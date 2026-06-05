Ya son oficiales los nuevos televisores TCL X11L y C8L en España: gama premium para ver el Mundial, cine y videojuegos

TCL ha dado un golpe sobre la mesa en el mercado español con la llegada de sus nuevos buques insignia para 2026 en el sector de los televisores. La compañía, consolidada ya como uno de los principales fabricantes mundiales en teles, acaba de anunciar la disponibilidad de sus series X11L y C8L. Se trata de una apuesta clara por la tecnología QD-MiniLED, con la que buscan ofrecer una experiencia que no solo rivalice con el OLED en contraste, sino que lo supere ampliamente en potencia lumínica y en diagonal de pantalla.

TCL X11L: la joya de la corona con brillo extremo

La nueva TCL X11L es, sobre el papel, una de las apuestas más ambiciosas del año. Este modelo (disponible hasta en 98 pulgadas) utiliza un panel QD-MiniLED de sexta generación capaz de alcanzar una cifra de brillo estratosférica: hasta 10.000 nits.

Para gestionar semejante potencia sin sacrificar el detalle en las sombras, cuenta con un sistema de control de luz por zonas extremadamente denso, lo que permite negros profundos y una reducción drástica del blooming.

Algunos de sus puntos clave son el procesador AiPQ Pro con Inteligencia Artificial, sistema de sonido Bang & Olufsen integrado y una tasa de refresco nativa de 144 Hz (aunque llega hasta los 288 Hz en las versiones más grandes) que la convierten en una tele ideal para usuarios de PC y consolas de última generación.

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TCL C8L: equilibrio entre rendimiento y gran formato

Para quienes buscan una experiencia premium pero con un enfoque más versátil, la serie TCL C8L se presenta como una evolución natural de sus modelos más vendidos. Aunque mantiene la misma tecnología MiniLED, este modelo está optimizado para ofrecer una reproducción de color vibrante y precisa gracias a los Quantum Dots.

Su gran atractivo reside en la variedad de tamaños, llegando hasta las 115 pulgadas en su versión más ambiciosa. Este televisor está diseñado para ser el centro de atención doméstico, soportando todos los estándares actuales de HDR (Dolby Vision IQ y HDR10+) y ofreciendo funciones específicas para juegos como el Game Master Pro 3.

¿Por qué este es un lanzamiento importante en el mercado español?

Con este movimiento, TCL no solo compite en especificaciones, sino que redefine la escala del cine en casa en España. La marca sigue apostando por democratizar las grandes diagonales (98 y 115 pulgadas) que antes eran territorio exclusivo de la proyección, pero con las ventajas de un panel inteligente. Entre algunas de las características clave de estos nuevos lanzamientos de TCL, se pueden destacar:

Vida útil: mayor durabilidad frente al desgaste de los paneles orgánicos.

mayor durabilidad frente al desgaste de los paneles orgánicos. Visibilidad: perfectos para salones con mucha luz natural gracias a su alto brillo.

perfectos para salones con mucha luz natural gracias a su alto brillo. Conectividad: integración total con Google TV y los asistentes de voz más populares.

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Imágenes | Rubén Andrés (Xataka) y TCL

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