo de infraestructuras. Hay mensajes en redes sociales que muestran ejemplos del uso de Windows XP en las pantallas de diversos aeropuertos y en las terminales de sus puertas de embarque, pero también sistemas algo más recientes como Windows 7. Pero hubo casos aún más espectaculares: en 2015 se descubrió cómo el sistema francés DECOR para controladores aéreos estaba basado en Windows 3.1.

Hospitales y organismos públicos. El problema también afecta a infraestructuras públicas críticas como los hospitales. Hace una década EEUU todavía usaba disquetes de 8 pulgadas y ordenadores de los 70 para gestionar sus armas nucleares.

España también está afectada. En España vimos cómo en 2014, cuando terminó el soporte oficial de Windows XP, varias administraciones públicas se enfrentaron al problema de qué hacer con sus sistemas. Igual o más grave es el hecho de que Internet Explorer haya dejado de recibir soporte y la Administración Pública siga dependiendo de su funcionamiento en algunos trámites.

Y empresas. No solo ocurre en esos sistemas públicos, sino también en empresas privadas que se ven ancladas por viejas versiones de Windows para poder seguir utilizando ciertas aplicaciones o periféricos. John Watts, que tiene una imprenta profesional, depende de Windows 2000 para controlar dos gigantescas impresoras con tecnología LightJet.

Mejor no actualizamos. El psiquiatra Eric Zabriskie llegaba a su consulta 15 siempre antes porque su ordenador tardaba 15 minutos en arrancar. Ese es otro problema de muchas empresas: no aplican actualizaciones por falta de recursos o de tiempo, y eso hace que se usen sistemas obsoletos, con todos los riesgos que ello conlleva. En el caso de Zabriskie, trabaja en el Departamento de Asuntos de Veteranos. Este organismo, indican en BBC, hace uso de un sistema llamado Computerized Patient Record System (CPRS) que está basado en MS-DOS.

Eso te pasa por ser tan versátil. Que esto suceda casi siempre con Windows —también ocurre con sistemas Linux— tiene fácil explicación: Microsoft siempre ha sido la alternativa clara en todo tipo de empresas y organismos públicos, sobre todo por su capacidad para adaptarse a todo tipo de sistemas hardware.

Un problema con difícil solución. El problema es que el soporte para ese hardware no se mantiene de forma indefinida: cada nueva versión de Windows suele suponer decir adiós a viejos estándares, protocolos o dispositivos, y eso hace que quienes dependen de esos elementos hardware no puedan actualizarse si quieren seguir aprovechándolos. El coste de hacerlo es normalmente muy elevado, y ante la duda, la respuesta es clara: si funciona, no lo toques.

