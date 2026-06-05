Hoy en Netflix, 6 temporadas de una serie de acción brutal y trepidante y con una puntuación impecable

Antes de que History Channel se lanzara a la ficción, la cadena era conocida por su potencial para generar memes locos en programas centrados en teorías conspiranoicas sobre extraterrestres en las pirámides. En 2013 apostó fuerte por su primera serie de ficción: 'Vikingos', una producción ambientada en la Escandinavia del siglo IX que superó los 6 millones de espectadores en su estreno. Ahora tienes sus 89 episodios en Netflix, y sigue triunfando en audiencia.

El material de partida de la serie es algo resbaladizo: la fuente principal sobre la vida de Ragnar Lothbrok es la 'Saga de Ragnar Lothbrok', un texto islandés del siglo XIII (entre otras obras que lo mencionan, como incluyen la 'Heimskringla', o el 'Sögubrot'). Son textos que se escribieron tres o cuatro siglos después de los hechos que describen, basándose en tradición oral, y su fiabilidad histórica es muy discutible (aunque expertos en la época han elogiado su rigor a la hora de plasmar el pasado). Y aún así, como primera apuesta de la cadena en ficción serializada, funcionó: el showrunner Michael Hirst venía de escribir la película 'Elizabeth' y de crear la serie 'Los Tudor'.

Hirst escribió él solo cada uno de los 89 episodios, algo inusual en una producción televisiva de esa escala. La coherencia narrativa que eso genera es considerable, y por eso ha obtenido unas notas consistentemente positivas en agregadores de puntuaciones como Rotten Tomatoes (donde las temporadas 3 y 6 alcanzaron un 100% de nota de los críticos), con una media de 93. Y todo gracias a su equilibrio entre la acción más visceral y el análisis histórico del paganismo, las costumbres y la geopolítica.

Y aunque no fue recibida de forma tan unánimemente positiva, si te zampas las seis temporadas tienes en Netflix también las tres temporadas de la secuela, 'Vikingos: Valhalla', ambientada más de un siglo después de los eventos de la serie original, y analizando los conflictos entre los descendientes de los vikingos y la nobleza inglesa. La saga nórdica no acaba aquí: Amazon Prime ha contratado los derechos de 'Bloodaxe', en la que Michael Hirst vuelve a ponerse detrás de los guiones revisando la vida de otro insigne mostrenco nórdico.

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