El dinero no da la felicidad. Pero sí da una monstruosa televisión de Bugatti que se pliega solita

Una televisión de 137 pulgadas que, cuando no la estás viendo, se pliega solita y queda como una estructura decorativa de lujo en tu casa. Sí, es tan loco y absurdo como real. Bugatti ha presentado al mundo “su” primera televisión, una de las más espectaculares en el planeta. Por supuesto, ha necesitado un poco de ayuda, por lo que se ha apoyado en el trabajo de C Seed, una marca austriaca de pantallas enfocada completamente al lujo.

WTF. Las probabilidades de ver el vídeo de esta televisión y no sorprenderse, a mi entender, son bajísimas. De hecho, lo primero que pensé al ver el vídeo es que estaba generado por IA. Error.

El concepto es "simple": una televisión en formatos de 110 y 137 pulgadas que se pliega en 45 segundos y queda como un carísimo elemento decorativo del hogar. Más allá de la excentricidad, a nivel tecnológico es una auténtica pasada.

Diseño original de la C SEED N1. Dos de ellos, puede configurarse en decenas de opciones.

Versión Bugatti.

Quién hay detrás. Lo cierto es que Bugatti no ha inventado este televisor, lo presentó la empresa austriaca C SEED en 2022 bajo el nombre de N1, y empezó a venderse bajo pedido en el año 2024.

C SEED es una empresa joven, fundada en 2009 y con sede central y planta de producción en Viena. Desde el principio, se centró en televisores y soluciones de lujo, tanto para mansiones como para superyates, eventos, etc. Es una pequeña empresa de absoluto nicho, por lo que si no has oído hablar nunca de ella... no estás solo.

El bicho. La Bugatti N1 es un rediseño completo de la N1 original, con materiales y líneas empleadas en el Bugatti Tourbillon, un hiperdeportivo de cuatro milloncitos de euros. Y en cuanto a specs...

Resolución 4K UHD, HDR10+.

Tecnología microLED plegable (cinco paneles).

Sistema de altavoces Wisdom Audio autodesplegables.

Sistema giratorio hasta 180 grados a derecha e izquierda.

Brillo de 1.000 nits.

3m de ancho, 1,7 metros de alto, menos de 10cm de grosor en su versión de 137 pulgadas.

680 kilos para la versión de 137 pulgadas.

Los cinco paneles del televisor desplegándose.

Cómo es posible. C SEED no ha creado un panel plegable de 137 pulgadas, el televisor se compone por un total de cinco paneles microLED. Esta es una de las claves: no es un panel al uso con bisagras sub-panel apreciables a nivel visible, son paneles rígidos e independientes.

La compañía ha patentado su propio sistema de "Calibración Adaptada de Juntas", en otras palabras, su sistema de calibración electrónica para alinear con una precisión milimétrica las juntas del panel en tiempo real, haciéndolas indistinguibles a la vista.

La tecnología MicroLED es autoemisiva, en la que cada LED es un emisor de luz individual e independiente. Eso se traduce en que que el sistema puede controlar con precisión la intensidad, el color y el tiempo de encendido de cada píxel de forma individual, incluyendo los píxeles que están en el borde de cada panel, junto a la junta.

Profundiza. C Seed no entra en detalles sobre la fabricación del mecanismo que gira y oculta el panel, aunque la documentación del panel deja ver algunas imágenes de su interior. En ellas, apreciamos perfectamente las cavidades que alojan los módulos microLED, la tornillería y algunas de las articulaciones del sistema.

Adicional a este sistema, es especialmente llamativo el sistema de audio, firmado Wisdom Audio. Los altavoces están ocultos dentro de una de las estructuras de los paneles, y aparecen tan solo cuando necesitamos reproducir audio. El resto del tiempo están escondidos, para mantener el diseño lo más limpio posible.

Quiero uno. La página web de C SEED tan solo deja configurar el televisor. Una vez que lo hayamos hecho, enviamos la solicitud y la compañía nos contactará. Dependiendo de los materiales escogidos, las personalizaciones que queramos hacerle y el tamaño, el precio de la versión anterior rondaba los 200.000 dólares, así que suma otros cuantos miles para esta versión Bugatti.

Imagen | C SEED

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