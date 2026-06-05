La nueva cafetera Ninja AutoBarista Pro llega con la promesa de un café perfecto sin ser experto y ya está a la venta en España

Preparar un café con calidad de cafetería de especialidad en casa suele requerir dos cosas: una inversión importante en herramientas individuales y cierto tiempo para aprender a dominar la molienda, la presión y el texturizado de la leche. Para romper con esta barrera, Ninja acaba de anunciar el lanzamiento en España de la Ninja AutoBarista Pro (899,99 euros) un sistema automático todo en uno que busca unificar la versatilidad de las bebidas de barista con la comodidad de pulsar un solo botón.

Cafetera automática Ninja AutoBarista Pro PVP en Ninja — 899,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una cafetera con automatización total: desde la molienda al tipo de espuma

Este dispositivo llega al mercado con una propuesta clara: eliminar los pasos manuales complejos mediante un sistema inteligente que automatiza todo el proceso, desde el grano hasta la taza, sin que el usuario necesite conocimientos previos.

El núcleo de esta cafetera reside en su tecnología AutoBarista, un conjunto de sensores y sistemas calibrados que toman las decisiones técnicas por el usuario. En lugar de tener que ajustar manualmente el grosor del molinillo o controlar el tiempo de extracción, la función Grin iQ analiza el tipo de grano seleccionado y adapta la molienda de forma automática para extraer el máximo sabor.

A estos se le suma una gestión de la presión y la temperatura que se ajusta según si vamos a preparar un espresso corto o un café de filtro largo. La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Incorpora dos depósitos de grano independientes de 340 gramos, lo que le permite cambiar entre diferentes variedades de café de forma limpia y sin mezclar los granos. Cuenta también con una función de doble preparación para elaborar dos dosis de espresso simultáneamente.

El texturizado de la leche suele ser el paso más difícil de replicar en el hogar. Para solucionarlo, el sistema FrothPerfect permite trabajar tanto con leche como con bebidas vegetales, ofreciendo cinco niveles de consistencia diferentes que van desde la leche caliente sin aire hasta espumas extra densas o, una función muy demandada en verano, espuma fría para recetas con hielo.

Por último, y pensando en las preferencias individuales, la cafetera permite configurar hasta dos perfiles de usuario para memorizar la intensidad exacta, el volumen de agua, la temperatura y el estilo de espuma preferido.

⚡ EN RESUMEN: Cafetera automática Ninja AutoBarista Pro ✅ LO MEJOR Versatilidad extrema (caliente y frío): lo que realmente la diferencia es la capacidad de hacer Cold Brew y espuma de leche fría de forma automática. No es solo una cafetera de espresso; es una estación de bebidas completa.

lo que realmente la diferencia es la capacidad de hacer Cold Brew y espuma de leche fría de forma automática. No es solo una cafetera de espresso; es una estación de bebidas completa. Doble depósito de grano: es una genialidad poco común en este rango de precio. Te permite tener, por ejemplo, café de especialidad en uno y descafeinado en el otro, o cambiar de variedad sin tener que vaciar el depósito manualmente. ❌ LO PEOR Ay, el precio... Entra de lleno en el terreno de marcas legendarias. Por 900 euros, la competencia es feroz y algunos usuarios podrían preferir marcas con mayor trayectoria en máquinas de espresso.

Entra de lleno en el terreno de marcas legendarias. Por 900 euros, la competencia es feroz y algunos usuarios podrían preferir marcas con mayor trayectoria en máquinas de espresso. Tamaño... Al ser un sistema todo en uno con dos depósitos y tantas funciones, es una máquina voluminosa. Necesitas un buen espacio libre en la encimera. 💡 CÓMPRALO SI... Tu café favorito es un Flat White, un Latte o un Cappuccino, esta máquina te da una textura de espuma profesional sin que tengas que aprender a usar la lanza de vapor. ⛔ NO LO COMPRES SI... Te gusta el proceso manual, usar el poltrafiltros, probar diferentes grados de molienda por ti mismo y jugar con la máquina, esta Ninja te va a aburrir un poco porque lo hace todo por ti.

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Imágenes: Ninja

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