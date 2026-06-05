Pronto no hará falta que te acuerdes del nombre de nadie. Ya lo harán las gafas de Meta por ti

Hace poco supimos que las Ray-Ban Meta siguen grabando cuando te las quitas y que hay contratistas en Kenia viendo todo lo que ocurre. También se están usando para cosas tan turbias como grabar mujeres sin su consentimiento. En un contexto ya delicado con el tema de la privacidad, Meta ha decidido que era buena idea añadirles una función aún más controvertida: reconocimiento facial.

El hallazgo. Wired ha analizado el código de Meta AI, que es la companion-app que viene con las gafas, y han descubierto el código de un sistema de reconocimiento facial que aún no ha sido lanzado oficialmente. La compañía había dicho previamente que estaban "pensando" cómo implementar esta tecnología, pero el hallazgo demuestra que el código empezó a desplegarse el pasado mes de enero. Meta ha ido incluyendo de forma silenciosa todas las piezas necesarias para ponerlo en marcha, por lo que podrían lanzarlo en cualquier momento.

Cómo funciona. La función recibe el nombre interno de 'NameTag', aunque se cree que su nombre comercial será 'Connections'. Combina tres modelos de IA: uno detecta la cara a través de la cámara, otro la recorra y el tercero la convierte en datos biométricos. Después, se comparan con una base de datos que se encuentra en el teléfono del usuario y, si detecta una persona, envía una notificación. Es decir, que si se te acerca alguien que esté en esa base de datos, te dirá quien es.

Qué significa esto. El escenario ideal desde el punto de vista de la privacidad sería que sólo puedas usarlo con aquellos contactos que hayan accedido, pero el código dice que pueden llevarlo más allá. Lo interesante es lo que sucede con los rostros que no son reconocidos. La app no los descarta, sino que los almacena en una carpeta llamada "pendiente". Y hay algo aún más llamativo: la base de datos que tienes en tu móvil está diseñada para poder recibir actualizaciones de Meta, es decir, que podrían modificarla de forma remota.

Existe la posibilidad de que se usé para un "modo asistencial", por ejemplo para usuarios ciegos, en el que Meta pueda incluir paquetes de rostros de personas que hayan accedido ser incluidas. Sin embargo, también abre la puerta a la creación de una base de datos de rostros, con los riesgos que conlleva.

Críticas y riesgos. Cooper Quintin, investigador de seguridad consultado por Wired, critica que Meta haya "creado la capacidad de convertir a sus clientes en una máquina de vigilancia distribuida". Además, el pasado mes de abril, más de 70 organizaciones y grupos de defensa exigieron a Meta que abandonara el proyecto, argumentando que un sistema como este, integrado en un wearable tan discreto, podría normalizar la identificación silenciosa de desconocidos y supone un riesgo para colectivos especialmente vulnerables como inmigrantes o personas LGBTQ+.

Meta tiene un pasado. No es la primera vez que Meta tiene problemas con funciones de reconocimiento facial. En 2010 integraron el etiquetado de fotografías en Facebook, llegando a recopilar datos de más de 1.000 millones de usuarios. En 2019 la compañía tuvo que pagar una multa de más de 5.000 millones de dólares por violación de la privacidad y en 2021 cerraron el sistema y borraron todos los datos faciales. Sin embargo, Joseph Jerome, exempleado de Meta Reality Labs, dice a Wired que internamente no se planteó como una decisión definitiva y que "Siempre existió esta tensión de, bueno, ¿cuándo volvemos a implementar el reconocimiento facial?".

La respuesta de Meta. Un portavoz de la empresa ha insistido en que no se ha lanzado ninguna función de reconocimiento facial en sus gafas y que esté en el código simplemente indica que están "explorándolo". Además, añade que si finalmente lo lanzan, lo harán "con total transparencia" e insiste en que "no estamos construyendo una base de datos facial central". Habrá que esperar al lanzamiento.

Imagen | Xataka con Gemini

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