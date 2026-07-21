Una antigua necrópolis de Inglaterra ha revelado cuál fue el gran arma de Roma en Britania. Y tiene poco que ver con su ejército

El Imperio romano se fraguó con espadas, estrategia y hordas de legionarios, pero la ciudad eterna disponía de un recurso aún más efectivo que su poderío militar: su magnetismo. En ocasiones, antes que los soldados, lo que llegaba a los futuros territorios conquistados era la influencia comercial de Roma. El ejemplo más claro acaba de ofrecérnoslo Essex, Reino Unido, donde los arqueólogos han encontrado una necrópolis con varias vasijas de cobre, ánforas, clavos, broches e incluso un delicado cuenco de vidrio moldeado, una pieza exclusiva.

Lo importante sin embargo no es tanto el 'qué' como el 'cuándo'.

Los expertos creen que esas piezas que nos hablan de una conexión con Roma son previas a la invasión de Britania del 43 d.C., por lo que nos revelan un contacto cultural, diplomático y económico previo entre ambos mundos.

¿Qué ha pasado? Que los arqueólogos han descubierto una antigua necrópolis al sur de Reino Unido que nos confirma que, antes de la invasión romana del 43 d.C. lanzada por el emperador Claudio, la región ya era permeable a la influencia que llegaban del otro lado del canal de la Mancha. Es un detalle clave porque nos habla tanto de la Edad del Hierro en la actual Inglaterra como de la capacidad de Roma para extender su influencia cultural, más allá de su poderío militar.

¿Qué han encontrado? Una cementerio cerca de Chelmsford, en Essex. Al excavar la zona los investigadores del UCL Institute of Archeology localizaron los restos incinerados de más de un centenar de individuos sepultados allí hace unos 2.000 años. Para ser más precisos, las tumbas aparecieron en un recinto rodeado por una zanja y que, según los expertos, data en su mayor parte del I d.C., por lo que "marca la transición hacia la dominación romana en Gran Bretaña".

¿Por qué es importante? A medida que ahondaban, los arqueólogos apreciaron dos tipos de sepulturas claramente diferenciadas: estaban las más comunes, que se contaban por docenas y consistían básicamente en urnas con los restos de los fallecidos; y luego se identificaron un puñado de enterramientos que, por sus características y adornos, revelan un estatus social mayor.

Son apenas cinco, pero han resultado reveladores.

¿Reveladores por qué? Porque, además de restos cremados, en las tumbas se depositó un ajuar funerario que delata el estatus social del que habían disfrutado los fallecidos en la Anglia Oriental de la Edad del Hierro. Los expertos localizaron vasijas fabricadas con cobre, ánforas de cerámica para vino, clavos de herradura, broches e incluso un detallado cuenco de vidrio moldeado, una pieza excepcional, ya que es probablemente una de las primeras que llegó a Gran Bretaña.

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¿Y eso es importante? Sí. Por su origen y (sobre todo) la historia que nos sugiere. "Es probable que estos excepcionales ajuares funerarios sean un reflejo de los contactos diplomáticos y los intercambios económicos entre los pueblos de la Edad del Hierro en Gran Bretaña y el Imperio Romano, que ya tenían lugar antes de la conquista romana del 43 d.C.", reflexiona Angus Forshaw, uno de los expertos al frente de las excavaciones de UCL Archeology.

En el caso de las ánforas, Forshaw cree que pudieron llegar a Gran Bretaña llenas de vino para las élites locales. En cuanto al cuenco, opina que probablemente fue "una posesión personal muy preciada" del difunto, por lo que acabó en su tumba.

“El período que rodeó la conquista romana fue una época de inmensos cambios políticos y culturales. Estos enterramientos podrían haber sido una forma en que las distintas comunidades de la Edad del Hierro señalaban su identidad, su poder y su supuesta lealtad a Roma", añade Samara King, de Archaeology South-East.

¿Y ahora, qué? Queda bastante trabajo por delante aún. Los expertos de Archaeologym South-East se están encargando de limpiar y analizar en detalle los diferentes objetos extraídos de la necrópolis. También examinan el yacimiento de Essex y sus decenas de tumbas para saber más de las personas que fueron allí enterradas, sobre todo las que ocupaban las tumbas más elaboradas.

En principio los expertos creen que los enterramientos guardan ciertos paralelismos con otros localizados en la zona que recuerdan a cremaciones descubiertas en Stansted y Stanway, además de yacimientos en Hertfodshire. Además, su foco no se centra solo en las fosas. Las excavaciones han revelado más estructuras de la Edad del Hierro, incluidos tres asentamientos hasta ahora desconocidos con sus fosos, cultivo y pozos que se reparten por 11 hectáreas.

Imágenes | UCL y Wikipedia

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